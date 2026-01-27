Το έβδομο 1-0 της ΑΕΚ στο εφετινό πρωτάθλημα συνοδεύτηκε και με τη χειρότερη εμφάνισή της σε παιχνίδι που νίκησε. Κακή εικόνα είχε και στο 1-0 επί του Βόλου στην «Αγια-Σοφιά» τον Σεπτέμβριο, αλλά έκτοτε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εξελίχθηκε και ειδικά από τον Νοέμβριο κι έπειτα δημιούργησε την εντύπωση πως αυτές οι εμφανίσεις ανήκαν στο παρελθόν. Με τον Αρη στο «Κλ. Βικελίδης» χτύπησε ένα καμπανάκι, αλλά υπήρχε η δικαιολογία της διακοπής. Και στο κάτω κάτω, είναι ο Αρης απέναντι που όσο κακός κι αν είναι, στην έδρα του παραμένει δυνατός κι επικίνδυνος. Ακολούθησε το ματς κόντρα στον ΟΦΗ με βελτιωμένη εικόνα ως έναν βαθμό μεν, αποκλεισμό δε. Στη συνέχεια ήρθε ο θρίαμβος επί του Παναθηναϊκού που στην κατάσταση που βρίσκεται όμως δεν μπορεί να αποτελέσει ασφαλές κριτήριο για την απόδοση κανενός. Κάπως έτσι φτάσαμε προχθές στην Τρίπολη, με την Ενωση να παίρνει τη νίκη, αλλά να παρουσιάζει μία αποκρουστική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο προκαλώντας ανησυχία και ερωτηματικά ενόψει όσων έρχονται στο άμεσο μέλλον. Οι Κιτρινόμαυροι δεν προέρχονταν από ευρωπαϊκό παιχνίδι όπως οι ανταγωνιστές τους. Είχαν μία ολόκληρη εβδομάδα σχεδόν για να προετοιμάσουν αυτό το ματς, με καλή ψυχολογία μετά την τεσσάρα στο ντέρμπι, χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα και γενικότερα χωρίς δικαιολογίες.

Ενα από τα πράγματα που χτύπησαν πολύ άσχημα ήταν η κατοχή του Αστέρα Τρίπολης στο δεύτερο ημίχρονο. Εφτασε ακόμη και στο 70%, με την ΑΕΚ να μην μπορεί να αλλάξει τρίτη πάσα στη μεγαλύτερη διάρκεια του 45λέπτου. Και το ερώτημα εδώ είναι: ήταν θέμα στρατηγικής του Νίκολιτς να δώσει η Ενωση την μπάλα ή εκεί την οδήγησε το παιχνίδι; Αν συμβαίνει το πρώτο προφανώς ο προπονητής θεωρεί πως υπάρχει θέμα αυτή την περίοδο με τις αντοχές και τις εντάσεις των ποδοσφαιριστών του. Αν συμβαίνει το δεύτερο, είναι εξίσου ανησυχητικό αφού απέναντί της η ΑΕΚ είχε μία ομάδα που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και με πολλά αγωνιστικά προβλήματα. Οσο κι αν βοήθησε η έλευση του Μίλαν Ράσταβατς, σίγουρα δεν έγιναν… Μπαρτσελόνα μέσα σε λίγες μέρες οι Αρκάδες. Δεύτερο πολύ αρνητικό δείγμα και το οποίο δεν παρατηρείται για πρώτη φορά, είναι το ότι η Ενωση δεν έβγαλε μία σωστή αντεπίθεση σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Ούτε πριν ούτε μετά τις αλλαγές που μπήκε και ο Ζίνι με τον Ελίασον. Προφανώς όταν δίνεις την μπάλα στον αντίπαλο, περιμένεις την ευκαιρία για να τον χτυπήσεις στην κόντρα. Κάτι που η ΑΕΚ δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στα πολλά και αβίαστα λάθη που έκαναν οι παίκτες της από τη μεσαία γραμμή και κάτω.

Ενα ακόμη ανησυχητικό σημάδι ήταν το πόσο εκτεθειμένη έδειχνε στις μεταβάσεις του Αστέρα. Τουλάχιστον τρεις φορές στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι έφυγαν στην αντεπίθεση ύστερα από κόρνερ της ΑΕΚ, με τους επιτιθέμενους να είναι περισσότεροι από τους αμυνόμενους. Ετσι δέχθηκε εξάλλου το γκολ από τον Σαλσέδο στο Κύπελλο, απλά εκεί η φάση ξεκίνησε από ένα λάθος λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή και όχι από στημένη φάση. Επίσης έδωσε δέκα κόρνερ στον Αστέρα σε όλο το ματς. Για να μην πούμε για τα φάουλ γύρω από την περιοχή. Δεν το πλήρωσε, αλλά είναι δεδομένο πως κόντρα σε έναν αντίπαλο με μεγαλύτερη ποιότητα, θα το πληρώσει ακριβά. Ενας τέτοιος αντίπαλος είναι και ο Ολυμπιακός τον οποίο θα υποδεχτεί την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο μεταξύ, χθες έγινε γνωστό πότε θα εκτίσουν οι τέσσερις παίκτες που συμπλήρωσαν κάρτες. Οι Γιόβιτς και Ρέλβας δηλώθηκαν στο εκτός έδρας με τον Πανσερραϊκό στις 8 Φεβρουαρίου ενώ οι Ρότα και Κοϊτά στο εντός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό στις 22 Φεβρουαρίου. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ θα βρεθεί αύριο (28/1, 19:00) στη «Sunel Arena» για να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα στο κρίσιμο παιχνίδι με την Αλμπα Βερολίνου για το BCL. Τέλος, στο Μουσείο Ιστορίας της Ενωσης θα βρίσκεται από σήμερα η φανέλα του Γιόβιτς από το ιστορικό 4-0 επί του Παναθηναϊκού και μάλιστα υπογεγραμμένη από τον ίδιο.