Την επιδότηση του νέου κάθετου ενεργειακού άξονα από την ΕΕ, καθώς το LNG μπορεί να συμβάλει στη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος της Ευρώπης και στην απεξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, πρότεινε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο Davos Lodge, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΕΕ από επιλογή επέλεξε στην πράξη να είναι πλήρως εξαρτώμενη από το ρωσικό φυσικό αέριο για πολλά χρόνια. Το αποτέλεσμα ήταν ότι, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, ήταν δύσκολο να χρησιμοποιηθεί το ρωσικό φυσικό αέριο. Οι Ρώσοι είχαν σημαντικό πλεονέκτημα έναντι κάθε κράτους-μέλους και της Ευρώπης, διότι ήμασταν εξαρτημένοι από το δικό τους αέριο. Και μόνο αυτή τη χρονιά τελικά η ΕΕ αποφάσισε να το απαγορεύσει από το 2028. Οταν επιβάλλουμε κυρώσεις και λέμε ότι από το 2028 θα είναι παράνομο για κάθε κράτος-μέλος να προμηθευτεί ρωσικό φυσικό αέριο, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Και εάν ήμασταν σοβαροί, τότε θα βλέπατε ότι όλες οι χώρες του κάθετου άξονα – και ιδιαίτερα οι δυτικές χώρες του κάθετου άξονα –, θα έτρεχαν σαν τρελές για να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις LNG» ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Α. Εξάρχου.

Αναβάθμιση

Υπογράμμισε μάλιστα ότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτή η διαφορετική εποχή που ζούμε και να προσαρμοστούμε σε αυτήν – και εάν η Ευρώπη θέλει να ξαναγίνει αυτό που ήταν. Τόνισε επίσης ότι η ελληνική κυβέρνηση παίρνει αποφασιστικά βήματα προς τον κάθετο άξονα και καταλαβαίνει τι άλλο έρχεται και πρόσθεσε ότι αυτό που πρέπει να κάνει η Ευρώπη – αντί να βλέπει τα πράγματα από απόσταση και να αφήνει τις ΗΠΑ και κάποιες χώρες στην ΕΕ να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα – είναι να επιδοτήσει τον κάθετο άξονα ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές που θα επιτρέψουν στο αμερικανικό LNG να είναι πιο συγκρίσιμο, βαθμιαία, με όποια τιμή θα έχει το ρωσικό φυσικό αέριο 10 χρόνια μετά.