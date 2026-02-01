Αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση σημείωσε η Ευρωζώνη κατά το δ’ τρίμηνο του 2025, δείχνοντας σημάδια ζωής την ώρα που οι αναλυτές προεξοφλούσαν οριακή ανάπτυξη. Η αύξηση του ΑΕΠ βασίστηκε κυρίως στην ισχυρή επίδοση της γερμανικής οικονομίας και, σε μικρότερο βαθμό, στην ανάπτυξη σε Ιταλία και Ισπανία, με αποτέλεσμα να απορροφώνται οι κραδασμοί από τη Γαλλία.

Η θετική πορεία της Ευρωζώνης αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, με το οικονομικό κλίμα να κινείται σε υψηλά επίπεδα και την ευρωπαϊκή βιομηχανία να παίρνει σιγά-σιγά τα πάνω της.

Βραβεία σε Νέα και Κεντρική Οδό

Τρία σημαντικά βραβεία, ένα χρυσό και δύο ασημένια, απέσπασαν η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός στα AI & Data Awards, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους στην καινοτομία και την αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Οι διακρίσεις αφορούν ένα σύνολο καινοτόμων έργων που υλοποιούνται στους αυτοκινητοδρόμους ευθύνης της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού: AI κάμερες ανίχνευσης συμβάντων στους κόμβους των αυτοκινητοδρόμων.

Συνεργασία με την εταιρεία Mobito για τη real-time παρακολούθηση της κατάστασης του οδοστρώματος, μέσω του εργαλείου Business Intelligence Road Health. Δορυφορική παρακολούθηση της γέφυρας Τσαγκαρόπουλου στην Ιόνια Οδό, με χρήση τεχνολογίας InSAR, σε συνεργασία με τη SkyGeo, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος επιθεωρήσεων τεχνικών έργων.

Αγόρασαν τα ίδια,πλήρωσαν περισσότερο

Οριακή αύξηση μόλις 0,3% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Νοέμβριο του 2025,με τις πωλήσεις, πάντως, να κινούνται ανοδικά στην πλειονότητα των επιμέρους καταστημάτων λόγω της ακρίβειας.

Συγκεκριμένα ο τζίρος αυξήθηκε στα έπιπλα – ηλεκτρικά είδη – οικιακό εξοπλισμό κατά 9,5%, βιβλία -χαρτικά – λοιπά είδη 7,8%, φαρμακευτικά – καλλυντικά 3,9%, μεγάλα καταστήματα τροφίμων 1,1% και πολυκαταστήματα 0,1%.

Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στις κατηγορίες καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων κατα 7,2%, ένδυση – υπόδηση 1% και τρόφιμα – ποτά -καπνός 0,6%.

«Παράθυρο» για νέες μειώσεις φόρων

Το «παράθυρο» για νέες μειώσεις φόρων και μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών άνοιξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέροντας ότι ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται δεν πρόκειται να αξιοποιηθεί για πρόσκαιρες παροχές, αλλά θα κατευθυνθεί στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων του επόμενου έτους. «Κάθε χώρος που θα υπάρχει κάθε διαθέσιμο εκατοστό χώρου αφορά όλους τους πολίτες και ειδικά εκείνους οι οποίοι συναντούν δυσκολίες κάθε πρωί που ξυπνάνε» δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, για να προσθέσει ότι ενώ άλλες χώρες μιλάνε για λιτότητα, εμείς μιλάμε για ποιους και πώς θα στηρίξουμε παραπάνω. Οπως σημείωσε, δεν έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν οι εύκολες λύσεις και οι αποσπασματικές νομοθετικές παρεμβάσεις είχαν βαρύ κόστος για τη χώρα.

Ωστόσο, χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι διεθνώς η Ελλάδα θεωρείται πλέον μια σταθερή και προβλέψιμη οικονομία, επιβεβαιώνοντας ότι στο τέλος της τετραετίας ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει τα 950 ευρώ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ψηφιακά εργαλεία της ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, σημειώνοντας ότι η χρήση τους έχει αποφέρει πρόσθετα έσοδα ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Οπως διευκρίνισε, η στρατηγική της κυβέρνησης συνδυάζει κίνητρα συμμόρφωσης με εντατικούς ελέγχους και διασταυρώσεις. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το μέτρο της επιστροφής ενοικίου, το οποίο σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων εφαρμόζεται σε διπλή βάση, με στόχο την ενθάρρυνση της δήλωσης των μισθωμάτων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΑΑΔΕ αναπτύσσει το ΜΙΔΑ, ένα νέο ψηφιακό εργαλείο αποτύπωσης της ακίνητης περιουσίας, το οποίο χαρακτήρισε ως το πιο ολοκληρωμένο που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα. Αναφερόμενος στις μισθολογικές αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα, ο υπουργός σημείωσε ότι πάνω από 1 εκατ. εργαζόμενοι είδαν διαφορές στον μισθό τους, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα αισθητές, κυρίως για νέους εργαζομένους και πολύτεκνες οικογένειες.