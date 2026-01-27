«Οντως, το ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε μια πορεία, θα έλεγα, στασιμότητας και μιας μείωσης των ποσοστών του», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης – παραδέχθηκε, δηλαδή, ον κάμερα όχι μόνο ότι η βελόνα είναι συνήθως ακούνητη αλλά και πως όταν κουνιέται πάει προς τα κάτω. Ωστόσο, λίγο αργότερα έστειλε – όπως ανέφερε – το εξής μήνυμα: «Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, η ΝΔ θα φύγει». Ο πρόεδρος του Κινήματος ακολουθεί τη συμβουλή του Προυστ, που υποστήριζε πως αν θέλουμε να κάνουμε υποφερτή την πραγματικότητα, πρέπει να τρέφουμε μερικές φαντασιώσεις.

Συμμαχία

Ο Νίκος Παππάς κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά να ξεκαθαρίσουν με ποιους μπορούν να συνεργαστούν, επαναλαμβάνοντας το συριζαϊκό αίτημα για εκλογική συμμαχία. Βέβαια, μετά την έπεσε στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως το προσκλητήριο που απευθύνει τώρα είναι για προσχώρηση στο Κίνημα. Τελικά, μάλλον δεν είχε καταλάβει τι εννοούσαν οι πασόκοι όταν παλιά, πριν απ’ την εκλογική εξαΰλωση του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγαν σε διάφορους συντρόφους του «εκεί που ήσουν, ήμουνα κι εδώ που είμαι θα ‘ρθεις».

Υπεράσπιση

Πώς υπερασπίστηκε ο Γιώργος Φλωρίδης τη φωτογραφική για συνάδελφό του διάταξη; Πρώτα, σημείωσε ότι «πήρε 180 ψήφους θετικές και 50 ψήφους ανοχής που είναι τα “παρών”». Επειτα, αποφάνθηκε πως «αφορούσε ένα κοινωνικό αίτημα μεγάλο» και συμπλήρωσε ότι εφαρμόζεται «αποκλειστικά για το συμφέρον του παιδιού». Πάντως, από κάποιον που οργίζεται τόσο πολύ – και τόσο συχνά – με τις αντιμεταρρυθμίσεις των προηγούμενων θα περίμενε κανείς να είχε αντιληφθεί πόσο θα τσαντιστεί η κοινή γνώμη με την υπόνοια έστω ότι η νομοθεσία προσαρμόζεται σε υπουργικές ανάγκες.

Αναβολή

Οπως ενημέρωσε τους ακολούθους του στο Facebook, o Κωστής Χατζηδάκης ανέβαλε την κοπή της πίτας του λόγω του δυστυχήματος στα Τρίκαλα. O αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έπραξε το αυτονόητο προκειμένου να μην πληγεί κι άλλο η εικόνα της. Αλλά, πρωτοβουλίες σαν κι αυτή δεν φτάνουν για να αλλάξουν άποψη όσοι την κατηγορούν για έλλειψη ενσυναίσθησης. Γράφουν μόνο στους ήδη προσηλυτισμένους – ειδικά όταν η ενδοκυβερνητική επικαιρότητα παράγει περισσότερα προβλήματα απ΄όσα μπορεί να λύσει η κυβερνητική έδρα.