Στο μικροσκόπιο «άρθρο προς άρθρο» θα πρέπει να τεθούν οι συμβάσεις ιδιωτικοποίησης των λιμανιών προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι ιδιώτες που τα απέκτησαν τηρούν τις υποχρεώσεις τους κυρίως απέναντι στις τοπικές κοινωνίες.

Η πρόταση αυτή κατατέθηκε σε πρόσφατη εκδήλωση του Τομέα Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στο ΕΒΕΠ, στην οποία συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι προκλήσεις της λιμενικής βιομηχανίας και η δυνατότητα ουσιαστικής ενσωμάτωσης των δήμων στη λήψη αποφάσεων.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, υπερασπίστηκε με έμφαση την ενεργή συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στα λιμενικά δρώμενα. Οπως ανέφερε, ο δήμος έχει μία μεγάλη εμπειρία από τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ από τότε που παραχωρήθηκε το 2016. Αφού ξεκαθάρισε ότι είναι υπέρ των ιδιωτικών επενδύσεων σημείωσε ότι η σύμβαση παραχώρησης του 2016 με την Cosco, ενώ προσέφερε ορισμένα θετικά σημεία, δεν έχει μεταφραστεί επαρκώς σε οφέλη για την τοπική κοινωνία και τις επιχειρήσεις.

Περιθώρια αλλαγών

«Αυτός ο πλούτος που παράγει το λιμάνι θα πρέπει να διανεμηθεί στην τοπική κοινωνία και την τοπική επιχειρηματικότητα. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί» είπε ο Γ. Μώραλης και συμπλήρωσε ότι είναι «μια βαριά σύμβαση παραχώρησης την οποία δεν παρακολουθεί κανείς» από το 2016. Το κρίσιμο για τον Δήμο Πειραιά είναι αν η σύμβαση παραχώρησης υλοποιείται όπως ακριβώς έχει ψηφιστεί, τόσο σε σχέση με τις υποχρεωτικές επενδύσεις, όσο σε σχέση με τις προαιρετικές επενδύσεις που είναι σημαντικές στην τοπική κοινωνία, ή σε μια σειρά ζητημάτων που έχουν σχέση με θέματα περιβαλλοντικά, τα οποία επιβαρύνουν την πορεία του κομματιού.

Ο Γ. Μώραλης προδιέγραψε στη συνέχεια την ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη λειτουργία του λιμανιού του Πειραιά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι κυβέρνηση και δήμοι πρέπει να δουν από κοινού αν υπάρχουν περιθώρια αλλαγών. «Να δούμε, είπε, τι πήγε λάθος στα χρόνια από το 2016 μέχρι τώρα που έχουν περάσει 10 χρόνια πλέον στην υλοποίηση της παραχώρησης. Να κάτσουμε κάτω, η κυβέρνηση, η διοίκηση του λιμανιού, οι τοπικές κοινωνίες και να δούμε κάποιες παραχωρήσεις από κοινού. Αυτή είναι η συμμετοχή της αυτοδιοίκησης», είπε ο δήμαρχος Πειραιά και συμπλήρωσε: «Να συμμετέχουμε και να δούμε εδώ το άρθρο 1. Υλοποιήθηκε; Το 2 υλοποιήθηκε; Το 3 δεν υλοποιήθηκε. Να ακούσουμε τι λένε (σ.σ.: οι Κινέζοι). Να συζητήσουμε αν μπορούμε να το αλλάξουμε αν θέλουμε».

Ο Γ. Μώραλης αναφέρθηκε γενικότερα στη σχέση πόλης και λιμανιού του Πειραιά και επεσήμανε ιδιαίτερα τα περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά προβλήματα που συνεχίζουν να επιβαρύνουν την πόλη, όπως η αυξημένη κίνηση οχημάτων και οι θαλάσσιοι ρύποι. Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη ανασχεδιασμού των υποδομών, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στην υπογειοποίηση των γραμμών του ΗΣΑΠ μέχρι το λιμάνι, που παραμένει εκκρεμής εδώ και τρεις δεκαετίες. Επεσήμανε ότι η συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αντίπαλος, αλλά ως συμπαίκτης για την πρόοδο της πόλης, με στόχο τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση των οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών.

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε σχέση με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, το οποίο πλέον ανήκει στον ιταλικό όμιλο Grimaldi, αναφέρθηκε στην ίδια εκδήλωση ο δήμαρχος της πόλης Παναγιώτης Νταής. Οπως τόνισε ο Π. Νταής, η τωρινή ιδιωτική διαχείριση μέσω του ομίλου Grimaldi δεν ενσωματώνει επαρκώς τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιοχής. Το προτεινόμενο master plan αγνοεί τα τοπικά παραγωγικά χαρακτηριστικά, την ήπια τουριστική ανάπτυξη, τη σύνδεση με την αγροτική παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος, προτείνοντας μετατροπή του λιμανιού σε βαριών βιομηχανικών χρήσεων με ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες και εγκαταστάσεις καυσίμων. Παράλληλα, οι τοπικές κοινωνίες έχουν πληγεί από την έλλειψη διαβούλευσης, την αύξηση τιμών υπηρεσιών του λιμανιού και την αντικατάσταση του προσωπικού.

Η πρόταση για συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό των λιμένων που φιλοξενούν είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία. Συμβαίνει στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον γραμματέα του Τομέα Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Θάνο Πάλλη. Οπως τόνισε στην ίδια εκδήλωση, ενδεικτικά, «στο Αμβούργο ο δήμος, στο Ρότερνταμ και στην Αμβέρσα οι αντίστοιχες περιφέρειες είναι οι ιδιοκτήτες που συναποφασίζουν για την ανάπτυξη των λιμένων. Πρέπει να συμβεί και στην Ελλάδα».