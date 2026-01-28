Η συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και την Ινδία δεν είναι η μοναδική εξέλιξη η οποία μαρτυρά τη «στροφή» που επιχειρεί η Ευρώπη προς Ανατολάς, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Εντάσσεται, άλλωστε, στη γενικότερη προσπάθειά της να αναζητήσει νέους εμπορικούς εταίρους, καθώς οι σχέσεις της με τον πιο παραδοσιακό της σύμμαχο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδεινώνονται διαρκώς.

«Ο κόσμος έχει καταστεί πιο αβέβαιος και οι συμμαχίες που είχαμε εμπιστευθεί και στις οποίες είχαμε βασιστεί αρχίζουν να καταρρέουν», όπως παραδέχθηκε ευθέως η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Καταρίνα Ράιχε, σε ομιλία της σε συνέδριο της «Handelsblatt». «Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να τις εγκαταλείψουμε, αλλά ότι οφείλουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, όσο κι αν αυτό συνιστά πρόκληση σε μερικές περιπτώσεις. Πάνω από όλα, όμως, σημαίνει πως είμαστε αναγκασμένοι να αναζητήσουμε νέους εταίρους», πρόσθεσε η ίδια, αποτυπώνοντας το σκεπτικό που δείχνει να επικρατεί πλέον στις τάξεις του κυβερνητικού συνασπισμού στο Βερολίνο.

Σε αυτό το φόντο, μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι, όπως αποκάλυψε χθες αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, οι επενδύσεις των γερμανικών επιχειρηματικών ομίλων στην Κίνα το 2025 ανήλθαν σε επίπεδο που αποτελεί ρεκόρ τετραετίας. Κι αυτό αποδεικνύει, με τη σειρά του, ότι είναι παντελώς απρόθυμες να ακολουθήσουν τις προτροπές των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ για σκληρή στάση έναντι του Πεκίνου και για σταδιακή απεξάρτηση από την κινεζική αγορά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το παραπάνω ρεπορτάζ, το οποίο επικαλείται αδημοσίευτα μέχρι τώρα στοιχεία του οικονομικού ινστιτούτου IW για το πρώτο 11μηνο του περασμένου έτους (Ιανουάριος – Νοέμβριος), οι γερμανικές επενδύσεις ξεπέρασαν τα 7 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένες κατά 55,5% σε σύγκριση με τα 4,5 δισ. ευρώ του 2023 και του 2024 για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. «Οι γερμανικές εταιρείες συνεχίζουν να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους στην Κίνα, και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό» δήλωσε το στέλεχος του IW, Γιούργκεν Μάτες. «Πολλές από αυτές έχουν το εξής σκεπτικό: Εάν παράγω στην Κίνα αποκλειστικά για την Κίνα, τότε περιορίζω το ρίσκο που προέρχεται από πιθανή επιβολή δασμών και περιορισμών στις εξαγωγές» τόνισε επίσης.

Τριήμερη επίσκεψη Στάρμερ στο Πεκίνο

Την ίδια στιγμή, «άνοιγμα» προς τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου επιχειρεί και το Ηνωμένο Βασίλειο – το οποίο, ας σημειωθεί, έχει υπογράψει προνομιακή εμπορική συμφωνία και με την Ινδία, από τον περασμένο Οκτώβριο. Για του λόγου το αληθές, ο Κιρ Στάρμερ πραγματοποιεί από σήμερα την πρώτη επίσκεψη βρετανού πρωθυπουργού στη χώρα εδώ και 8 χρόνια με σκοπό, όπως σημειώνουν διεθνή ΜΜΕ, να περιορίσει την εξάρτησή της από τις ολοένα πιο απρόβλεπτες ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Στάρμερ συνοδεύουν δύο υπουργοί και δεκάδες επιχειρηματίες, ενώ η ατζέντα περιλαμβάνει συναντήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ και άλλα στελέχη της κινεζικής ηγεσίας, καθώς και επίσκεψη στη Σανγκάη – από όπου, στη συνέχεια, θα μεταβεί στην Ιαπωνία. «Μια από τις μεγαλύτερες ανωμαλίες της κατάστασης που επικρατεί σήμερα είναι πως το Λονδίνο βρίσκεται πιθανότατα πιο κοντά στο Πεκίνο από ό,τι στην Ουάσιγκτον» σε μια σειρά ζητήματα, σχολίασε με αφορμή την επίσκεψη Στάρμερ ο Κέρι Μπράουν, καθηγητής στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου.

Τονίζεται πως μέχρι πρόσφατα οι σχέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Κίνα ήταν μάλλον κακές και για έναν επιπλέον λόγο: τη στάση της δεύτερης απέναντι στην πρώην βρετανική αποικία του Χονγκ Κονγκ και τους υπέρμαχους του πλουραλισμού και της δημοκρατίας εκεί. Στη νέα περίοδο, όμως, που έχουν εισέλθει οι διεθνείς σχέσεις, όλα αυτά μοιάζουν να είναι παρωχημένα…