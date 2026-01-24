H Βερόνικα είναι μια οικόσιτη αγελάδα στη Νότια Αυστρία. Καταγράφηκε να χρησιμοποιεί επανειλημμένα ένα εργαλείο με ευελιξία: με ένα ραβδί ή σκούπα ξύνει διάφορα μέρη του σώματός της και διώχνει τις μύγες. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό «Current Biology», επεκτείνει τη μικρή ομάδα ζώων που είναι ικανά να χρησιμοποιούν ένα εργαλείο για πολλαπλούς σκοπούς.

Η συμπεριφορά της περιλάμβανε προληπτικές προσαρμογές στη λαβή της, αλλαγές στην τεχνική και συντονισμό μεταξύ σώματος και εργαλείου. Αυτά τα χαρακτηριστικά, μέχρι τώρα, συνδέονταν αποκλειστικά με πρωτεύοντα θηλαστικά και ορισμένα εξαιρετικά έξυπνα πτηνά, όπως τα κοράκια. Ισως, λένε οι επιστήμονες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την αντίληψή μας για την ευφυΐα των βοοειδών.

Ενα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία με τους 42 νεκρούς και τους δεκάδες αγνοούμενους είναι ο 16χρονος Χούλιο Ροντρίγκεζ, ο οποίος την Κυριακή έτρεξε προς τα εκεί που άκουγε τις κραυγές των εγκλωβισμένων, κοντά στη λίμνη Τσαντάλ, όπου πηγαίνει συχνά για ψάρεμα. «Ακουγες ανθρώπους να ουρλιάζουν, να ζητούν βοήθεια. Ηθελαν να βγουν από τα βαγόνια του τρένου, αλλά δεν μπορούσαν» θυμάται. Μπήκε σε ένα βαγόνι και έσωσε ένα παιδί, μετά έδωσε τα παπούτσια του σε κάποιον ξυπόλητο που κρύωνε. Συνέχιζε να βοηθάει, βλέποντας γύρω του σώματα διαμελισμένα. «Ενεργούσα αυθόρμητα. Ξέρετε τι συνειδητοποιώ τώρα; Είσαι προετοιμασμένος για όλα. Και δεν το ξέρεις μέχρι να φτάσει η στιγμή».

Ως «ανακάλυψη του αιώνα» χαιρέτισαν ειδικοί στην Ιταλία τον εντοπισμό ενός δημόσιου κτιρίου ηλικίας άνω των 2.000 ετών που αποδίδεται στον Mάρκο Βιτρούβιο Πολλίωνα, τον αρχαίο ρωμαίο αρχιτέκτονα και μηχανικό, γνωστό ως «πατέρα της αρχιτεκτονικής». «Οι επιστήμονες έψαχναν αυτό το κτίριο εδώ και αιώνες» δήλωσε ο δήμαρχος του Φάνο, Λούκα Σερφιλίπι.

Ο Βιτρούβιος, ο οποίος έζησε τον 1ο αιώνα π.Χ., φημίζεται για τη συγγραφή του «De architectura» ή των «Δέκα Βιβλίων για την Αρχιτεκτονική», της παλαιότερης σωζόμενης πραγματείας για το θέμα. Οι διδασκαλίες του σχετικά με τις κλασικές αναλογίες των κτιρίων έχουν εμπνεύσει καλλιτέχνες ανά τους αιώνες, συμπεριλαμβανομένου του Λεονάρντο ντα Βίντσι, του οποίου το διάσημο σχέδιο του ανθρώπινου σώματος είναι γνωστό ως «Ανθρωπος του Βιτρούβιου».

«Κάθε μέρα μάς υπενθυμίζει ότι ζούμε σε μια εποχή ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων, ότι η διεθνής τάξη βασισμένη σε κανόνες φθίνει. Υπάρχει μια ισχυρή τάση για τις χώρες να συμμορφώνονται, να ελπίζουν ότι η υποταγή θα τους εξασφαλίσει ασφάλεια. Οχι πια. Βρισκόμαστε στη μέση μιας ρήξης, όχι μιας μετάβασης. Θα χτίσουμε ψηλότερα τείχη ή θα κάνουμε κάτι πιο φιλόδοξο;

Οι μεσαίες δυνάμεις πρέπει να δρουν μαζί, γιατί αν δεν είμαστε στο τραπέζι, είμαστε στο μενού. Οι ισχυροί έχουν την ισχύ τους. Αλλά κι εμείς έχουμε κάτι: την ικανότητα να μην προσποιούμαστε πια, να ονομάζουμε τις πραγματικότητες, να χτίζουμε τη δύναμή μας στο εσωτερικό και να δρούμε μαζί». Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ στην ιστορική του ομιλία στο Νταβός.