Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Πανσερραϊκού με 4-1 σε μια αναμέτρηση αφιερωμένη στη μνήμη των επτά οπαδών του Δικεφάλου που έφυγαν από τη ζωή την περασμένη Τρίτη, στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η Τούμπα θρηνούσε και το καταλάβαινες με κάθε ευκαιρία. Στο γήπεδο δεν υπήρχαν πανό, παρά μόνο αυτά που παρέπεμπαν στη μνήμη των φιλάθλων. Κανείς δεν συζητούσε, κανείς δεν είχε το μυαλό του στην αναμέτρηση. Μια ησυχία που σε διαπερνούσε. Μια ησυχία που σε ανατρίχιαζε.

Η στιγμή του ενός λεπτού σιγής ήταν συγκλονιστική. Μια σιγή που όμοιά της δεν είχε καταγραφεί πριν από 26 χρόνια, στην πρώτη αναμέτρηση μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Ο ΠΑΟΚ έχει μία ακόμα «πληγή» στα φτερά του. Μια ρωγμή στον χρόνο. Πριν από την έναρξη του αγώνα, σύσσωμες οι αποστολές των ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των διοικούντων ΠΑΟΚ και Πανσερραϊκού, κατέθεσαν στεφάνια και άφησαν λουλούδια μπροστά από τη Θύρα 4.

Ο Νίκος Σαββίδης ταξίδεψε από το εξωτερικό στη Θεσσαλονίκη για να εκπροσωπήσει την οικογένεια του προέδρου και μεγαλομετόχου της ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Τα γκολ, σχεδόν βουβά. Ενα χειροκρότημα, μια υπόκλιση του κάθε σκόρερ προς την κερκίδα και η ιαχή «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» να τα συνοδεύει.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας συνεχίστηκε η παρουσία εκπροσώπων ομάδων και οπαδών που θέλησαν με την παρουσία τους να τιμήσουν τη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που έφυγαν από τη ζωή. Χαρακτηριστικότερη ήταν η επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με αντίπαλο τον Αρη για την Basket League, ενώ στην Τούμπα βρέθηκε και αντιπροσωπεία της Θύρας 7.

Οι Ασπρόμαυροι μπήκαν με αποφασιστικότητα στον αγωνιστικό χώρο και από τα πρώτα κιόλας λεπτά έδειξαν ξεκάθαρα τις προθέσεις τους, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και πιέζοντας ψηλά.

Η υπεροχή αυτή μετουσιώθηκε γρήγορα σε γκολ, καθώς μόλις στο 5ο λεπτό ο Ντεσπόντοφ έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Γερεμέγεφ, με σωστή κίνηση στην περιοχή, πήρε την κεφαλιά και άνοιξε το σκορ, πετυχαίνοντας παράλληλα το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα του Δικεφάλου. Η συνέχεια ήταν εξίσου εντυπωσιακή, με τους δύο πρωταγωνιστές να αλλάζουν ρόλους τρία λεπτά αργότερα. Αυτή τη φορά ο Γερεμέγεφ έγινε δημιουργός, τροφοδοτώντας τον Ντεσπόντοφ, ο οποίος με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα του.

Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, κατάφεραν να αντιδράσουν προσωρινά και στο 12ο λεπτό μείωσαν σε 2-1, όταν ο Φέλτες εκτέλεσε άψογα ένα φάουλ, αιφνιδιάζοντας την άμυνα. Παρά το γκολ που δέχτηκαν, οι παίκτες του Δικεφάλου δεν έχασαν τη συγκέντρωσή τους και συνέχισαν με την ίδια ένταση. Στο 19′ ο Ντεσπόντοφ πραγματοποίησε ακόμη μία επικίνδυνη σέντρα, ο Γερεμέγεφ πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Πέλκας, με εντυπωσιακό γυριστό σουτ, ανέβασε ξανά τον δείκτη του σκορ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 26′, ήρθε και το τέταρτο γκολ, με τον Βολιάκο να εκμεταλλεύεται την εκτέλεση φάουλ του Πέλκα και με προβολή να γράφει το 4-1, ολοκληρώνοντας ένα εκρηκτικό πρώτο μισάωρο.

Στο 27′ η Τούμπα πήρε φωτιά. Οι οπαδοί του Δικεφάλου δημιούργησαν ένα «δαχτυλίδι της φωτιάς» με πυρσούς στα κάγκελα του σταδίου της Τούμπας, με την αναμέτρηση να σταματά, καθώς ο διαιτητής είχε ενημερωθεί για το μίνι τελετουργικό.

Μετά τη διακοπή, ο Δικέφαλος συνέχισε να πιέζει, χάνοντας ακόμη ευκαιρίες με τους Γερεμέγεφ και Ντεσπόντοφ, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 4-1.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε αισθητά. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν την κατοχή της μπάλας και τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς όμως να ανεβάσουν ιδιαίτερα στροφές ή να δημιουργήσουν μεγάλες φάσεις, διαχειριζόμενοι με άνεση το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκος, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης (78′ Μπιάνκο), Κωνσταντέλιας (45′ Χατσίδης), Πέλκας (67′ Μύθου), Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ (78′ Τάισον).

Πανσερραϊκός (Χεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γεωργιάδης (87′ Τόλιος), Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Δοϊρανλής (66′ Σαλάμ), Τεϊσέιρα, Ριέρα (76′ Μπιλέ), Καρέλης (46′ Μασκανάκης).