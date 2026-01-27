Αν τελικά και στο ποδόσφαιρο «όσα ποτέ δεν είπαμε, αυτά δεν λησμονούνται» όπως το τραγούδησε η Ελευθερία Αρβανιτάκη τότε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φαίνεται πως έχει αποφασίσει δίχως λόγια να στείλει στο γκρουπ του το πιο ισχυρό μήνυμα για αυτό που περιμένει αύριο βράδυ τον Ολυμπιακό στο Αμστερνταμ: Την παρτίδα με τον Αγιαξ στην τελευταία στροφή της league phase που μπορεί να ξεκλειδώσει μια ακόμη «πίστα» στην απίθανη ερυθρόλευκη διετία. Εκείνη με το εισιτήριο για το top 24 του Champions League.

Απέφυγε την Κυριακή ο Βάσκος στη σύντομη ομιλία του να πει το παραμικρό για το αντάμωμα με τον Αίαντα. Δεν είπε τίποτα και χθες το πρωί πριν από την προπόνηση. Εκανε όμως μια κίνηση που σαν να τα λέει όλα. Αποφάσισε να πάρει μαζί του στο σημερινό ταξίδι ολόκληρο το ρόστερ. Ναι, και εκείνους που δεν είναι δηλωμένοι στην Ευρώπη, που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην αποστολή. «Για να είναι διαθέσιμοι για την προπόνηση που θα γίνει Πέμπτη πρωί στο Αμστερνταμ πριν από το ταξίδι της επιστροφής» η απλοποίηση της επιλογής του. Στην πραγματικότητα όμως μια πράξη ψυχολογίας για τη μεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση του γκρουπ. Ολοι μαζί για εκείνο το ένα ματς που θα αποφασίσει αν ο Ολυμπιακός – και το ελληνικό ποδόσφαιρο – θα επιστρέψει στα νοκάουτ του Champions League έπειτα από δώδεκα ολόκληρα χρόνια!

Για την ιστορία: Προκύπτει ένα ιδιαίτερο +1-1 σε αυτό το ταξίδι. Διότι το πρωί δεν θα πάρει κάρτα επιβίβασης ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ, ο μοναδικός που θα μείνει στην Ελλάδα (σ.σ. λένε ότι μετά τη Σεβίλλη, ενδιαφέρον έχει δείξει και η Λυών για την απόκτησή του). Εχει ένα μικροπρόβλημα τραυματισμού (γάμπα).

Ο Αντρέ Λουίζ

Αντίθετα απευθείας στο Αμστερνταμ είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να συναντήσει το νέο του μεταγραφικό απόκτημα. Τον Αντρέ Λουίζ. Δεδομένο το deal με τον 23χρονο βραζιλιάνο winger της Ρίο Αβε. Για 4 ½ χρόνια. Και με τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή να δημοσιεύει μια φωτογραφία του με τον ίδιο τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τη λεζάντα «Ευχαριστώ για όλα κύριε πρόεδρε». Συναντήθηκαν οι δυο τους το βράδυ της Κυριακής. Και ήταν ο πρόεδρος που έλυσε έναν γρίφο που όποιος δεν τον άκουσε, δεν τον… κατάλαβε.

Εκανε θραύση στο πρώτο μισό της σεζόν ο Αντρέ Λουίζ με τη Ρίο Αβε στο πρωτάθλημα (7 γκολ, 6 ασίστ). Ενας θηριώδης (1.87 μ.) αριστεροπόδαρος με όπλο την ταχύτητα, που ξεκινά από δεξιά και συγκλίνει. Τόσο καλός που η Μπενφίκα προσέφερε για εκείνον 12+3 εκατ. ευρώ. Ηθελε να πάει ο Αντρέ Λουίζ στους Λουζιτανούς. Να συνεργαστεί με τον Ζοσέ Μουρίνιο και ενδεχομένως από εκεί αν πετύχει να ανοίξει τα φτερά του απευθείας για την ελίτ. Αυτή η επιθυμία του είναι που έκανε την υπόθεση όχι εύκολη. Αυτό έπρεπε να «λύσει» και ο Ολυμπιακός. Στην Πορτογαλία θεωρούν δεδομένη πλέον τη μετακίνηση. Και επαναλαμβάνουμε: Ακριβώς επειδή για τους Ερυθρόλευκους όλα μέχρι και την Πέμπτη θα γίνονται στο Αμστερνταμ βλέπουν και τον ίδιο τον Αντρέ Λουίζ να ταξιδεύει εκεί. Για να υπογράψει και εάν και εφόσον να προπονηθεί μεθαύριο με τους νέους συμπαίκτες του.

Αν θα υπάρξουν και άλλες μεταγραφές Γενάρη για τους Ερυθρόλευκους; Προφανώς αυτή είναι μια κουβέντα που θα έχει νόημα (και συντεταγμένες) από μεθαύριο. Θα είναι άλλες οι ανάγκες του Ολυμπιακού με πρωτάθλημα και Champions League. Αλλες οι ανάγκες μόνο με πρωτάθλημα. Ενδεχομένως και άλλος ο τρόπος που μπορεί η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πέρα από το «πάρε» να σκεφτεί και το «δώσε» που για τον Βάσκο είναι προαπαιτούμενο. Πληροφορίες πάντως λένε ότι μια από τις θέσεις που εξετάζονται προς ενίσχυση και ενδεχομένως εκείνη που θα επιλεγεί για την επόμενη κίνηση, είναι αυτή του τερματοφύλακα. Το συμβόλαιο του Αλέξανδρου Πασχαλάκη ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και εκείνον τον Ιούλη κλείνει τα 37. Δεν θα είναι παράξενο λοιπόν να προκύψει τώρα εκείνος που θα πλαισιώσει τον Κωσταντή Τζολάκη.