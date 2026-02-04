Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος φιάσκου. Κάπως έτσι θα διαβάζουμε μελλοντικά τα πορίσματα που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επειτα από 5 μήνες, 350 ώρες συνεδριάσεων, 76 μάρτυρες και αμέτρητους καφέδες στην αίθουσα, η γαλάζια πλειοψηφία σφύριξε τη λήξη και κατέληξε ακριβώς εκεί που περιμέναμε ότι θα καταλήξει από την πρώτη ημέρα. Σκάνδαλο γιοκ. Τουλάχιστον όχι σκάνδαλο που να αγγίζει γαλάζια στελέχη, τα οποία είναι απολύτως αθώα και άμεμπτα. Σύμφωνα με το αφήγημα που παρουσίασε στη χθεσινή, τελευταία, τυπική συνεδρίαση ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, φταίνε οι διαχρονικές παθογένειες, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ: «Οι εργασίες της Εξεταστικής έχουν αποδείξει σωστή την απόφαση της ΝΔ να μη συστήσει προκαταρκτική επιτροπή, ανέδειξαν τα διαχρονικά προβλήματα στον οργανισμό, τις τεράστιες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ για την τεχνική λύση και την ύπαρξη “πράσινων ακρίδων” όπως οι κουμπάροι του κ. Ανδρουλάκη στην Κρήτη».

Το σπριντ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Εκεί που έχει ενδιαφέρον το πράγμα είναι στη βιασύνη γιατί η πλειοψηφία πάτησε γκάζι. Τα πορίσματα της κυβερνητικής πλειοψηφίας και των κομμάτων της μειοψηφίας θα κατατεθούν στις 24 Φεβρουαρίου, θα συζητηθούν εντός της Εξεταστικής στις 26 Φεβρουαρίου και θα παραδοθούν στον Νικήτα Κακλαμάνη την επομένη, στις 27. Γιατί τέτοια πρεμούρα να κατεβάσει ρολά η Εξεταστική, ενώ τα αρχικά σχέδια έκαναν λόγο για παράταση των εργασιών; Οι κακές γλώσσες στους διαδρόμους της Βουλής λένε πως υπάρχει φόβος μήπως σκάσει μύτη κάποια νέα «καυτή» δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και χαλάσει το αφήγημα της κάθαρσης. Οπως ήταν αναμενόμενο, πάντως, η αντιπολίτευση ανέβηκε στα κεραμίδια, κάνοντας λόγο για «μεθόδευση Μαξίμου» και συγκάλυψη.

Γερμανία: συλλήψεις για σαμποτάζ

Μια περίεργη ιστορία αποκαλύφθηκε στη Γερμανία, όπως με ενημερώνει ο ανταποκριτής μας Γιώργος Παππάς. Δύο άνδρες, ένας Ελληνας και ένας Ρουμάνος, εργαζόμενοι σε ναυπηγείο, συνελήφθησαν με την κατηγορία της δολιοφθοράς σε γερμανικά πλοία το 2025 στο Αμβούργο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αμβούργου, μάλιστα, ο Ελληνας συνελήφθη σε ελληνικό έδαφος. Οι δύο ύποπτοι κατηγορούνται ότι επιχείρησαν να προκαλέσουν ζημιές σε αρκετές κορβέτες που προορίζονταν για το γερμανικό πολεμικό ναυτικό, θέτοντας σε ενδεχόμενο κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεών της. Ερευνάται, βέβαια, και ποιος μπορεί να ανέθεσε στους συλληφθέντες τις συγκεκριμένες πράξεις.

Επιτροπή για τον Αγνωστο Στρατιώτη

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την «ανάδειξη και αξιοποίηση του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη». Πρόκειται για κοινή απόφαση του υπουργείου Εθνικής Αμυνας και του υπουργείου Πολιτισμού και, όπως έχουν ήδη αποκαλύψει «ΤΑ ΝΕΑ», η Επιτροπή θα είναι πενταμελής. Τα ονόματα δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά γνωρίζουμε ότι δύο από τα μέλη της θα προέρχονται από το Αμυνας, δύο από το Πολιτισμού και το πέμπτο θα είναι ένας επιστήμονας εγνωσμένου κύρους σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, η οποία θα έχει καθορισμένο χρόνο «ζωής» για την ολοκλήρωση του έργου της – έξι μήνες.

Στολές με ρεύμα

Σε άλλα νέα, αμυντικού ενδιαφέροντος, πηγές από το ελληνικό «Πεντάγωνο» δηλώνουν ικανοποίηση από τους ρυθμούς με τους οποίους προχωρεί το πρόγραμμα «Minefield» που είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αμυνας (EDF), με στόχο την ανάπτυξη των λεγόμενων «e-textiles». Τι είναι αυτά; Είναι τα «έξυπνα» υφάσματα για στρατιωτικές στολές, που θα είναι σε θέση να παράγουν και να αποθηκεύουν ενέργεια μέσω της κίνησης. Και, κυρίως, να καλύπτουν τις ανάγκες ενέργειας για συσκευές και αισθητήρες σε συστήματα στρατιωτών, όπως για παράδειγμα οι ταμπλέτες με τις οποίες θα χειρίζονται τα drones ή αυτές στις οποίες θα έχουν ψηφιακό χάρτη με την τακτική κατάσταση στο πεδίο της μάχης. Το πρόγραμμα τρέχουν φορείς από Ελλάδα, Γερμανία και Γαλλία. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Ιδρυμα Ερευνας και Τεχνολογίας, η Σχολή Ευελπίδων και η αχαϊκή εταιρεία Adamant που ειδικεύεται σε νανοτεχνολογία και εξειδικευμένα υλικά με αεροδιαστημικές εφαρμογές. Το υπουργείο προκήρυξε, επίσης, χθες, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού project.