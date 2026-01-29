Σε πράξη αντίστασης με χορό αντί για παραδοσιακές θρησκευτικές τελετές πένθους έχουν μετατρέψει οι ιρανοί διαδηλωτές τις κηδείες όσων δολοφονήθηκαν από τις Αρχές. Καθώς χιλιάδες ιρανικές οικογένειες έθαψαν αυτόν τον μήνα αγαπημένα τους πρόσωπα που σκοτώθηκαν στις πιο αιματηρές διαδηλώσεις στην ιστορία της χώρας τους, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφουν οι «Financial Times», έχουν γεμίσει με απροσδόκητες σκηνές: οικογένειες και φίλοι χορεύουν, χειροκροτούν και φωνάζουν αντικαθεστωτικά συνθήματα στις κηδείες τους, καθώς η μουσική ηχεί γύρω τους.

Στην πρόσφατη ταφή στη βόρεια πόλη Τονεκάμπον ενός 18χρονου φοιτητή που πυροβολήθηκε πισώπλατα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ένα βίντεο που έγινε viral έδειξε κόρνες αυτοκινήτων να ηχούν και γυναίκες να χορεύουν καθώς οι συμμετέχοντες αναπαραστούσαν το tabaq-keshi, την παραδοσιακή τελετή μεταφοράς δίσκων που πραγματοποιείται σε γάμους.

Διακοσμημένοι δίσκοι – που συνήθως μεταφέρουν δώρα, υφάσματα και κοσμήματα από την οικογένεια του γαμπρού στο σπίτι της νύφης – μεταφέρθηκαν αντ’ αυτού για να σηματοδοτήσουν τη ζωή που δεν έζησε ποτέ ο Γκόλγκουν. «Το αίμα του γιου μου δεν χύθηκε άδικα» είπε ο πατέρας του, καθώς άλλοι πενθούντες ξεκίνησαν να φωνάζουν «Θάνατος στον δικτάτορα».

Στο θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης που εδώ και δεκαετίες έχει απαγορεύσει τις δημόσιες εορταστικές εκδηλώσεις, τον γυναικείο χορό και τις εκφράσεις θλίψης και χαράς, οι εορταστικές κηδείες μετατρέπουν το πένθος σε πράξη αντίστασης. Το σόρνα, ένα παραδοσιακό ιρανικό πνευστό όργανο με διαπεραστικό ήχο, και το ντοχόλ, ένα μεγάλο δυνατό τύμπανο, παίζονταν μαζί, ένας συνδυασμός που συνδεόταν, μέχρι τώρα, με υπαίθριες γιορτές και κοινοτικούς χορούς.

Πολλοί βλέπουν αυτούς τους χορούς εν μέσω κηδειών ως έναν τρόπο απόρριψης του θρησκευτικού συμβολισμού και των αξιών που επιβάλλονται από τους κυβερνώντες κληρικούς του Ιράν, ένα σύστημα που δέχτηκε τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν πριν οι διαμαρτυρίες τεθούν τελικά υπό έλεγχο, με σαρωτική καταστολή που σόκαρε ένα έθνος με μακρά παράδοση πολιτικής διαφωνίας. Ωστόσο, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εξωτερικό εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ υψηλότερος, με την οργάνωση Human Rights Activists να αναφέρει ότι τουλάχιστον 6.126 άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί πως σκοτώθηκαν στις διαμαρτυρίες, ενώ επιπλέον 17.091 θάνατοι βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.

Οι Αρχές προσπάθησαν να περιορίσουν τη συμμετοχή συγγενών σε κάποιες κηδείες θέλοντας να προλάβουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Μια οικογένεια στον Βορρά, με την οποία επικοινώνησε η «FT», ανέφερε ότι οι Αρχές τούς ανάγκασαν να πραγματοποιήσουν την κηδεία βραδινές ώρες με την παρουσία μόνο δέκα συγγενών.

Αλλού, ωστόσο, η ανυπακοή συνεχίζεται. Στη βόρεια πόλη Γκοργκάν οι πενθούντες χόρεψαν με ένα τοπικό τραγούδι στην ταφή της Σίνα Χαγκσενάς, μιας 25χρονης που εργαζόταν σε ανθοπωλείο. Στη νότια πόλη Αμπαντάν η κηδεία του 33χρονου Σαΐντ Τορβάντ περιελάμβανε μουσική και χορό, με γυναίκες ντυμένες με μαύρα να χειροκροτούν και να κινούνται ρυθμικά.