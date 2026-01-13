Η ΑΑΔΕ προχωρά στην αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων με στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών. Το φιλόδοξο σχέδιο περιλαμβάνει 72.800 ελέγχους μέσα στο έτος και στοχεύει σε επιπλέον έσοδα 2,5 δισ. ευρώ, αξιοποιώντας τεχνολογία, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη.

Τα έξι νέα ψηφιακά εργαλεία της ΑΑΔΕ

Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής & Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Η πλήρης ψηφιοποίηση της διακίνησης αγαθών και των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει την άμεση παρακολούθηση και καταγραφή κάθε εμπορικής δραστηριότητας.

Ψηφιακό Πελατολόγιο

Εισάγεται σύστημα καταγραφής και διασταύρωσης δεδομένων πελατών, με στόχο τον εντοπισμό αποκλίσεων και ύποπτων συναλλαγών.

Προγνωστικά Μοντέλα Risk Analysis

Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί αλγορίθμους και δίκτυα δεδομένων από Taxis, Κτηματολόγιο, τράπεζες και ΓΕΜΗ, ώστε οι έλεγχοι να είναι περισσότερο στοχευμένοι και αποδοτικοί.

Ψηφιακοί «Ντετέκτιβ» & Social Media Intelligence

Μέσω ανάλυσης του ψηφιακού αποτυπώματος και της δραστηριότητας στα κοινωνικά δίκτυα, εντοπίζονται πιθανές φορολογικές παραβάσεις και αδήλωτα εισοδήματα.

Ψηφιακό Προφίλ Κινδύνου για κάθε ΑΦΜ

Δημιουργείται εξατομικευμένος δείκτης επικινδυνότητας για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, βάσει ιστορικών δεδομένων και συμπεριφοράς.

Ηλεκτρονικός Θάλαμος Επιχειρήσεων με Live Παρακολούθηση

Πρόκειται για ένα κεντρικό σύστημα εποπτείας που επιτρέπει τη ζωντανή παρακολούθηση ελέγχων και δεδομένων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων.