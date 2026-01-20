Ανάκληση ασύλου Παλαιστίνιου από τη Γάζα αποφάσισαν οι ελληνικές αρχές, κρίνοντας ότι ο άνδρας αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Ο Mohanad Alkhatib εντοπίστηκε σε βίντεο να πανηγυρίζει δίπλα σε τρομοκράτες της Χαμάς κατά τη διάρκεια των σφαγών στα κιμπούτζ του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η απόφαση ελήφθη με πρωτοβουλία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εβραϊκή Ένωση (EJA), τις βελγικές αρχές και την Ισραηλινή Πρεσβεία στην Αθήνα. Οι ελληνικές υπηρεσίες εντόπισαν φωτογραφίες, βίντεο και αναρτήσεις του Alkhatib που επιδοκίμαζαν την τρομοκρατική επίθεση.

Ο Alkhatib είχε λάβει καθεστώς διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2025, ωστόσο, μεταβαίνοντας στο Βέλγιο, υπέβαλε εκ νέου αίτηση ασύλου. Εκεί οι αρχές εντόπισαν βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο εμφανιζόταν στο περιθώριο των σφαγών που συγκλόνισαν τη διεθνή κοινότητα.

Σε άλλα στιγμιότυπα, ο ίδιος φαίνεται να ποζάρει δίπλα στον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε, λίγους μήνες πριν την εξουδετέρωσή του στην Τεχεράνη το 2024.

Παρέμβαση Πλεύρη και ανάκληση του ασύλου

Οι βελγικές αρχές αρνήθηκαν να του χορηγήσουν άσυλο, χαρακτηρίζοντάς τον επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη. Το ζήτημα τέθηκε υπόψη του Θάνου Πλεύρη μέσω της Ευρωπαϊκής Εβραϊκής Ένωσης και του Ισραηλινού πρέσβη στην Αθήνα, Νόαμ Κατζ, ο οποίος υπογράμμισε ότι «άτομο που συμμετείχε στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου δεν μπορεί να θεωρείται επιλέξιμο για καθεστώς πρόσφυγα».

Ακολούθησε κινητοποίηση της ελληνικής πλευράς, με τον υπουργό να ενεργοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες σε συνεργασία με τη Ruth Daskalopoulou-Isaac, Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της EJA, που συνέβαλε καθοριστικά στην τεκμηρίωση των ευρημάτων.

Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν το επιβαρυντικό υλικό και η απόφαση ανάκλησης εκδόθηκε βάσει του άρθρου 13, παρ. 4 του Ν. 4939/2022, που προβλέπει ανάκληση καθεστώτος πρόσφυγα όταν το πρόσωπο «ευλόγως θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Πώς έλαβε άσυλο στην Ελλάδα

Ο Mohanad Alkhatib εισήλθε στην Ελλάδα από την Κω στις 4 Μαρτίου 2025 και υποβλήθηκε στους προβλεπόμενους ελέγχους ασφαλείας, χωρίς να προκύψουν τότε επιβαρυντικά στοιχεία. Κατόπιν, του χορηγήθηκε καθεστώς διεθνούς προστασίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με ενημερωτικό υπόμνημα της Ευρωπαϊκής Εβραϊκής Ένωσης, ο Alkhatib συνέχισε να αναρτά περιεχόμενο που εξυμνούσε τη Χαμάς και να εκφράζει στήριξη σε επιθέσεις κατά δυτικών στόχων. Σε δημοσιεύσεις του χαρακτήριζε τον δημοσιογράφο και στέλεχος της Χαμάς Hassan Eslaieh ως «φίλο και σύντροφο από την αρχή του πολέμου».

Ο Alkhatib έχει παρουσιαστεί πολλές φορές ως δημοσιογράφος και φωτογράφος, φορώντας γιλέκο Τύπου, ωστόσο δεν φαίνεται να έχει εργαστεί σε κάποιο αναγνωρισμένο μέσο ενημέρωσης.

Αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εβραϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Εβραϊκή Ένωση απέστειλε επιστολή ευχαριστιών προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Θάνο Πλεύρη και τον διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου Μάριο Καλέα, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στη ρητορική μίσους και την εξύμνηση της τρομοκρατίας.

Το νομικό πλαίσιο και η δήλωση Πλεύρη

Η απόφαση βασίστηκε στα άρθρα 13 και 96 του Ν. 4939/2022, που προβλέπουν ανάκληση ασύλου σε περιπτώσεις απειλής κατά της εθνικής ασφάλειας ή του δημόσιου συμφέροντος. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε λίγες ημέρες από την έναρξη της έρευνας.

Σε ανάρτησή του, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι «από τον Ιούλιο υπάρχει πάγια εντολή επανεξέτασης όλων των περιπτώσεων ασύλου με βάση νέα στοιχεία», προσθέτοντας πως «δεν θα δεχθούμε κανέναν οπαδό της Χαμάς ή άτομο που παρανομεί να προστατεύεται».