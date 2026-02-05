Ο Αλέξης Τσίπρας διαλαλεί πως κομίζει τη λύση και για όλα τα προβλήματα της Διαύγειας. «Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που προτείνει η Ομάδα Ψηφιακής Πολιτικής, Τεχνητής Νοημοσύνης & Καινοτομίας του ΙΝΑΤ. Τα ανιχνεύει όλα εύκολα, έγκυρα και έγκαιρα», όπως ενημέρωσε τους ακολούθους του στα σόσιαλ μίντια – ζητώντας τους να μείνουν συντονισμένοι. Πάνε οι εποχές που ο τεχνοφασισμός μας απειλούσε. Τώρα, μέχρι και την τεχνολογία θα χρησιμοποιήσει για να εμφανιστεί ως θερμότερος από την Καρυστιανού πολέμιος της διαφθοράς.

Καλέσματα

Δεν κάλεσε μόνο τους δημότες του να γεμίσουν τις πλατείες της Αθήνας «με μουσική, αισιοδοξία και γιορτινή διάθεση» στις εορταστικές εκδηλώσεις για τις Απόκριες ο Χάρης Δούκας. Κάλεσε και 850 μέλη του ΠΑΣΟΚ να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα ενόψει του πράσινου συνεδρίου (αφού ξεκαθάρισε πως μόνο «φευγάτος» δεν είναι). Πάντως, οι ρεαλιστές του κόμματος δεν ποντάρουν τα λεφτά τους σε μια αλλαγή συσχετισμών στη σύναξη του ανώτατου πασοκικού οργάνου. Εκτιμούν πως κανείς από την εσωκομματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να το ελέγξει.

Ποινές

«Ζητώ, επίσης, αυστηρές ποινές στους λαθροδιακινητές. Ακόμα και θανατική ποινή – και το έχω ζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ζούμε σε μια εποχή που βιάζονται γυναίκες, που τα γκέτο αυξάνονται και το Ισλάμ έχει μπει στην καρδιά της Ευρώπης και διασπείρει το Κοράνι και αυτά δεν τα αντιμετωπίζεις με ασπιρινούλες», κραύγασε ον κάμερα η Αφροδίτη Λατινοπούλου – ενώ φυσικά ξαναμίλησε για «λαθρομετανάστες», δομές σε ακατοίκητα νησιά κτλ. Κάτι τέτοια ακούει ο Πλεύρης και καταπιέζεται μέσα στο κοστούμι του υπουργού Μετανάστευσης.

Σόου

Από την κεντροαριστερή κι αριστερή αντιπολίτευση ζήτησαν να ενημερώσει τη Βουλή ο αρμόδιος για την ακτοφυλακή υπουργός σχετικά με το περιστατικό της Χίου, γιατί δεν τους κάλυψαν όσα τους είπε ο πολιτικός προϊστάμενος του Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάντως, παρά το σόου του τελευταίου – στο οποίο διατυμπάνισε ότι πιστεύει την ανακοίνωση του Λιμενικού, ενώ «η αντιπολίτευση μπορεί να πιστεύει τους διακινητές» -, ούτε οι εκ δεξιών αντιπολιτευόμενοι δεν συνεχάρησαν την κυβέρνηση. Μέχρι κι ο Κώστας Χήτας της Ελληνικής Λύσης την κατηγόρησε για αποτυχία.