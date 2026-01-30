Ταξίδι – αστραπή στη Φρανκφούρτη πραγματοποίησε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Στο οικονομικό κέντρο της Γερμανίας, ο επικεφαλής του Eurogroup συναντήθηκε με τους επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Deutsche Bundesbank.

Στα γραφεία της ΕΚΤ, συναντήθηκε με την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ, με την οποία συζήτησαν ζητήματα νομισματικής πολιτικής, θέματα που άπτονται της ψηφιακής οικονομίας και του ψηφιακού ευρώ, η Ενωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η κατάσταση της ευρωπαϊκής και της διεθνούς οικονομίας, καθώς και ο διεθνής ρόλος του ενιαίου νομίσματος. «Είχα μια εξαιρετική συνάντηση με την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ για να συζητήσουμε τις προτεραιότητες του Eurogroup για την επόμενη περίοδο καθώς εστιάζουμε στην επίτευξη μιας ισχυρότερης και πιο ανθεκτικής ευρωζώνης» ανέφερε ο επικεφαλής του Eurogroup σε ανάρτησή του στα social media.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει γεύμα εργασίας με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας Joachim Nagel όπου οι δυο τους συζήτησαν για την οικονομική και νομισματική κατάσταση στη Γερμανία και στη ευρωζώνη και ζητήματα ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης.

Κατά την παραμονή του στη Φρανκφούρτη, ο υπουργός συναντήθηκε με τον Stephan Leithner, διευθύνοντα σύμβουλο του χρηματοπιστωτικού Ομίλου Deutsche Börse. Θα συζητηθούν ζητήματα επενδύσεων και ψηφιακής οικονομίας, καθώς και η εμβάθυνση των ευρωπαϊκών χρηματαγορών.