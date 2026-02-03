Τέλος Οκτωβρίου ήταν όταν ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε με τον Σωτήρη Κοντούρη, τον νεαρό τότε ποδοσφαιριστή του Παναιτωλικού και βασικό με την Εθνική ομάδα των Ελπίδων. Ενας παίκτης που στο ευρύ κοινό μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερα γνωστός, λόγω της παρουσίας του στην ομάδα του Αγρινίου, πλην όμως για όσους ασχολούνται με τα κλιμάκια της Εθνικής ομάδας, ο νεαρός χαφ δεν ήταν… χθεσινός. Ηξεραν και έβλεπαν την εξέλιξή του, στελέχη της ΕΠΟ μάλιστα δεν έκρυβαν τη σιγουριά τους πως αργά ή γρήγορα ο Κοντούρης θα αποτελέσει μεταγραφικό στόχο πολλών ομάδων. Οπως και έγινε, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ο μοναδικός που είχε εκδηλώσει από νωρίς το ενδιαφέρον του. Ηταν όμως ο πρώτος που έβαλε συγκεκριμένα ποσά στο τραπέζι.

Λίγο μετά τη συμφωνία με την Κηφισιά για τους Τεττέη και Παντελίδη και στο πλαίσιο της ελληνοποίησης που θέλει ο Παναθηναϊκός να κάνει στο ρόστερ του, υπήρξε μια πρώτη προσέγγιση προς τον Παναιτωλικό. Προσέγγιση που γρήγορα μετατράπηκε σε πρόταση: 700 χιλιάδες ευρώ, ποσοστό μεταπώλησης συν έναν ποδοσφαιριστή (εκείνη την περίοδο ο Παναθηναϊκός δεν είχε προτείνει κάποιον συγκεκριμένο). Ο Παναιτωλικός ήταν πολύ θετικός και οι δύο πλευρές είχαν φτάσει μέχρι και σε επίπεδο υπογραφών, πλην όμως κάποια στιγμή τον Νοέμβριο η ομάδα του Αγρινίου άλλαξε τη στάση της. Ηθελε να περιμένει την αγορά, να δει τι άλλο θα προκύψει για τον Κοντούρη και πράγματι υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από την Ιταλία (πληροφορίες θέλουν την Τζένοα να τον είχε στη λίστα της), ενώ φιλολογικό ενδιαφέρον είχε δείξει και η ΑΕΚ. Στον Παναθηναϊκό δεν αποσύρθηκαν, αλλά δεν θέλησαν ποτέ να μπουν σε πλειστηριασμό, λέγοντας ότι η πρότασή τους παραμένει στο τραπέζι με τους ίδιους όρους.

Η πίεση του Κοτσόλη

Με τον καιρό να περνάει, ο Στέφανος Κοτσόλης ήταν εκείνος που ενεργοποίησε και πάλι την περίπτωση του Σωτήρη Κοντούρη, έχοντας άριστη γνώμη για τον ποδοσφαιριστή. Ο σύμβουλος του Παναθηναϊκού τον είχε δει και σε παιχνίδια της Ελπίδων, ενώ το περασμένο καλοκαίρι Κηφισιά και Παναιτωλικός είχαν κάνει προετοιμασία στο ίδιο μέρος (Καρπενήσι) και μάλιστα έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο. Ο Κοτσόλης είδε και φιλικά, αλλά και σε προπονήσεις τον Κοντούρη και τον είχε ξεχωρίσει.

Ο ίδιος τον πρότεινε στον Ράφα Μπενίτεθ, λέγοντας ότι πρόκειται για εξαιρετικό πρότζεκτ, ο Αλαφούζος ήταν εξαρχής θετικός αφού θέλει την ελληνοποίηση και ο Κοτσόλης άρχισε να πιέζει την πλευρά του Παναιτωλικού γνωρίζοντας πως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλει πολύ να κάνει – και μάλιστα άμεσα – ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Μη έχοντας κάτι άλλο επίσημο στα χέρια του, ο Παναιτωλικός… ενέδωσε στις πιέσεις, πήρε τα χρήματα που είχε προτείνει ο Παναθηναϊκός συν τον Μπρέγκου, διατήρησε και υψηλό ποσοστό μεταπώλησης (35%) και ο παίκτης έγινε κάτοικος Κορωπίου. Δείχνοντας την Κυριακή, στην πρώτη του κιόλας εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό, πως μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό – και ελληνικό – πρότζεκτ για την ομάδα.

Σισοκό και Ερνάντεθ

Οπως σας ενημερώσαμε από χθες, οι Σισοκό και Ερνάντεθ βρίσκονταν στην Αθήνα τις τελευταίες μέρες, είχαν περάσει από ιατρικές εξετάσεις και απέμενε η επίσημη ανακοίνωσή τους από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Κάτι που έγινε χθες, με τον πρώτο να ανακοινώνεται τελικά με κλειστό συμβόλαιο 1½ έτους και όχι για έξι μήνες συν έναν χρόνο όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, ενώ ο ισπανός μπακ υπέγραψε με τη μορφή δανεισμού από τη Λεγανιές για τους επόμενους έξι μήνες. Ο Χάβι Ερνάντεθ γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1998 στο Κάντιθ της Ισπανίας. Ξεκίνησε από μικρή ηλικία στην ακαδημία της Σεβίλλης και στα 16 του πήγε στην ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης όπου και παρέμεινε έως τα 19 του. Τότε δόθηκε δανεικός στην Ελ Εχίδο, ομάδα τοπικής κατηγορίας. Εναν χρόνο μετά παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός στη Ρεάλ Οβιέδο, παίζοντας στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Τη σεζόν 2019-20 γύρισε στη Ρεάλ Μαδρίτης, αγωνιζόμενος στη δεύτερη ομάδα. Εν τέλει σε ηλικία 22 ετών τον απέκτησε η Λεγανιές, η οποία τότε αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία. Στην πρώτη διετία κέρδισε τη φανέλα του βασικού και έκανε το μεγάλο βήμα στην Primera Division με δανεισμό στη Χιρόνα. Το 2023 δόθηκε δανεικός στην Κάντιθ και πάλι στη μεγάλη κατηγορία, ώσπου το 2024 η Λεγανιές τον επανέφερε στο ρόστερ της, αγωνιζόμενη πλέον στην Primera Division. Το καλοκαίρι του 2025 ο Ερνάντεθ άλλαξε ήπειρο, καθώς δόθηκε δανεικός στην Αλ Αραμπά του Κατάρ. Στον Παναθηναϊκό θα έχει τη φανέλα με τον αριθμό 26.