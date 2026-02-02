Ο Αρης πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα και ακόμα περισσότερο ψυχολογική, ρίχνοντας ελαφρώς τους τόνους και παίρνοντας παραπάνω ώθηση για το εντός έδρας ντέρμπι της επόμενης εβδομάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης (8/1).

Οι Θεσσαλονικείς, αν και λίγο έλειψε να σκοντάψουν (και) στο Αγρίνιο, βρήκαν τη νίκη που έψαχναν με γκολ του Φαμπιάνο στο 78ο λεπτό.

Ο βραζιλιάνος στόπερ νίκησε με κεφαλιά τον εκπληκτικό Κουτσερένκο. Ο Ουκρανός… κατέβασε ρολά σχεδόν σε όλο το ματς, κρατώντας όρθιο όσο μπορούσε τον Παναιτωλικό και ειδικά μετά το 23ο λεπτό που έμεινε με παίκτη λιγότερο μετά την απευθείας κόκκινη του Χότζα. Η αποβολή του επιθετικού των Αγρινιωτών δημιούργησε ιδανικές προϋποθέσεις για τον Αρη, παρ’ όλα αυτά δυσκολεύτηκε χάνοντας σημαντικές φάσεις για να προηγηθεί νωρίτερα. «Είχαμε πολλές προϋποθέσεις να σκοράρουμε. Στο πρώτο μέρος, το σκορ έπρεπε να είναι 0-3. Πρέπει να έχουμε περισσότερο ένταση επιθετικά», δήλωσε ο ανδαλουσιανός τεχνικός.

Ο Γιάννης Αναστασίου τόνισε: «Είναι δύσκολο να παίζεις με δέκα παίκτες απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα. Τακτικά και αγωνιστικά τα παιδιά έδωσαν την ψυχή τους. Μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, δεν μπορέσαμε να την καθαρίσουμε. Κρατάμε την προσπάθεια και τη διάθεση», ήταν μερικά από τα λόγια του έλληνα τεχνικού.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Σιέλης, Γκαρσία, Μλάντεν (83′ Αποστολόπουλος), Μαυρίας, Μπουχαλάκης (90′ Μπελεβώνης), Νικολάου (46′ Κόγιτς), Μανρίκε, Ματσάν (74′ Μίχαλακ), Σμυρλής (90’+1′ Μπρέγκου), Χότζα.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά (74′ Φρίντεκ), Μόντσου, Ράτσιτς, Πέρεθ (61′ Δώνης), Γένσεν (61′ Μπουσαΐντ), Μισεουί (46′ Ντούντου), Μορόν.

Στα κιτρινόμαυρα ο Γκαρέ

Μέχρι το «κλάσικο» της Θεσσαλονίκης, το ενδιαφέρον στρέφεται στα μεταγραφικά, όπου ο Αρης ολοκλήρωσε χθες την προσθήκη του Μπενχαμίν Γκαρέ.

Μετά τη συμφωνία με τον αργεντινό εξτρέμ, οι Κιτρινόμαυροι έδωσαν τα χέρια και με τη Βάσκο Ντα Γκάμα. Ο παίκτης αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του για έναν χρόνο, με οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η τέταρτη μεταγραφική κίνηση του Αρη μετά τους Μπουσαΐντ, Χόνγκλα και Κέρκεζ.

Παράλληλα οι Θεσσαλονικείς κινούνται για ακόμη μία προσθήκη. Ενα πλάνο που ενδεχομένως να επηρεαστεί και από το μέλλον του Μόντσου Ροντρίγκεθ. Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε τις επαφές του Αρη με τη μεξικανική Χουάρες για τον δανεισμό του Ισπανού, μαζί με οψιόν αγοράς, δίχως ωστόσο να υπάρχει για την ώρα συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Την ίδια στιγμή ο Ρούμπεν Ρέγες προσπαθεί να αποσυμφορήσει το ρόστερ από παίκτες που δεν φαίνεται να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο για τον Μανόλο Χιμένεθ και ο Λίντσεϊ Ρόουζ είναι ένας από αυτούς. Ο Γάλλος έχει στα χέρια του πρόταση από την Ομόνοια αλλά… δεν ψήνεται σε πρώτη φάση για Κύπρο, θέλοντας να εξαντλήσει τα περιθώρια παραμονής του στον Αρη ή έστω να βρει άλλη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Συγκίνηση για τον Αλκη

Ο ΑΣ Αρης τέλεσε τρισάγιο χθες, στη μνήμη του αδικοχαμένου Αλκη Καμπανού, στο σημείο της δολοφονίας του την 1η Φεβρουαρίου 2022, λίγα μέτρα από το Κλεάνθης Βικελίδης. Τραγικές φιγούρες για ακόμη μία φορά οι γονείς του, με τη μητέρα του να συγκινεί στις δηλώσεις της. «Δυστυχώς αυτή η τραγική επέτειος συμπίπτει με την άδικη απώλεια των επτά παιδιών του ΠΑΟΚ. Είμαι συγκλονισμένη. Η Ελλάδα ψυχορραγεί από νέους ανθρώπους. Πρέπει να προλαβαίνουμε και όχι να θρηνούμε», ήταν μερικά από τα λόγια της Μελίνας Κακουλίδου, υπό τις ιαχές των φίλων του Αρη που φώναζαν, «Αλκη ζωντανός, για πάντα Αρειανός».