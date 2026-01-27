Εκανε μια ειδική αναφορά στον εκλογικό νόμο, και τις αλλαγές που πρόκειται να επιφέρει ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ σε αυτόν, αλλά από όσα είπε, οσμίζομαι «κολπάκια». Για παράδειγμα, ανακοίνωσε τη δημιουργία «Ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού», χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Εγκριτος, και έγκυρος περί αυτά, συνταγματολόγος, με τον οποίο συνομίλησα χθες το μεσημέρι, μου ανέφερε ότι στόχος δεν είναι να εκπροσωπηθούν καλύτερα οι απόδημοι, αλλά πιστεύοντας η ΝουΔου ότι οι απόδημοι είναι προνομιακός χώρος της χώρας, όπως αποδείχθηκε και στις ευρωεκλογές του 2024, προτείνοντας αυτή την αλλαγή, στην ουσία επιδιώκει να αυξήσει τα εγχώρια ποσοστά της, καθώς οι ψήφοι των αποδήμων θα προσμετρηθούν στο γενικό ποσοστό, και ως εκ τούτου αυξάνοντας τη δύναμή της θα έχει μεγαλύτερο μερίδιο στην κατανομή των εδρών, με βάση τα υπόλοιπα των κομμάτων στη Β’ και τη Γ’ κατανομή. Για τον λόγο αυτόν, ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ θα προτείνει κατά τη συζήτηση για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, οι έδρες Επικρατείας να επανέλθουν στις 12, αντί των 15 που προβλέπει ο ισχύων εκλογικός νόμος…

Το παιχνίδι της συναίνεσης

Το μόνο θετικό που βρήκα από τις χθεσινές εξαγγελίες του αρχηγού στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι ότι το όριο εισόδου στη Βουλή για ένα κόμμα παραμένει στο 3%. Ο ίδιος υποστήριξε ότι «είναι αυτονόητη εθνική επιλογή, πέρα και πάνω από κομματικά τείχη», και πρόσθεσε «ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει κοινή απόφαση όλου του πολιτικού κόσμου».

Για το ποσοστό του 3%, που όντως έχει αποτελέσει θέμα έντονου προβληματισμού (έχουν διατυπωθεί απόψεις από διάφορες πλευρές και για διάφορους λόγους, να αυξηθεί στο 5%) νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Αλλά για την «Τριεδρική Περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού» εκτιμώ ότι θα υπάρξει σκληρή αντιπαράθεση. Επειδή μυρίζει από μακριά το πράγμα, κουνάβι κανονικό, ότι κάποιον λάκκο έχει η φάβα…

Ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ πάντως, θα ζητήσει λέει, την ευρύτερη δυνατή συναίνεση για τις αλλαγές, επιδιώκοντας άμεσα συζητήσεις με την αντιπολίτευση…

Οι περιπέτειες της Νέας Αριστεράς

Ανήκουν σε ένα κόμμα, τη Νέα Αριστερά, το οποίο είναι σταθερά (βελόνα κολλημένη…) στο 1%. Και δείχνει να μην έχει σωτηρία. Τα στελέχη παίζουν πεντόβολα με τη διάσπαση, η οποία φαίνεται αναπόφευκτη. Εκαναν ένα τετραήμερο συνέδριο, για να πιστοποιηθεί ότι το 40% (περίπου) θέλει, αν και δεν το ομολογεί δημόσια, να συμπορευτεί με τον εξ εφέδρων πρόεδρο Τσίπρα, και το υπόλοιπο 60% είναι υπέρ της αυτόνομης πορείας, διότι με το που ακούει «Τσίπρας», τα στελέχη του βγάζουν ομαδικά, εξανθήματα. Κάτι σαν επιδημία ιλαράς, ένα πράγμα. Την Κυριακή, μετά κόπων και βασάνων, και έπειτα από πολύωρες «διαπραγματεύσεις» των δύο πλευρών (διαπραγματεύσεις, στο ίδιο κόμμα, λες και είναι αντίπαλοι…), βρέθηκε μια συμβιβαστική λύση, η οποία ήταν η εξής πρωτότυπη: να πετάξουν το ντενεκεδάκι μερικά μέτρα παραπέρα. Να κερδίσουν χρόνο δηλαδή. Και μέχρι να βρουν τη συμβιβαστική λύση, ο πρόεδρος Αλέξης Χαρίτσης φλέρταρε ανοιχτά με την παραίτηση. Επειδή ο άνθρωπος είναι σοβαρός, κάνει γκελ και σε άλλα μαγαζιά (τύπου ΠΑΣΟΚ), οπότε σου λέει, δεν θα φάω εγώ τα νιάτα μου μαζί σας, να με πρήζετε κάθε τόσο.

Τελικά δεν το επιχείρησε. Αλλά τίποτε δεν προδιαθέτει ότι δεν θα το αποτολμήσει με κάποια ευκαιρία στο μέλλον…

