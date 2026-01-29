Τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα αξιολογεί τα επιχειρηματικά σχέδια των μικρών επιχειρήσεων σχεδιάζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Αυτό ανέφερε χθες ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, επισημαίνοντας ότι το εργαλείο αυτό θα έχει ως βασικό στόχο του να διευκολύνει και να καταστήσει τραπεζικά χρηματοδοτούμενες τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που σήμερα είναι αποκλεισμένες από χρηματοδότηση.

Η πλατφόρμα την οποία το ΕΒΕΑ σχεδιάζει να λειτουργήσει εντός του 2026 θα πραγματοποιεί για τις επιχειρήσεις αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων και θα αποδίδει πιστοποιητικό πιστοληπτικής ικανότητας ανά επενδυτικό σχέδιο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αξιοποιούν στις επαφές τους με τις τράπεζες. Η υπηρεσία αυτή θα παρέχεται στα μέλη του ΕΒΕΑ έναντι κάποιου μικρού κόστους. Ηδη αναζητούνται τα κεφάλαια για την υλοποίηση της πλατφόρμας, ενώ όπως τόνισε χθες ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ πρόκειται να το εισηγηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδας αλλά και στις τράπεζες.

Το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων παραμένει εκτός τραπεζικού συστήματος αποτελεί ένα ζήτημα που αναζητεί λύση, τόνισε ο Γιάννης Μπρατάκος, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα πολλές επιχειρήσεις δεν προχωρούν στην υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης θεωρώντας ότι η αίτησή τους θα απορριφθεί. Επιπλέον, αναφερόμενος στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει πλαίσιο που θα επιτρέπει σε μόνιμη βάση τις 120 δόσεις για τις επιχειρήσεις που θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Παράλληλα αναφέρθηκε και στο θέμα της προκαταβολής φόρου, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να μειωθεί αρχικά στο 40% και σε βάθος χρόνου να μηδενιστεί. Και τα δύο αυτά αιτήματα έχουν τεθεί στην κυβέρνηση χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ανταποκριθεί.

Από τις αναφορές του προέδρου του ΕΒΕΑ δεν θα μπορούσε να λείπει και το ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, με τον ίδιο να σημειώνει ότι ιεραρχικά αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα που πλήττει και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Είπε μάλιστα ότι είναι ένα ζήτημα που απαιτεί άμεσα λύση με κρατική παρέμβαση εκεί που μπορεί να γίνει, ενώ για τις επιχειρήσεις είπε ότι θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί και να γίνουν λιγότερο ενεργοβόρες. Οσο για την πρόταση του ΣΕΒ για το θέμα του ενεργειακού κόστους, σημείωσε ότι αν μπορεί να φέρει μείωση της επιβάρυνσης το ΕΒΕΑ θα τη στηρίξει.

Ο Γιάννης Μπρατάκος δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί και στις παρεμβάσεις που προωθεί η κυβέρνηση αναφορικά με την κυκλοφορία στον Κηφισό, χαρακτηρίζοντας τις προωθούμενες παρεμβάσεις απαράδεκτες. Οπως είπε, το ΕΒΕΑ έχει καταθέσει δέσμη έξι εναλλακτικών παρεμβάσεων με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της αγοράς και την ταυτόχρονη αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου της Αττικής. «Το ζητούμενο δεν είναι η απλή μετατόπιση του κυκλοφοριακού φόρτου, αλλά η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων διαχείρισης της κυκλοφορίας, με μετρήσιμο αποτέλεσμα και περιορισμένο αποτύπωμα στην επιχειρηματική δραστηριότητα», είπε ο Γ. Μπρατάκος.

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με το αν θα επέστρεφε στην κυβέρνηση, εμφανίστηκε κάθετα αντίθετος, καθώς θεωρεί ότι από τη θέση που σήμερα έχει μπορεί να υποστηρίξει περισσότερο την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.