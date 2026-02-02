Οι προβλέψεις μας για την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές για το 2026 βασίζονται σε μία βασική υπόθεση: ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παρέμβει με άσχημο τρόπο. Δεν θα τορπιλίσει την παγκόσμια ανάπτυξη μέσω ολοένα και περισσότερων δασμών, δεν θα προκαλέσει μεγάλη κρίση δολαρίου θέτοντας τη Fed υπό τον προσωπικό του έλεγχο και δεν θα προκαλέσει γεωπολιτική καταστροφή με τεράστιο μακροοικονομικό αντίκτυπο. Καθώς οι αμερικανοί ψηφοφόροι τώρα κατηγορούν εκείνον αντί για τον προκάτοχό του για τις υψηλές τιμές, υποστηρίξαμε στην αρχή του έτους ότι ο Τραμπ θα ήταν πιο πιθανό να αναιρέσει μερικούς δασμούς για να ελαφρύνει το βάρος στους αμερικανούς καταναλωτές παρά να τους αυξήσει τόσο επιθετικά όσο είχε κάνει πέρυσι. Ετσι, θα έβλαπτε την παγκόσμια οικονομία λιγότερο από ό,τι το 2025.

Κοιτάζοντας πίσω στις πρώτες τέσσερις εβδομάδες του έτους, ήταν μια δύσκολη περίοδος. Φαίνεται να αντιμετωπίζει τους δασμούς ως μέσο εκφοβισμού άλλων χωρών σε πολιτική υποταγή. Απείλησε να επιβάλει νέους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες εάν δεν υποστηρίξουν τον ισχυρισμό του για τη Γροιλανδία. Μετά την απειλή να επιβάλει ένα αστρονομικό 100% στις εισαγωγές από τον Καναδά εάν η Οτάβα «κάνει συμφωνία με την Κίνα», τώρα προειδοποίησε ακόμη και τη Βρετανία ότι θα ήταν «πολύ επικίνδυνο» να εμβαθύνει τους επιχειρηματικούς δεσμούς με την Κίνα.

Ο θόρυβος είναι εκκωφαντικός. Παρ’ όλα αυτά, η εκτίμησή μας εξακολουθεί να ισχύει. Ο Τραμπ έχει μέχρι στιγμής υποχωρήσει, κυρίως όταν συνάντησε σοβαρή αντίσταση. Ορισμένοι από τους πιο μετριοπαθείς Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο τολμούν τώρα να τον αντικρούσουν πιο έντονα από πριν. Αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες:

Ο Τραμπ μπορεί να δυσκολευτεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Κογκρέσο για σημαντικές περιπέτειες εξωτερικής πολιτικής. Το Κογκρέσο μπορεί ακόμη και να περιορίσει την περιστασιακή του τάση να ταχθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας παρά με την Ουκρανία. Οι δασμολογικές γελοιότητες του Τραμπ ενδέχεται επίσης να ενισχύσουν την υπόθεση εκείνων που υποστηρίζουν ότι υπερέβη τις νομικές του εξουσίες με τους δασμούς της «Ημέρας της Απελευθέρωσης» του περασμένου Απριλίου.

Συνολικά, το 2026 πιθανότατα θα παραμείνει θορυβώδες. Από γεωπολιτικής άποψης, πολλά διακυβεύονται στην Ουκρανία και πέρα από αυτήν. Αλλά όσον αφορά πολιτικές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή βραχυπρόθεσμη ζημιά στην οικονομία των ΗΠΑ, για παράδειγμα μέσω πολύ υψηλότερων δασμών, ή που αντιβαίνουν στις πεποιθήσεις των πιο μετριοπαθών Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο, πιθανότατα ο ίδιος θα πρέπει να συγκρατηθεί περισσότερο από πριν λόγω της αντίθεσης εντός του κόμματός του. Διατηρούμε, επομένως, την εκτίμηση ότι η παγκόσμια οικονομία μπορεί να έχει ένα έτος κανονικής ανάπτυξης, όπως το 2025. Ας το ελπίσουμε.

Ο Χόλγκερ Σμίντινγκ είναι επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg. Το άρθρο αποτελεί σύνοψη εκτενέστερης ανάλυσης της γερμανικής τράπεζας για τους πελάτες της