Στα όρια της ιλαροτραγωδίας

Το πράγμα, με τη Νέα Αριστερά, αν το καλοεξετάσεις, είναι στα όρια της ιλαροτραγωδίας. Διότι τα στοιχεία που συνθέτουν την όλη εικόνα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για άλλες ερμηνείες. Η παλιά φρουρά που έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Τσίπρα, σου λέει, δεν πάμε πουθενά, και δεν έχουμε κανένα λόγο να στηρίξουμε την προσπάθειά του. Οι άλλοι, που θεωρούν ότι δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους στην πολιτική – απ’ αυτή ζουν – πιέζουν να στελεχώσουν το καινούργιο εγχείρημα. Ποιο είναι το αστείο; Οτι ένας από τους λόγους που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ για να δημιουργήσουν τη Νέα Αριστερά ήταν γιατί δεν άντεχαν τον Κασσελάκη, τον οποίο ο Τσίπρας τους είχε φορέσει καπέλο. Και ένας δεύτερος, εξίσου σημαντικός είναι ότι ο εξ εφέδρων πρόεδρος Τσίπρας έχει εξ αρχής αποκόψει κάθε πιθανότητα να τους πάρει στο κόμμα. Εκτός κι αν άλλαξε τελευταία, και δεν το ξέρουμε, σε εκείνους όμως έστειλε μυστικά σινιάλο, ότι θα τους χρησιμοποιήσει. Μπορεί και να συμβαίνει, αλλά αυτό που επίσημα γνωρίζουμε είναι ότι δεν τους θέλει. Οπότε για ποιον ακριβώς λόγο πλακώνονται δεν έχω καταλάβει. Και μεταξύ μας, και κανείς άλλος…

Ποιοι πλήρωσαν τα μπλόκα

Μεταφέρω ζήτημα σοβαρό, απότοκο των αγροτικών κινητοποιήσεων, που έχει πλήξει σκληρά τους μικρομεσαίους βιοτέχνες και επαγγελματίες. Οι άνθρωποι αυτοί πλήγηκαν περισσότερο από τον καθένα, από τα μπλόκα. Βρέθηκαν στη δυσχερή θέση να μην μπορούν να διακινήσουν τα αγαθά που παράγουν. Κι επειδή βρέθηκαν σε αυτή τη θέση, παράλληλα δεν εισέπραξαν τα χρήματα που είχαν ανάγκη, όχι μόνο για να λειτουργούν οι επιχειρήσεις τους, αλλά και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Δημοσίου. Μου αναφέρθηκε, και το αναφέρω κι εγώ, προς γνώσιν του Γιώργου Πιτσιλή στην ΑΑΔΕ, ότι χιλιάδες από αυτούς έχασαν τις ρυθμίσεις που είχαν κάνει για τις οφειλές τους στο Δημόσιο. Και τώρα καλούνται να πληρώσουν δυσανάλογα μεγάλα ποσά, με πρόστιμα κ.λπ. ενώ δεν φέρουν ευθύνη διότι επί ένα δίμηνο υπέστησαν τις επιπτώσεις από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Τουτέστιν πλήρωσαν το μάρμαρο (των μπλόκων) χωρίς να φταίνε…

Κύριε Πιτσιλή;

Βουλευτικές «ανησυχίες»

Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ονόματι Βιλιάρδος, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για την κατάσταση του άλσους Συγγρού, και εκ πρώτης όψεως θα μπορούσες να πεις ότι μπράβο ο άνθρωπος έχει οικολογικές ανησυχίες. Αλλά διαβάζοντας παρακάτω, καταλαβαίνεις ότι τον… ανησυχούντα βουλευτή δεν τον απασχολεί τόσο η κατάσταση του άλσους, όσο το πώς θα την «πέσει» στην κυρία Αθηνά Λινού και τον σύζυγό της, τον διαπρεπή χειρουργό Δημήτρη Λινό. Ο οποίος πρόσφατα χειροτονήθηκε και έκτοτε διακονεί στην εντός του άλσους μικρή εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Γράφει λοιπόν στην ερώτησή του, ο περί ου ο λόγος βουλευτής:

«…ενώ το διπλανό εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, που είναι έργο του Τσίλερ, αποδόθηκε ως ενορία, σε πρώην γιατρό και νυν ιερέα σύζυγο γυναίκας βουλευτού κόμματος αντιπολίτευσης…».

Επειδή λοιπόν το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, η αλήθεια σε όλο αυτό, το οποίο προφανέστατα έγινε επί σκοπώ, είναι ότι το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα δεν είναι ενορία και δεν τελούνται σε αυτή μυστήρια πάρα μόνο η Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή. Ο δε ιερέας Δημ. Λινός δεν είναι ένας «πρώην γιατρός» αλλά ο γνωστός καθηγητής Χειρουργικής ο οποίος χειρουργεί ασθενείς καθημερινά! Καλύπτει ιδίοις εξόδοις τα της λειτουργίας του ναού και επιπλέον μία φορά τον μήνα, μεταβαίνει στις γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα στη Θήβα, και εκκλησιάζει τις κρατούμενες.

Ο Βιλιάρδος απλώς «εκκλησιάζεται» στου Βελόπουλου. Καμία έκπληξη…

Εργατικά δυστυχήματα

Είναι μάλλον νωρίς να βγουν συμπεράσματα για την αδιανόητη τραγωδία στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα», στα Τρίκαλα. Οι Αρχές αναζητούν ήδη τα αίτια, και δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα καταλήξουν σε συμπέρασμα για το τι προκάλεσε το δυστύχημα. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα μας. Το κύριο θέμα είναι ότι πληθαίνουν απελπιστικά τα εργατικά ατυχήματα. Μια βασική αιτία δε, που πληθαίνουν, είναι γιατί ο έλεγχος που ασκείται είναι προφανώς ελλιπής, και δυστυχώς, αυτό δεν οφείλεται μόνο στις παραλείψεις των αρμοδίων οργάνων, ευθύνεται πρώτα και κύρια η γραφειοκρατία. Και πρέπει να αλλάξει άμεσα αυτό, για να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα. Ας πούμε όλοι ένα «ως εδώ»! Μήπως…