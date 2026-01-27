«Το χάος είναι απλώς μια τάξη που περιμένει να αποκρυπτογραφηθεί», έγραφε ο Ζοζέ Σαραμάγκου. Κάποιοι θα έλεγαν ότι αυτή η φράση ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία ενός σύγχρονου προπονητή που επιδιώκει δημιουργική ασάφεια, ελεγχόμενη αναταραχή, τακτικές ανατροπές που τελικά οδηγούν σε μια ανώτερη ποδοσφαιρική ισορροπία. Ομως στον Παναθηναϊκό, το φετινό αγωνιστικό χάος δεν μοιάζει με κάτι που περιμένει να αποκρυπτογραφηθεί. Μοιάζει περισσότερο με ένα χάος που παράγεται και αναπαράγεται χωρίς να υπάρχει καν η υπόνοια ότι κάπου, κάπως, υπάρχει ένα σταθερό μονοπάτι προς την τάξη.

Ο Παναθηναϊκός έχει γίνει ένα πεδίο διαρκούς πειραματισμού το τελευταίο διάστημα. Εξι διαφορετικά συστήματα σε δεκαεννέα παιχνίδια έχει επιλέξει ο Ράφα Μπενίτεθ από την ημέρα που κάθισε στην άκρη του πάγκου του Παναθηναϊκού. Τρεις διαφορετικές τακτικές μόνο στα τελευταία τέσσερα ματς!

Σχηματισμοί και ρόλοι που αλλάζουν, παίκτες που μετακινούνται από θέση σε θέση, λες και συμμετέχουν σε ένα πείραμα όπου κάθε εβδομάδα πρέπει να επανεφεύρουν τους ποδοσφαιρικούς εαυτούς τους. Ο Μπακασέτας «οκτάρι», ο Ρενάτο Σάντσες ένα υβριδικό εξτρέμ, ο Πελίστρι στην κορυφή της επίθεσης, ο Ζαρουρί στη δεξιά πτέρυγα ή… μπακ – χαφ, ο Κώτσιρας αριστερός οπισθοφύλακας και ονόματα συνεχώς προστίθενται σε αυτόν τον κατάλογο του Μπενίτεθ.

Το 4-2-3-1 μπορεί να καταγράφεται ως η πιο συχνή επιλογή του ισπανού τεχνικού του Παναθηναϊκού, αλλά το τακτικό πλάνο και τα πρόσωπα στην ενδεκάδα, αλλάζουν πλέον πιο συχνά και από τα ρούχα της Ντούα Λίπα σε συναυλία στο Λονδίνο.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι ίδιοι οι παίκτες μοιάζουν να παλεύουν με τα βασικά. Δεν προλαβαίνουν να βρουν τη χημεία που απαιτείται, να αποκτήσουν αυτοματισμούς, να νιώσουν ασφάλεια. Οι γραμμές χάνουν τη σύνδεσή τους, το κέντρο… τρίζει και η συνολική εικόνα θυμίζει περισσότερο προετοιμασία Ιουλίου παρά μια ομάδα που βρίσκεται σε φάση πρωταθλήματος όπου κάθε βαθμός είναι κρίσιμος.

Η εξήγηση του κόουτς

Στη μέση αυτού του κυκλώνα αλλαγών, ο ίδιος ο Ράφα Μπενίτεθ επιχειρεί να εξηγήσει το… ανεξήγητο: «Μόλις η μεταβατική περίοδος ολοκληρωθεί, θα αποφασίσουμε πώς ακριβώς θα προσαρμόσουμε την τακτική μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε περίπου τρεις μήνες στην ομάδα και έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια. Για μένα το κύριο σημείο είναι η ισορροπία στο παιχνίδι. Ιδανικά θα θέλαμε υψηλό ρυθμό, ευελιξία, κατοχή όποτε πρέπει, άμεση ανάκτηση της μπάλας».

Η δήλωση, όσο κομψή κι αν είναι, βρίσκεται σε οξεία σύγκρουση με την πραγματικότητα που βιώνουν οι Πράσινοι. Και αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός μοιάζει εγκλωβισμένος σε έναν ποδοσφαιρικό μηχανισμό που ξεκινά και σβήνει χωρίς λογική συνέχεια.

