Παρά τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων, από τα myDATA και τη διασύνδεση POS με τις ταμειακές έως το ψηφιακό πελατολόγιο και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, η φοροδιαφυγή εξακολουθεί να αντιστέκεται. Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι περισσότερες από μία στις τρεις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν το 2025 εντοπίστηκαν με φορολογικές παραβάσεις.

Το περασμένο έτος ο φοροελεγκτικός μηχανισμός ανέβασε ταχύτητα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, υλοποιώντας το πιο εκτεταμένο, στοχευμένο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο πρόγραμμα φορολογικών ελέγχων της τελευταίας δεκαετίας. Οι έλεγχοι κάλυψαν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις πιο απομακρυσμένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Αξιοποιήθηκαν προηγμένα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου και ψηφιακής εποπτείας που εντοπίζουν ακάλυπτες ή ανεπαρκώς δηλωμένες συναλλαγές, ιδίως σε περιφέρειες αυξημένης τουριστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 68.400 επιτόπιοι έλεγχοι. Στην Αττική πάνω από 18.000 έλεγχοι, κυρίως σε εμπορικές ζώνες υψηλής επισκεψιμότητας. Στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα καταγράφηκαν περισσότερες από 11.500 παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις με αυξημένο όγκο συναλλαγών. Στην Κεντρική και Δυτική Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν πάνω από 8.200 έλεγχοι, με σημαντικά ευρήματα στον κλάδο των υπηρεσιών και του λιανεμπορίου. Στην Πελοπόννησο έγιναν περισσότεροι από 6.800 έλεγχοι, στην Κρήτη πάνω από 7.300, ενώ σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά ξεπέρασαν τους 9.400. Στην Ηπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη καταγράφηκαν πάνω από 7.200 έλεγχοι, με βάση στοχευμένη ανάλυση κινδύνου.

Εντοπίστηκαν 19.473 επιχειρήσεις με παραβάσεις και ποσοστό παραβατικότητας 34,2%, ενώ καταγράφηκαν συνολικά 430.930 παραβάσεις. Η καθαρή αποκρυβείσα αξία ξεπέρασε τα 24,7 εκατ. ευρώ. Σε περιπτώσεις σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης, η ΑΑΔΕ προχώρησε στην επιβολή κυρώσεων. Χρηματικά πρόστιμα επιβλήθηκαν σε 296 επιχειρήσεις, ενώ σε 680 επιχειρήσεις μπήκε προσωρινά «λουκέτο» για δύο ή περισσότερες ημέρες.

POS-ταμειακές μηχανές

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη συμμόρφωση για τη διασύνδεση POS και φορολογικών ταμειακών μηχανών. Διαπιστώθηκαν 584 παραβάσεις, με πρόστιμα που ανήλθαν συνολικά σε 7,355 εκατ. ευρώ.