Η πρόσφατη εξέλιξη ήταν η ανάκληση του ασύλου ενός παλαιστίνιου πρόσφυγα, κατόπιν πληροφοριών που έφτασαν στις ελληνικές Αρχές από την πρεσβεία του Ισραήλ – όπως επιβεβαίωσε ο Θάνος Πλεύρης – για αναρτήσεις του που επικροτούσαν τη δράση της Χαμάς. Μαθαίνω, όμως, πως υπάρχουν δεκάδες ανακλήσεις ασύλου τον τελευταίο χρόνο που έχουν περάσει «κάτω από το ραντάρ» και αφορούν τούρκους υπηκόους που εισήλθαν στη χώρα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. Πολλοί εξ αυτών έχουν εμπλακεί με ποινικά αδικήματα, οπότε η ανάκληση ήταν αναμενόμενη. Ωστόσο, ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν υπάρξει ανακλήσεις ασύλου Τούρκων που δεν εμπλέκονται σε ποινικές υποθέσεις, αλλά είχαν λάβει άσυλο στην Ελλάδα ως πολιτικοί πρόσφυγες και μέλη του κινήματος Γκιουλέν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη προσλάβει γνωστό δικηγόρο για να προσβάλει την ανάκληση, ανοίγοντας γύρο νομικών αντιπαραθέσεων.

Οι επανεξετάσεις και τα δεδικασμένα

Από το 2016 έως το 2025 η Ελλάδα είχε δεχθεί πενταψήφιο αριθμό αιτήσεων ασύλου από τούρκους πολίτες, από τις οποίες τα πρώτα χρόνια εγκρίνονταν οι περισσότερες. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, όμως. Το 2023, η Υπηρεσία Ασύλου έδωσε άσυλο σε τούρκους αιτούντες σε ποσοστό 60,90%. Το 2025, η ίδια Υπηρεσία Ασύλου έδωσε άσυλο σε Τούρκους σε ποσοστό 4,70%. Από την περίοδο της υπουργίας του Μάκη Βορίδη έγινε γνωστό ότι πολλές από τις εγκεκριμένες περιπτώσεις επανεξετάζονται, ανάμεσά τους και άτομα με φερόμενη σχέση με τη FETO (οργάνωση Γκιουλέν), το PKK, το φιλοκουρδικό HDP και την YPG, την κουρδική «πολιτοφυλακή» της Συρίας.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν, πάντως, πως η πολιτική τοποθέτηση από μόνη της δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης, αλλά η ελληνική κυβέρνηση επανεξετάζει τέτοιες περιπτώσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας. Για την ιστορία, η πολιτική επιφυλάξεων απέναντι σε τούρκους πολιτικούς πρόσφυγες ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά το πραξικόπημα του 2016, οπότε αναζήτησαν άσυλο πολλοί αντί-ερντογανικοί Τούρκοι στη χώρα μας. Τον Ιανουάριο του 2025 το Ευρωπαϊκό Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα για επαναπροώθηση μιας Τουρκάλας, μέλους του κινήματος Γκιουλέν, που επιχείρησε να περάσει τα σύνορα στον Εβρο τον Μάιο του 2019. Δεδικασμένο δημιουργεί επίσης η δικαστική απόφαση με την οποία είχε δοθεί άσυλο στους οκτώ τούρκους αξιωματικούς, παρά τις τουρκικές πιέσεις και τις πολιτικές εντάσεις μεταξύ της τότε κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και της ΝΔ, στελέχη της οποίας πρωτοστάτησαν στην υποστήριξή τους.

Εντάσεις στη Βουλή

Εντάσεις και εκρήξεις προκάλεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κατάθεση της Δήμητρας Χαλικιά, πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού. Η οποία συγκρούστηκε εντόνως με τις εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη και Μιλένα Αποστολάκη. Δεν έμεινε απαρατήρητο ότι το κλίμα στην κατάθεσή της ήταν πολύ πιο… θερμό σε άλλες φάσεις, τόσο με τους βουλευτές της ΝΔ, όσο και με του ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ανήκε παλιότερα πολιτικά η μάρτυρας, η οποία χαρακτήρισε «γελοία» τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπερασπιζόμενη τον Μάκη Βορίδη και τους χειρισμούς του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη, εκ των πρωταγωνιστών των επίμαχων επισυνδέσεων. Από την άλλη, στράφηκε με σφοδρότητα εναντίον της συνεργάτιδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Παρασκευής Τυχεροπούλου, αλλά και των πρώην προέδρων που συνέδραμαν στο κατηγορητήριο, Γρηγόρη Βάρρα και Παναγιώτη Σημανδράκου.

Νέες συναντήσεις για το Κυπριακό

Εβδομάδα κινητικότητας αυτή για το Κυπριακό. Η Μαρία Ολγκίν απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ θα συναντηθεί σήμερα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και το απόγευμα με τον νέο τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, ενώ αύριο Τέταρτη θα πραγματοποιηθεί η τριμερή συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών και της Ολγκίν. Η τριμερής συμφωνήθηκε ύστερα από εισήγηση του κύπριου προέδρου, προκειμένου να συνεχίσουν με τον Ερχιουρμάν τη συζήτηση που είχαν ξεκινήσει στην πρώτη μεταξύ τους συνάντηση, τον Δεκέμβριο, με την προσδοκία να ανοίξει ο Ερχιουρμάν τα χαρτιά του ως προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών.

Η Καρυστιανού και στα ελληνοτουρκικά

Στα ελληνοτουρκικά επεκτείνει την αντιπολιτευτική ατζέντα της η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Αγκυρα. Απευθυνόμενη στον Πρωθυπουργό, με ανάρτησή της, η Καρυστιανού δηλώνει ότι η συνάντηση είναι μείζονος εθνικής σημασίας, «για αυτό και όλοι οι Ελληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι έλληνες πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής και ποιες οι θέσεις της κυβέρνησής σας επ’ αυτών». «Οποιαδήποτε απεμπόληση» των δικαιωμάτων της χώρας «είναι εθνική προδοσία», προειδοποιεί.