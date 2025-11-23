Σε ξεκάθαρη υποστήριξη της συμφωνίας η οποία κλείδωσε επί των δικών του ημερών το 2008 για είσοδο των Kινέζων στον Πειραιά προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, σε μια σημαντική συγκυρία όπου αφενός η Ουάσιγκτον επιθυμεί αμερικανική σφραγίδα σε ελληνικά λιμάνια για μπλόκο στην κινεζική επιρροή, αφετέρου το Πεκίνο αντιδρά σε υψηλούς τόνους με μήνυμα προς την Αθήνα.

Η ελληνική κυβέρνηση αποφεύγει κάθε σχολιασμό της εν εξελίξει κόντρας των πρεσβειών ΗΠΑ και Κίνας στη χώρα μας, εμμένοντας στη θέση ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση και αναγνωρίζοντας ως στρατηγικό εταίρο της τις ΗΠΑ θα υλοποιήσει συμφωνίες αλλά ταυτόχρονα ότι δεν τίθεται θέμα αθέτησης οποιασδήποτε διεθνούς σύμβασης. Σε αυτό το περιβάλλον και υπεραμυνόμενος της πολιτικής επιλογής του για συνεργασία με την Κίνα, ο Καραμανλής αναφέρθηκε εμμέσως και σε χαμηλούς τόνους στη νέα ελληνοαμερικανική συμφωνία για το λιμάνι της Ελευσίνας – τη ρύθμιση που θα ψηφιστεί στη Βουλή στις 27 Νοεμβρίου για διεύρυνση της δραστηριότητας της ΟΝΕΧ που έχει χρηματοδοτηθεί από το κρατικό αμερικανικό ταμείο (DFC). Από την εκδήλωση για τα 30 χρόνια του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου, ο πρώην πρωθυπουργός (ήταν ανάμεσα στους βραβευθέντες για τη συμβολή στην ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών) πρώτα αναφέρθηκε στην επένδυση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά ως «μία από τις μεγαλύτερες που είχαν γίνει ποτέ στην Ελλάδα», έπειτα σχολίασε ότι «κανείς άλλος σοβαρός διεθνής παράγοντας» δεν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Εξωτερική πολιτική

Και τελικά χαρακτήρισε ως «απόδειξη της επιτυχίας εκείνης της πολιτικής επιλογής» την κινητικότητα που εκδηλώνεται σήμερα «στην κατεύθυνση της δημιουργίας ανταγωνιστικών λιμενικών υποδομών». Εξάλλου μίλησε με νόημα για την «πολυδιάστατη προσέγγιση» της εξωτερικής πολιτικής κατά τη διακυβέρνησή του «με σκοπό να καταστήσουμε την Ελλάδα στρατηγικό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή» – κι αυτό ερμηνεύτηκε ως αιχμή προς το Μαξίμου. Επί των ημερών Καραμανλή υπογράφτηκε (2006) η ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση «που έθεσε τις ελληνοκινεζικές σχέσεις σε νέα βάση και τους προσέδωσε πραγματικά στρατηγικό χαρακτήρα» και αργότερα (2008) η συμφωνία για την ανάληψη από την COSCO της λειτουργίας και διαχείρισης δύο τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά. Υπήρξε, σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, «σύμπτωση αλληλοσυμπληρούμενων στρατηγικών επιδιώξεων» Αθήνας και Πεκίνου και τρεις στόχοι: η μετατροπή της Ελλάδας σε κύρια πύλη εισόδου κινεζικών προϊόντων προς τα Βαλκάνια και τις ευρωπαϊκές αγορές, η πιθανή συναρμολόγηση κινεζικών προϊόντων, πριν από την είσοδό τους στις αγορές αυτές, σε εργοστάσια που θα εγκαθίσταντο στην Ελλάδα και η μεταφορά των προϊόντων στις διεθνείς αγορές μέσω ελληνόκτητων πλοίων. Και ενώ ο Καραμανλής έριξε το βάρος στις ευκαιρίες και στα «αμοιβαία οφέλη» που παράγουν οι ελληνοκινεζικές σχέσεις, έκανε μια αναφορά στις «αντικειμενικές» δυσκολίες: «Μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, κυρίως ως προς τα μεγέθη αλλά και την ένταξη σε διαφορετικούς γεωπολιτικούς σχηματισμούς, υπάρχει όμως αμοιβαίος σεβασμός».

Βολές από την κινεζική πρεσβεία

Στο μεταξύ, εξακολουθούν να καταγράφονται έντονες και ευθείες προς την Ουάσιγκτον βολές από την κινεζική πρεσβεία, η οποία στέλνει μηνύματα και στην Αθήνα. Χθεσινή ανάρτηση συνοδεύεται από πανοραμική φωτογραφία του λιμανιού του Πειραιά και από αναφορές στη «γνήσια εταιρική σχέση» Ελλάδας – Κίνας, καθώς και δύο παροιμίες: «”Η αληθινή φιλία φανερώνεται στις δύσκολες στιγμές”, λένε οι Κινέζοι, “Ο καλός ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται”, συμφωνούν οι Ελληνες». Είχαν προηγηθεί σκληροί τόνοι για δηλώσεις της πρεσβευτού των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αφού το Πεκίνο χρεώνει στις ΗΠΑ ότι «με ιδιοτελείς προθέσεις υποκινεί την Ελλάδα να τερματίσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και να πουλήσει το λιμάνι». Σε κάθε περίπτωση, οι Κινέζοι αναπτύσσουν κινητικότητα στην Ελλάδα – ενδεικτικά, βρέθηκε στην Αθήνα ο πρεσβευτής για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη Τσεν Γουόγιου, ενώ έγινε και η παρουσίαση στο Ζάππειο βιβλίου για τον Σι Τζινπίνγκ.