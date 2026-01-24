Το φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή που η εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών δοκιμάζεται και οι κανόνες του διεθνούς εμπορίου αναδιατάσσονται. Οι διεθνείς συνομιλίες που εξελίσσονται κυριαρχούνται από την αμερικανική επιστροφή στον προστατευτισμό, τις γεωπολιτικές εντάσεις, τη μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, η Ευρώπη αναζητά νέα κέντρα σταθερότητας και αξιοπιστίας. Σε αυτό το ρευστό και απρόβλεπτο τοπίο, η Ελλάδα αναδεικνύεται ως εξαγωγέας σταθερότητας, μια χώρα που από το 2019 ακολουθεί συνεπή πορεία μεταρρυθμίσεων, με πειθαρχία, ωριμότητα, σαφές επενδυτικό πλαίσιο και προβλεψιμότητα.

Τα οικονομικά δεδομένα επιβεβαιώνουν αυτή τη μεταμόρφωση. Η Ελλάδα καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης πολλαπλάσιους του μέσου όρου της ευρωζώνης. Η ανεργία έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις σημειώνουν ιστορικά υψηλά, ενώ ο τουρισμός, ο οποίος παραμένει βασικός πυλώνας της οικονομίας, κερδίζοντας τα αλλεπάλληλα στοιχήματα των κρίσεων που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια όπως αυτή της πανδημίας, κατέγραψε αύξηση εσόδων πλησιάζοντας το 10% σε ετήσια βάση.

Κορυφαία επίτευξη αποτελεί η ολοκλήρωση της επιστροφής στην επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, κάτι αδιανόητο πριν από μια δεκαετία, όταν κυριαρχούσαν σενάρια εξόδου από το ευρώ. Σήμερα, η Ελλάδα αξιολογείται ως Investment grade από το σύνολο των διεθνών οργανισμών. Σε όλα αυτά προστίθεται και η εκλογή έλληνα υπουργού Οικονομικών ως προέδρου του Eurogroup, κάτι που αποτελεί την πιο ηχηρή διεθνή αναγνώριση αυτής της πορείας. Πριν από δέκα χρόνια, στις Βρυξέλλες διαπραγματευόταν η χώρα τη μη χρεοκοπία της. Σήμερα, Ελληνας συντονίζει τη δημοσιονομική πολιτική της ευρωζώνης. Αυτό δεν είναι απλώς συμβολικό, είναι η θεσμική απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί. Είναι μια συλλογική εθνική επιτυχία.

Η Ελλάδα πλέον, σε όλες τις διεθνείς της παρουσίες, εστιάζει σε συναντήσεις με επικεφαλής επενδυτικών κεφαλαίων, διευθύνοντες συμβούλους πολυεθνικών, αξιωματούχους κυβερνήσεων. Και το μήνυμα που στέλνουμε είναι πάντα σαφές και ουσιαστικό. Η Ελλάδα δεν περιμένει πλέον παθητικά επενδύσεις, τις διεκδικεί ενεργά και μεθοδικά. Με σαφή στρατηγική και ουσιαστικές προτάσεις. Η χώρα προβάλλει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα σε τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, οι υποδομές και ο ποιοτικός τουρισμός, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τον ρόλο της ως σταθερού και αξιόπιστου εταίρου σε μια ταραγμένη περιφέρεια.

Και η πραγματικότητα είναι ότι πριν από λίγα χρόνια, η επένδυση στην Ελλάδα ήταν στοίχημα με αβέβαιη έκβαση. Σήμερα αποτελεί στρατηγική επιλογή. Το κεφάλαιο εμπιστοσύνης που οικοδομείται δεν μετριέται μόνο στην εντυπωσιακή συρρίκνωση των spreads των ομολόγων, αλλά στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξει ότι είναι αξιόπιστη. Θεωρείται δεδομένο και αποδεικνύεται καθημερινά, στην πράξη, έχοντας κλείσει οριστικά ένα κεφάλαιο και γράφοντας πλέον ένα καινούργιο. Από την επιβίωση στην ανάκαμψη. Από την ανάκαμψη στην επιτάχυνση.

Τώρα, πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, είναι να διατηρηθεί αυτή η δυναμική και να μετατραπεί η εμπιστοσύνη σε μόνιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα θωρακίσει την πορεία της χώρας στις επόμενες δεκαετίες. Ολα τα μηνύματα δείχνουν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Με σκληρή δουλεία, στρατηγική σκέψη, τόλμη και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας.

Ο Χάρης Θεοχάρης είναι υφυπουργός Εξωτερικών