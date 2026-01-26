Στην ελληνική αργκό θα το χαρακτήριζαν «δούλεμα». Το κακό σ’ αυτή την ιστορία είναι πως κανείς δεν το καυτηριάζει.

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χίρτσελερ, δεν φείδεται κολακευτικών σχολίων για τον Μπάμπη Κωστούλα. Στις 12 Δεκεμβρίου, για παράδειγμα, ο Γερμανός έλεγε πως ο νεαρός ποδοσφαιριστής κάνει αισθητή την παρουσία του κάθε φορά που βρίσκεται στο γήπεδο και πως είναι πολύ ικανοποιημένος με την πρόοδό του. Και να χαρά εμείς, με πηχυαίους τίτλους. Στις αρχές του μήνα ο προπονητής των Γλάρων δήλωσε ξανά πως πιστεύει πολύ στον Μπάμπη γιατί απέδειξε πως μπορεί να αγωνιστεί ως επιθετικός ή σαν «δεκάρι». Στο παιχνίδι με την Μπόρνμουθ ο Κωστούλας πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ στην εκπνοή του αγώνα, με το οποίο έσωσε την ομάδα του από την ήττα. Ο Χίρτσελερ, τον χαβά του. Ταλεντάρα ο Μπάμπης και «πόσο ευχαριστημένοι είμαστε μαζί του».

Κι εκεί που περίμενες πως ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού άρχισε να κερδίζει έδαφος στα αγωνιστικά λεπτά της ομάδας του, ο υμνητής του Χίρτσελερ τον χρησιμοποίησε μόλις έξι λεπτά (με τις καθυστερήσεις) στο τελευταίο παιχνίδι με τη Φούλαμ. Συνολικά στους τρεις τελευταίους αγώνες ο Μπάμπης έχει παίξει 25 λεπτά. Και τότε στοχάζεσαι πόση αλήθεια κρύβουν τελικά οι δηλώσεις του γερμανού προπονητή όταν αναφέρεται στον Κωστούλα; Ο αθλητής χόρτασε από λόγια και τώρα περιμένει αυτή την περίφημη εμπιστοσύνη που επικαλείται ο προπονητής του να μετουσιωθεί σε πράξη.

Με την τακτική που ακολουθεί ο Χίρτσελερ είναι πολύ πιθανό ο έλληνας άσος να απολέσει την αυτοπεποίθησή του, μια εξέλιξη που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν ποδοσφαιριστή. Ο Μπάμπης σίγουρα θα σκέφτηκε το βράδυ μετά το τελευταίο ματς με τη Φούλαμ πόσο φτωχή ήταν η ανταμοιβή του για το γκολ που πέτυχε στον προηγούμενο αγώνα και για το οποίο μιλούσε όλος ο κόσμος και έγινε πρώτη είδηση στο BBC.

Ο Χίρτσελερ ανήκει στη φάρα των προπονητών που θεωρούν τους εαυτούς τους σοφούς. Τα μέλη της πάντοτε ψάχνουν αφορμές για να δείξουν στον κόσμο πως ξέρουν κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους με αποφάσεις που δεν περιέχουν ψήγμα λογικής. Στο τέλος της ημέρας το ποδόσφαιρο τιμώρησε τον Γερμανό, καταδικάζοντας την ομάδα του σε ήττα. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να παραδεχτεί τα λάθη του.