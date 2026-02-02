Μαθαίνω πως τα μαντάτα από τις Βρυξέλλες συνεχίζουν να μην είναι καθησυχαστικά για το ζήτημα του ελέγχου των επιδοτήσεων και της εξυγίανσης που απαιτήθηκε μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Οπως σας είχα αποκαλύψει, η Κομισιόν, με αφορμή τη διατήρηση σε θέσεις ευθύνης των υπαλλήλων του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ που πρωταγωνιστούσαν στις επισυνδέσεις, τόνισε διά των εκπροσώπων της ότι θα συνεχίσει να ελέγχει το πώς μοιράζονται οι επιδοτήσεις, χωρίς να αρκείται στον διοικητικό μετασχηματισμό. Διότι, αν διαπιστωθεί ότι συνεχίζονται οι παρασπονδίες, η χώρα θα υποστεί και νέο πρόστιμο, αλλά και απειλή απώλειας της πιστοποίησης της νέας διεύθυνσης διαχείρισης των κονδυλίων της ΚΑΠ. Οπως μου έλεγε κοινοτική πηγή, η Αθήνα δεσμεύεται αυστηρά από το action plan που έχει συμφωνηθεί με την Κομισιόν. Οι νέες πληροφορίες που μου μεταφέρονται είναι ότι κλιμάκιο της DG AGRI (της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της ΕΕ) ετοιμάζει βαλίτσες για Αθήνα το αμέσως επόμενο διάστημα διότι έχουν λάβει καταγγελίες για τις επιδοτήσεις του 2025, ιδίως σε ό,τι αφορά τους κτηνοτρόφους και την πιθανότητα να δηλώνονται ζώα που δεν υπάρχουν καν.

Οι νέες καταγγελίες

Επιχείρησα να μάθω τι λένε οι καταγγελίες που έχουν φτάσει στις κοινοτικές Αρχές. Οι πληροφορίες μου λένε για πληρωμές με δηλώσεις ανύπαρκτων ζώων ή μη λειτουργικών κτηνοτροφικών μονάδων, που τεκμηριώνονται με πλασματικές αγορές ζωοτροφών και καλύπτονται από την απουσία καθολικών διασταυρωτικών ελέγχων σε τιμολόγια γάλακτος και ζωοτροφών. Ας ευχηθούμε να μην αποδειχθεί ότι πληρωμές έγιναν πάλι «στο γόνατο» ή ότι εφαρμόστηκε και πάλι «τεχνική λύση» στη ζούλα…

ΚΚΕ: ομοφωνία και ανανέωση

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ στον Περισσό. Στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Επιτροπής επανεξελέγη ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη θέση του γενικού γραμματέα. Και μάλιστα ομόφωνα, για ακόμη μία φορά στην ιστορία του. Για τη νέα ΚΕ μέτρησα 95 μέλη. Μετά το 21ο Συνέδριο η σύνθεση είχε διαμορφωθεί στα 81. Τώρα μάλιστα μέτρησα τουλάχιστον 24 νέα μέλη, κάτι που σηματοδοτεί και μια δημογραφική ανανέωση του κορυφαίου συλλογικού οργάνου του Κόμματος. Αν με ρωτάτε ποια πρόσωπα δεν προτάθηκαν για επανεκλογή στη νέα ΚΕ και θα τα σημείωνα, θα ήταν η βουλευτής Διαμάντω Μανωλάκου, αλλά και ο Παναγιώτης Μεντρέκας, κάποτε (πολύ πίσω) και εκπρόσωπος Τύπου του ΚΚΕ. Εκτός αυτών των δύο, έμειναν εκτός από τη νέα ΚΕ τα εξής 9 στελέχη: Διονύσης Αρβανιτάκης, Μανώλης Καραντούσας, Μαρία Λαμπρινού, Νίκος Λάππας, Πέτρος Μαρκομιχάλης, Νεκτάριος Τριάντης, Δημήτρης Τζαβάρας, Γιώτα Ταβουλάρη, Γιώργος Χαρίτος. Επίσης εξελέγη και νέα ΚΕΟΕ (Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου) όπου στην πρώτη συνεδρίασή της εξέλεξε πρόεδρο τη Χρύσα Κακουλίδου.

Το σκληρό μήνυμα του Κουτσούμπα

Από την τελική ομιλία του Κουτσούμπα κρατώ το εξής απόσπασμα στο οποίο έκανε την εκτίμησή του για τη σημερινή πολιτική συγκυρία. «Η συζήτηση περί “πολιτικής σταθερότητας”, “κράτους δικαίου” και δήθεν “αντισυστημικών” δυνάμεων θα ενταθεί», προέβλεψε, «με την υπερπροβολή αντιδραστικών λαϊκιστικών μορφωμάτων, όπως του Βελόπουλου ή της Λατινοπούλου, της Κωνσταντοπούλου, παλιών και νέων, όπως του Τσίπρα τώρα ή της Καρυστιανού». Δεν μασάει τα λόγια του…

Η Νομική ενώνει

Μοιάζει πολιτικά ενδιαφέρουσα αυτή η σημερινή συνύπαρξη, αλλά στην πραγματικότητα ο συνδετικός κρίκος ανάμεσά τους είναι η νομική επιστήμη. Αναφέρομαι στον Ευριπίδη Στυλιανίδη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο που θα βρεθούν σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής για την παρουσίαση του συλλογικού επιστημονικού τόμου «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου» του οποίου την ευθύνη επιμέλειας είχε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός. Το πολιτικό μέρος του πάνελ θα ολοκληρωθεί με ομιλία και του Θοδωρή Ρουσόπουλου. Λογικό να μοιάζει εκ πρώτης όψεως… αταίριαστη η παρουσία του Βενιζέλου, αλλά με τον Στυλιανίδη έχουν ξαναβρεθεί μαζί σε νομικές συζητήσεις και υπάρχει μια επιστημονική αλληλεγγύη.

Διπλή απώλεια στο ΠΑΣΟΚ

Διπλή απώλεια για το ΠΑΣΟΚ αυτό το τριήμερο, με τους θανάτους του Λευτέρη Κωνσταντινίδη και του Νίκου Ακριτίδη, με λίγες ώρες διαφορά. Ο Κωνσταντινίδης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, ήταν στέλεχος του ΠΑΚ στη Σουηδία, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης και σύζυγος της διευθύντριας του γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου, Αγγέλας Κοκκόλα. Στην Α’ Θεσσαλονίκης εκλεγόταν και ο πρώην υπουργός Νίκος Ακριτίδης, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και από τα πρώτα στελέχη με οργανωτικό ρόλο στη Μακεδονία.