Ελεγα να την πέσω στον Λάνθιμο που δήλωσε ότι «Είναι απαράδεκτο να συμμετέχουν ομάδες του Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα», αλλά εκείνη τη στιγμή είχαν αρχίσει να πέφτουν βροχή οι υποψηφιότητές του για τα φετινά Οσκαρ. Τέσσερις, και πάμε δυνατά!

Και πού το κακό, σκέφτομαι, να παίζει η Μακάμπι Τελ Αβιβ στην Ευρωλίγκα; Και πού να πάει να παίξει δηλαδή; Στο Κόπα Αφρικα που μόλις τελείωσε ή μήπως στο Κόπα (λατινική) Αμέρικα που σε λίγο θα πηγαίνεις μόνον με ιδιόχειρη βίζα από τον Τραμπ, και αν… Η στενή γεωγραφική αντίληψη του Γιώργου Λάνθιμου με απογοητεύει. Ο κόσμος αλλάζει χωρίς να κοιτάζει τη δική σου Βugonia, που (χοντρικά) σημαίνει την αναγέννηση της φύσης, βασισμένη σε ένα έργο του Βιργίλιου, εγώ όμως την έχω δει αδιατάρακτα θρονιασμένη στο μπαλκόνι της γιαγιάς μου, γεμάτο μπιγκόνιες απλές, μπιγκόνιες δίφυλλες, μπιγκόνιες θερία, που τώρα πια δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα στα φυτώρια.

Τα φυτώρια (σκέπτομαι) είναι οι πραγματικοί, οι στυγνοί καπιταλιστές και πλανητάρχες. Κατευθύνουν τη φυτική παραγωγή εκεί που τους συμφέρει, εξαφανίζουν είδη, νοθεύουν σπόρους, κατασκευάζουν εκτρωματικές ποικιλίες, εξολοθρεύουν χρώματα κι αρώματα στο όνομα της ταχείας, φτηνής, ανθεκτικής και μεγάλης παραγωγής. Μάπα το καρπούζι λέμε, κυριολεκτώντας. Φονιάδες της μπιγκόνιας λέω, συνοψίζοντας.

Παρ’ όλα αυτά. Αν η γιαγιά μου ζούσε και είχε ακόμη μπιγκόνιες, δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να γίνει η Εμα Στόουν. Επιμένω ότι πρέπει να βρεθεί ένα όνομα λουλουδιού γι΄αυτό το λουλούδι και προχωρώ ρίχνοντας μια ματιά στα credits της ταινίας με έμφαση στην παραγωγή. Συμφωνώ μαζί σας.

Το χρήμα δεν έχει μυρωδιά, ειδικά όμως από τον Γιώργο Λάνθιμο (του Κυνόδοντα που αγάπησα) θα περίμενα να ερεθιστούν οι οσφρητικοί του κάλυκες και πίσω από τα ψιλά γράμματα των χρηματοδοτών του να εντοπίσει τους αμερικάνικους κολοσσούς Focus features και Universal Pictures, τα ιρλανδικά, ελληνικά και νοτιοκορεάτικα κεφάλαια που πότισαν την Bugonia του (την πιο ακριβή του παραγωγή) και σκίζονται τώρα για τη βέλτιστη παγκόσμια διανομή της. Διότι και πού να πάει να παίξει δηλαδή; Στο Κόπα Αφρικα ή μήπως στο Κόπα (λατινική) Αμέρικα;