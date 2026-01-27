Στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν, ο Παναθηναϊκός χάνει τον Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Ισπανος μέσος υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο του δεξιού του ποδιού και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ενάμιση μήνα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως πιθανότατα δεν θα αγωνιστεί στα εναπομείναντα παιχνίδια της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, στη νοκ άουτ φάση του Europa League, αλλά ούτε και στους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας.

«Το να χάνεις μια τόσο σημαντική περίοδο της σεζόν είναι πραγματικά απογοητευτικό. Θα δουλέψω σκληρά για να επιστρέψω καλύτερος και πιο δυνατός. Πάμε ΠΑΟ!», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Τσιριβέγια μέσω των social media.