Κάπου εδώ μπαίνει και η έννοια του «ελεγχόμενου χάους». Υπάρχει στην επιστήμη, στη διοίκηση, ακόμα και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Χάος που επιτρέπεται, χάος που οδηγεί σε δημιουργικότητα, χάος που τελικά ελέγχεται.

Στον Παναθηναϊκό, όμως, το χάος δεν είναι ελεγχόμενο. Μοιάζει συνέπεια επιλογών που αλλάζουν χωρίς προφανή λόγο ή συνέχεια. Μοιάζει περισσότερο με έναν φαύλο κύκλο πειραμάτων που οδηγούν σε νέα πειράματα.

Υπάρχει, βέβαια, μια σημαντική υποσημείωση που εξηγεί πολλά. Ο Ράφα Μπενίτεθ λειτουργεί έχοντας στο μυαλό του την «υπόσχεση» της διοίκησης ότι δεν απαιτούνται άμεσα αποτελέσματα, αλλά μια ομάδα έτοιμη να πρωταγωνιστήσει πραγματικά το 2027, όταν ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό.

Αυτή η στρατηγική προσέγγιση εξηγεί την υπομονή του κλαμπ, εξηγεί την εμμονή στις αλλαγές, εξηγεί την αντίληψη ότι «όλα τώρα χτίζονται». Ομως το 2027 είναι μακριά. Η φετινή βαθμολογία είναι εδώ. Η πίεση είναι εδώ. Οι βαθμοί που χάνονται είναι πραγματικοί. Και ο κίνδυνος ο Παναθηναϊκός να βρεθεί να παλεύει για τις θέσεις 5-8 δεν είναι θεωρητικός.

Και κάτι ακόμη. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ζει επ’ άπειρον μέσα σε μια μεταβατική περίοδο. Δεν μπορεί να ξαναμαθαίνει την ταυτότητά του κάθε εβδομάδα. Δεν μπορεί να περιμένει το 2027 για να βρει την τάξη που χρειάζεται σήμερα με την απειλή της απώλειας του ευρωπαϊκού εισιτηρίου να είναι προ των πυλών.

Ιταλία καλεί Καλάμπρια

Σενάρια από τη γειτονική Ιταλία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον συλλόγων της Serie A για τον Ντάβιντε Καλάμπρια και δεν αποκλείουν ακόμα και το ενδεχόμενο επιστροφής του έμπειρου μπακ στην πατρίδα του κατά τη διάρκεια της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του Ουλίσες Γκαρσία από τη Μαρσέιγ, σύμφωνα με όσα μεταφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ. Οι Πράσινοι εξετάζουν σοβαρά τον 30χρονο διεθνή ελβετό αριστερό μπακ, όμως ο ανταγωνισμός είναι σημαντικός, καθώς τόσο η Βόλφσμπουργκ όσο και η Ελλάς Βερόνα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή.

Αμφίβολος με Ρόμα ο Τσιριβέγια

Σε μαγνητική τομογραφία θα υποβληθεί ο Πέδρο Τσιριβέγια, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που τον ταλαιπωρεί στη γάμπα. Η συμμετοχή του στο κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Ρόμα θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη. Στα… πιτς παραμένει και ο Τζούριτσιτς, ο οποίος συνεχίζει θεραπεία, ενώ ο Καλάμπρια παραμένει εκτός προπονήσεων λόγω ίωσης.

Στην Πολωνία ο Φικάι

Ο Ελτον Φικάι θα συνεχίσει την καριέρα του στην πολωνική Γκόρνικ Ζάμπρζε. Ο νεαρός αμυντικός, που δεν υπολογιζόταν από τον Μπενίτεθ, αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό ως ελεύθερος. Παρ’ όλα αυτά, το Τριφύλλι διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 20%, καθώς και δικαίωμα επαναγοράς, διασφαλίζοντας μια πιθανή μελλοντική επιστροφή ή οικονομικό όφελος.