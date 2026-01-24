Δημοφιλή
Κλιματική Πολιτική: Από την Απάθεια στην Προοπτική μιας Αναζωογονημένης Ελλάδας
Του Δημήτρη Παπακώστα Το σχόλιο του κ. Νίκου Μάντζαρη, «Κλιματική κρίση σε έξαρση, κλιματική πολιτική σε υποχώρηση», αποτελεί μια καλά τεκμηριωμένη σκιαγράφηση της κλιματικής πορείας του πλανήτη μας. Ορθώς εντοπίζει την ευθυγράμμιση της ΕΕ και της ελληνικής πολιτικής με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία προωθεί την ατζέντα των ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, η κατάσταση προκαλεί […]
Το αποκλειστικό προνόμιο της αδικίας
Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι σαν να μην μπορεί να γλιτώσει από τις διαβρωτικές συζητήσεις που έχουν πάντα να κάνουν με τη διαιτησία – παλιά λέγαμε με την «ελληνική διαιτησία», αλλά πλέον αυτό θα ήταν λάθος να το πει κανείς όταν οι αρχιδιαιτητές που στελεχώνουν την ΚΕΔ και οι διαιτητές που διευθύνουν τα ντέρμπι είναι ξένοι. […]
Ο Κωνσταντέλιας εναντίον του Ολυμπιακού
Ελειψα λίγες μέρες και επιστρέφω με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Η μεγάλη του διακοπή προκάλεσε αρκετές συζητήσεις. Η Σουπερλίγκα είχε μια διακοπή ανάλογη με αυτή που υπήρχε στην Μπουντεσλίγκα – η διαφορά είναι ότι οι Γερμανοί αυτή τη διακοπή την κάνουν πάντα, καθώς συνήθως υπάρχει κακοκαιρία. Στην Ελλάδα τις μέρες που προηγήθηκαν κακοκαιρία δεν υπήρξε, […]
Λορέντζο Μπράουν – Γουέιντ Μπάλντουιν: με 17άρες διέλυσαν Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό!
Το παιχνίδι των συμπτώσεων: Πρώτη, δύο άλλοτε παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, τέθηκαν αντιμέτωποι με τις πρώην ομάδες τους. Το βράδυ της Τρίτης. Δεύτερη, αμφότεροι οι γκαρντ έπιασαν καταπληκτική απόδοση και μάλιστα σημείωσαν από 17 πόντους. Ναι, ακριβώς τους ίδιους και εν πολλοίς «υπέγραψαν» τις νίκες της Αρμάνι Μιλάνο και της Φενερμπαχτσέ κόντρα σε […]
Tαϊρίκ Τζόουνς: ένας πληρέστερος Μόουζες Ράιτ για τον Ολυμπιακό!
Στον Πειραιά είναι σαφές τι υποστηρίζουν στις μεταξύ τους συζητήσεις: «Υπάρχει στην ομάδα το καλύτερο βαρύ σέντερ, ο Μιλουτίνοφ, τώρα αποκτήθηκε και ο πλέον εκρηκτικός ψηλός στην Ευρωλίγκα, ο Τζόουνς»! Ισως δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα όλα όσα πιστεύουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Οντως, ο Ταϊρίκ Τζόουνς, στην καλή του ημέρα, μπορεί να κάνει […]