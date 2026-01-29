Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργοδότες το 2027, που σύμφωνα με εκτιμήσεις θα είναι μεταξύ 0,5% και 1%, περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που αρχίζει να επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το οποίο θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο από τον Πρωθυπουργό. Η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι τουλάχιστον κατά μισή μονάδα, ενώ μπορεί να φτάσει τη μία μονάδα, ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα εξασφαλιστεί τους επόμενους μήνες, κυρίως από τα έσοδα της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, που θεωρούνται οι σίγουρες πηγές χρηματοδότησης μόνιμων μέτρων όπως η μείωση των εισφορών.

Το ποιο σενάριο από τα δύο (δηλαδή η μείωση 0,5% ή 1% στις εισφορές) θα επιλεγεί τελικά από το οικονομικό επιτελείο σχετίζεται με τις αντοχές του προϋπολογισμού. Τα ενδεχόμενα επιπλέον δημοσιονομικά περιθώρια θα διαφανούν κατ’ αρχάς τον Απρίλιο του 2026, οπότε θα οριστικοποιηθούν τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2025 από τη Eurostat, καθώς και οι προτεραιότητες τις οποίες θα βάλει η κυβέρνηση (εφόσον υπάρξουν αυτά τα επιπλέον περιθώρια).

Κλάδος υγείας

Το σίγουρο είναι ότι η μείωση των εισφορών θα προέλθει από τον κλάδο της υγείας. Δηλαδή, εκείνες οι εισφορές οι οποίες θα μειωθούν θα αφορούν τον ΕΟΠΥΥ, όπως συνέβη και με την προηγούμενη μείωση.

Υπενθυμίζεται πως κατά την 1η Ιανουαρίου 2025 μειώθηκαν οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης για παροχές σε είδος κατά 1%. Συγκεκριμένα, έπεσαν στο 6,1% έναντι 7,1% που ήταν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η μείωση αυτή μοιράστηκε κατά 0,5% στις εισφορές των ασφαλισμένων υπέρ υγείας και 0,5% στις εργοδοτικές εισφορές υγείας.

Συνολικά, από το 2019 έως και το 2025 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών έχουν μειωθεί κατά 6,4%, φτάνοντας πλέον στο 35,1% από το 41,5%.

Τονίζεται ότι το σύνολο των εισφορών για τους μισθωτούς (εργοδότη και εργαζομένου) ανέρχεται σήμερα στο 35,16% και είναι στα τέσσερα μεγαλύτερα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών στις χώρες του ΟΟΣΑ. Ως προς τις εισφορές των εργαζομένων, η Ελλάδα με 13,35% καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην ευρωζώνη, με πρώτη τη Γερμανία (19,9%) και δεύτερο το Βέλγιο (13,7%), όταν ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 11,8%. Σε επίπεδο χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, οι έλληνες μισθωτοί είναι στην εξίσου υψηλή 5η θέση, με μέσο όρο εισφορών εργαζομένου 9,5% στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ.