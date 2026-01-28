Η σεζόν του Παναθηναϊκού έμοιαζε από το ξεκίνημά της με μια κούρσα γεμάτη ανηφόρες, ατυχίες και μικρά ή μεγάλα χτυπήματα που γονάτιζαν διαρκώς την ομάδα, πριν καν προλάβει να σταθεί στα πόδια της. Η χρονιά, ήδη αποτυχημένη σε μεγάλο βαθμό όσο αφορά τους μεγάλους στόχους, παίρνει ακόμη πιο περίεργη τροπή με τις τελευταίες εξελίξεις. Τραυματισμοί, απουσίες, απότομες μεταγραφικές στροφές και μια συνολική αίσθηση ότι τίποτα δεν καταφέρνει να κυλήσει ομαλά.

Και στο κέντρο όλων αυτών βρίσκεται το νέο μεγάλο πλήγμα. Η απώλεια του Πέδρο Τσιριβέγια.

Ο ισπανός μέσος, ο παίκτης που ο Ράφα Μπενίτεθ θεωρεί το «δεξί του χέρι» μέσα στο γήπεδο, υπέστη θλάση στη γαστροκνημία του δεξιού ποδιού και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου ενάμιση μήνα. Η απουσία του θα ήταν βαριά σε οποιαδήποτε συγκυρία. Σε αυτή τη φάση μοιάζει με… μαχαιριά. Ο Τσιριβέγια είναι ο αγωνιστικός άξονας του Παναθηναϊκού, ο παίκτης που κρατά το κέντρο όρθιο στις δύσκολες στιγμές, που δίνει πνοή στην κυκλοφορία, σταθερότητα στην ανασταλτική λειτουργία και ρυθμό στην ανάπτυξη. Είναι ο ποδοσφαιριστής που καθοδηγεί, που διαβάζει το παιχνίδι, που ηρεμεί ή ανεβάζει την ένταση με μια κίνηση και μια σωστή πάσα.

Και τώρα θα απουσιάσει από όλα τα κρίσιμα παιχνίδια: από τα ματς με τη Ρόμα στις 29 Ιανουαρίου και την Κηφισιά την 1η Φεβρουαρίου, από τους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ (4 και 11 Φεβρουαρίου), από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 8 του μήνα, από το παιχνίδι με την ΑΕΛ στις 15 Φεβρουαρίου, από τις δύο νοκάουτ μάχες του Europa League (19 και 26 Φεβρουαρίου), από την έξοδο στο Ηράκλειο στις 22, από τον αγώνα με τον Αρη την 1η Μαρτίου και από τη Λιβαδειά στις 8 Μαρτίου. Αν ο Παναθηναϊκός φτάσει στους «16» της Ευρώπης, ο Ισπανός θα απουσιάσει και στις 12 Μαρτίου, ενώ παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος για τον Παναιτωλικό στις 15 του μήνα. Μια αλυσίδα αγώνων που μοιάζουν με τελικούς και ο Παναθηναϊκός καλείται να δώσει χωρίς τον πιο σταθερό του χαφ.

Ο «αλεξίσφαιρος» Πέδρο

Ο Τσιριβέγια δεν συνηθίζει να τραυματίζεται. Στην καριέρα του έχει χάσει ελάχιστα παιχνίδια. Η μεγαλύτερη απουσία του ήταν 49 ημέρες στη Ναντ, λόγω προβλήματος στους κοιλιακούς προσαγωγούς. Εκείνος που έμοιαζε «αλεξίσφαιρος» λύγισε τώρα από την υπερκόπωση, τα συνεχόμενα 90λεπτα, την ανάγκη να τραβά… κουπί σε μια σεζόν που δεν έχει σταματήσει να ζητά θυσίες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Μέσα σε όλα αυτά, ο Τσιριβέγια έστειλε από τα social media ένα μήνυμα που αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα του: «Το να χάνεις μια τόσο σημαντική περίοδο της σεζόν είναι πραγματικά απογοητευτικό. Θα δουλέψω σκληρά για να επιστρέψω καλύτερος και πιο δυνατός. Πάμε ΠΑΟ!».

Αγωνία και για Πελίστρι

Κι όμως, οι ατυχίες δεν τελειώνουν εκεί. Ο Πελίστρι ένιωσε ενοχλήσεις και έκανε αποφόρτιση, κάτι που προκαλεί νέα ανησυχία ενόψει του ματς με τη Ρόμα (29/01). Ο Καλάμπρια παραμένει νοκάουτ λόγω ίωσης. Ο Ντέσερς και ο Τσιριβέγια έκαναν θεραπεία, ο Τζούριτσιτς συνέχισε ατομικό. Μια ομάδα που δεν λέει να μείνει για μια εβδομάδα πλήρης και να ανασάνει.

Και ενώ ο Τσιριβέγια μπαίνει στα πιτς και η αγωνία κορυφώνεται για τον Πελίστρι, ο Μπενίτεθ καλείται να λύσει ένα τεράστιο αγωνιστικό – και πλέον και μεταγραφικό – παζλ. Γιατί η απουσία του Ισπανού δεν είναι απλώς ένα αγωνιστικό πρόβλημα. Είναι μια αναγκαστική ανατροπή σχεδιασμού που σπρώχνει τον Παναθηναϊκό να αλλάξει ρότα στην αγορά.

Εκτός κάδρου ο Κραλ

Η υπόθεση του Αλεξ Κραλ, που έμοιαζε κλεισμένη, εγκαταλείφθηκε. Παρότι υπήρχε συμφωνία με τον παίκτη και την Ουνιόν, ο Παναθηναϊκός «πάγωσε» τη μεταγραφή. Ο Μπενίτεθ θέλει τώρα κάτι άλλο: έναν «βαρβάτο» μέσο, έναν χαφ που θα μπορέσει να σταθεί άμεσα, να παίξει ως 6 και 8, να συμπληρώσει τα κενά που αφήνει πίσω του ο Τσιριβέγια μέχρι να επιστρέψει και ταυτόχρονα να αποτελέσει επιλογή υψηλού επιπέδου για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Παράλληλα, χάλασε και η μεταγραφή του Σαμουκέλε Καμπίνι. Η Μόλντε εμφανίστηκε με ξαφνικές απαιτήσεις, ενώ και αγωνιστικά ο Μπενίτεθ δείχνει να ψάχνει κάτι πιο έτοιμο, πιο σταθερό, πιο δοκιμασμένο για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ετσι, ο 23χρονος Βιβτσαρένκο από την Ντιναμό Κιέβου εξετάζεται, ο 20χρονος Εντινγκά από την Ντέγκερφορς φέρεται να βρίσκεται στη λίστα, ενώ οι Γερμανοί αποκαλύπτουν ενδιαφέρον για τον μεσοεπιθετικό Μάρκο Ρίχτερ της Μάιντς.

Μπεγκραουί και Λιβάι

Το μεταγραφικό πλάνο του Παναθηναϊκού δείχνει πια να ανοίγει σε πολλά μέτωπα, καθώς οι Πράσινοι μπαίνουν σε φάση αναζήτησης φορ. Ο Κάρολ Σφιντέρσκι φαίνεται να οδεύει προς πώληση, το όνομα του Μπεγκραουί της Εστορίλ είναι ψηλά στη λίστα, αλλά η πορτογαλική ομάδα ζητά 10 εκατομμύρια ευρώ (δηλαδή τη ρήτρα του), ενώ έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον άλλοτε φορ της ΑΕΚ και νυν της Σπαρτάκ Μόσχας, Λιβάι Γκαρσία.

Στην Πιάστ ο Φικάι

Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό η παραχώρηση του Ελτον Φικάι στην Πιάστ Γκλίβιτσε. Το Τριφύλλι διατηρεί το 20% ως ποσοστό μεταπώλησης, ενώ ο 20χρονος αλβανός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια με τον πολωνικό σύλλογο.

Συγκινητικό και γεμάτο συναίσθημα ήταν το αντίο του Φικάι στον Παναθηναϊκό:

«Υστερα από ένα ταξίδι γεμάτο όνειρα, σκληρή δουλειά και έντονα συναισθήματα, ήρθε η στιγμή του αποχαιρετισμού.

Το 2017 ήρθα στον Παναθηναϊκό χωρίς να μπορώ να φανταστώ ότι μια μέρα θα φορούσα τη φανέλα της πρώτης ομάδας. Σήμερα, το 2026, αποχωρώ έχοντας ζήσει αυτό το όνειρο και έχοντας μεγαλώσει όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ως άνθρωπος.

Θέλω να ευχαριστήσω απο καρδιάς όλους όσους με πίστεψαν και στάθηκαν δίπλα μου σε κάθε βήμα, τους συμπαίκτες μου, με τους οποίους μοιραστήκαμε στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου, τους προπονητές μου για την καθοδήγηση και την εμπιστοσύνη, καθώς και όλους τους ανθρώπους της ομάδας που ήταν πάντα παρόντες, στα εύκολα και στα δύσκολα.

Ενα ξεχωριστό ευχαριστώ στον κόσμο του Παναθηναϊκού για τη στήριξη και την αγάπη όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός θα είναι για πάντα κομμάτι της ζωής μου».