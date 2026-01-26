Μιλώντας στους συντρόφους, στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς, ο Νίκος Φίλης τους προειδοποίησε να μην παραβλέπουν πως «η εποχή που διανύουμε είναι εποχή ανόδου της Δεξιάς, όχι της Αριστεράς». Ενα μέλος του υπουργικού συμβουλίου – απ’ αυτά που δεν κατατάσσονται στους θαυμαστές του Τραμπ – παραδέχεται σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες κάτι ανάλογο, διακρίνοντας ότι οι αυταρχικοί ηγέτες του πλανήτη εκμεταλλεύονται για ίδιον όφελος την απήχηση που είχε ο αμερικανός πρόεδρος τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του. Οι ευρωπαίοι θιασώτες του τραμπισμού υποδέχτηκαν με ευχαρίστηση το νέο δόγμα ασφαλείας των ΗΠΑ – γιατί, σύμφωνα μ’ αυτό, η Αμερική θα στηρίξει τα κόμματά τους, τα οποία αποκαλεί «πατριωτικά», επιχειρώντας να μετατοπίσει την πολιτική σκηνή της ΕΕ προς το δεξί άκρο. Πολλοί έχουν δει τα σημάδια. Αρκετοί, από το λεγόμενο προοδευτικό τόξο, ανησυχούν πως υπό την τραμπική ηγεσία οι απανταχού ακροδεξιοί λαϊκιστές θα βελτιώσουν τα δημοσκοπικά κι εκλογικά τους νούμερα (και θα πετύχουν και κάτι ακόμη χειρότερο: την υπερσυντηρητικοποίηση των κοινωνιών τους, που θα οδηγήσει τελικά όχι μόνο σε πολιτική οπισθοδρόμηση αλλά και σε κοινωνική και σε πολιτιστική). Οι φόβοι που εκφράζονται από το Κέντρο και την Αριστερά δεν είναι αβάσιμοι.

Εμπόδιο

Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα να ανακόψει την επέλαση των δεξιών ακραίων το ίδιο τους το αμερικανικό είδωλο. Ηδη για κάποιους ομοϊδεάτες του Τραμπ στη Γηραιά Ηπειρο εκείνος έχει αρχίσει να γίνεται εμπόδιο. Οταν φωνάζει πως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα προσαρτήσει τη Γροιλανδία, η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη τον βλέπει σαν εχθρό της (σε δημοσκόπηση που έγινε σε δείγμα 7.498 ατόμων από 7 χώρες της Ενωσης, το 51% απάντησε ότι τον θεωρεί «εχθρό»), ενώ ορισμένοι πολιτικοί του φίλοι προσπαθούν πια να διατηρήσουν απόσταση ασφαλείας. Ο Μπαρντελά και ο Φάρατζ έχουν καταδικάσει την κλιμάκωση των απειλών του (o πρώτος κατηγορώντας τον ακόμη και πως επιδιώκει να υποδουλώσει την Ευρώπη). Το δεξί χέρι της Μελόνι έχει δηλώσει πως όταν «κάνει λάθος, πρέπει να λέμε ότι κάνει λάθος». Μέχρι κι ο συμπρόεδρος της Βάιντελ στην AfD διατείνεται πως «οι μέθοδοι Αγριας Δύσης απορρίπτονται εδώ». Η στροφή όλων των παραπάνω είναι εύκολα εξηγήσιμη. Το εθνικιστικό ακροατήριο στο οποίο απευθύνονται δεν μπορεί να αποδεχθεί τη νεοαποικιακή συμπεριφορά του πλανητάρχη τώρα που αποτελεί κίνδυνο για την εδαφική ακεραιότητα μιας χώρας τόσο κοντά τους. Αλλωστε, αν το MAGA υπονομεύει το MEGA που εκείνοι πουλάνε, τους σαμποτάρει ανοιχτά.