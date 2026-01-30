Με τις έρευνες των αρμόδιων Αρχών να συνεχίζονται, πληθαίνουν τα ερωτήματα γύρω από τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η φονική έκρηξη και η επακόλουθη πυρκαγιά στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, που οδήγησε στον θάνατο πέντε εργαζόμενες του εργοστασίου. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει τις τελευταίες ώρες ο υπόγειος χώρος όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη, καθώς, όπως όλα δείχνουν, δεν περιλαμβανόταν στα σχέδια πυρασφάλειας της επιχείρησης. Πηγή που πρόσκειται στην ομάδα υπεράσπισης ενός από τους τρεις υπεύθυνους του εργοστασίου που συνελήφθησαν για την υπόθεση δεν θέλησε να σχολιάσει το ενδεχόμενο το υπόγειο να ήταν αδήλωτο, αναφέροντας πως «είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε το οτιδήποτε».

Ερωτήματα

Την ίδια ώρα η αρμόδια εισαγγελική Αρχή διέταξε προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και ενδεχόμενες παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας και αμέλειας απέναντι σε προειδοποιητικά σημάδια κινδύνου. Στα όσα διέταξε να εξετασθούν συμπεριλαμβάνεται και το αν είχαν γίνει πρόσφατα έργα οδοποιίας και ασφαλτόστρωσης στον προαύλιο χώρο της επιχείρησης, κάτι που ενδεχομένως να προκάλεσε το ρήγμα στις σωληνώσεις και να οδήγησε στη διαρροή του αερίου. Παράλληλα, ερωτήματα παραμένουν και αναφορικά με την ύπαρξη ανιχνευτών διαρροής αερίου, που σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, υπήρχαν μεν στο σχέδιο πυρασφάλειας – ένας σε καθέναν από τους τέσσερις φούρνους –, όχι όμως στο υπόγειο όπου έγινε η έκρηξη, ενώ μέχρι χθες το απόγευμα δεν είχαν βρεθεί.

Ολα αυτά, ενώ και το Πυροσβεστικό Σώμα προχώρησε την Τετάρτη σε μια πρώτη ενημέρωση σχετικά με τις έρευνες των έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Σύμφωνα με αυτήν, υπενθυμίζεται ότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης. Οι δύο αυτές δεξαμενές συνδέονταν μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και τροφοδοτούσαν τους φούρνους του εργοστασίου. Στις σωληνώσεις της πρώτης από τις δύο μάλιστα εντοπίστηκε, μετά την έκρηξη, πάγος, ένδειξη πρόσφατης έντονης εκτόνωσης.

Εντονες οσμές αερίου

Σημειώνεται ότι με βάση την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, έγιναν εξειδικευμένοι έλεγχοι με τη χρήση αζώτου, που φανέρωσαν την πολύμηνη διαρροή του προπανίου στο έδαφος, από όπου και μετακινήθηκε στον υπόγειο χώρο και εκεί λόγω σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης οδήγησε στη μοιραία έκρηξη. Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι της μπισκοτοβιομηχανίας ανέφεραν ότι είχαν παρατηρήσει έντονες οσμές αερίου το τελευταίο διάστημα στους χώρους του εργοστασίου, κάτι που μάλιστα είχαν επισημάνει στους ανωτέρους τους και που, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» φέρεται να παραδέχτηκε ότι γνώριζε από σχετικές αναφορές. Πάντως, από την πλευρά της υπεράσπισης του ίδιου διευκρινίζουν ότι υπήρχε μια μυρωδιά, η οποία όμως δεν ήταν προπανίου και εντοπιζόταν μόνο σε εξωτερικούς χώρους του εργοστασίου.

Ανάμεσα σε άλλα κρίσιμα ερωτήματα, μένει λοιπόν να διαπιστωθεί εάν το συγκεκριμένο υπόγειο όπου συγκεντρώθηκε το προπάνιο ήταν δηλωμένο σε σχέδιο πυρασφάλειας και αποτυπωμένο στα σχέδια του εργοστασίου, όπως και άλλα σημαντικά ζητήματα προδιαγραφών ασφαλείας, αδειοδοτήσεων και σχετικών ελέγχων. Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο ιδιοκτήτης, όσο και ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, που είχαν συλληφθεί, αφέθηκαν ελεύθεροι την Τετάρτη, έπειτα από τέσσερις ώρες παρουσίας τους στην αρμόδια Εισαγγελία Τρικάλων.

Οι κηδείες

Στο μεταξύ, χθες έγιναν σε βαρύ κλίμα συγκίνησης οι τρεις πρώτες κηδείες των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους και σήμερα αναμένεται να γίνουν οι υπόλοιπες δύο.

Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι αυτή η τραγωδία δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμα «ατυχές συμβάν».