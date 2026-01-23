Με έρανο-δωρεά του ιδιωτικού τομέα θα προμηθευτεί τελικά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) το νέο Σύστημα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής – VCRS, που «κράσαρε» πρόσφατα, προκαλώντας πολύωρο επικοινωνιακό μπλακάουτ στο FIR Αθηνών!

Είναι η πρώτη φορά που οι ιδιώτες καλούνται να «ξελασπώσουν» το κράτος, το οποίο επί πολλά χρόνια δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του, θέτοντας εν αμφιβόλω την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης σε έναν τομέα που ακουμπάει την ασφάλεια των πτήσεων και την προστασία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Την κατεπείγουσα προμήθεια του νέου συστήματος VCRS (Voice Communication & Recording System) μπλόκαρε προχθές για τρίτη φορά το Ελεγκτικό Συνέδριο, οδηγώντας σε πλήρες αδιέξοδο την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της ΥΠΑ.

Δεδομένου ότι το υφιστάμενο σύστημα VCRS, που κατέρρευσε πρόσφατα, είναι τεχνολογικά παρωχημένο και δεν υποστηρίζεται πλέον τεχνικά από την κατασκευάστρια εταιρεία, όπως αναφέρεται και στο πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής που διερεύνησε το μπλακάουτ στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ), η αντικατάστασή του είναι μονόδρομος.

Σημειώνεται ότι το νέο VCRS, συνολικού κόστους 4,7 εκατ. ευρώ (μαζί με ΦΠΑ), βρίσκεται ήδη στις αποθήκες της ΥΠΑ (!). Ωστόσο, για να εγκατασταθεί στο ΚΕΠΑΘΜ, θα έπρεπε να εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο η σχετική σύμβαση και να προχωρήσει η επίσημη παραλαβή και εξόφλησή του. Η αρχική σύμβαση για το VCRS είχε προωθηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον Μάρτιο του 2019 (επί υπουργίας Κ. Αχ. Καραμανλή) για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας, ώστε να ενεργοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η προμήθεια και εγκατάσταση των νέων συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας.

Ωστόσο, λόγω των αλλαγών που γίνονταν κάθε τρεις και λίγο στη σύμβαση, παρήλθε η σχετική προθεσμία παραλαβής του, με το Ελεγκτικό Συνέδριο να αρνείται πλέον την έγκρισή της. Στις 2 Οκτωβρίου 2025, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε εκ νέου στο Ελεγκτικό Συνέδριο φάκελο τροποποίησης της σχετικής σύμβασης, η οποία απορρίφθηκε. Επί του ελέγχου εκδόθηκε αρνητική Πράξη, κατά της οποίας τον Δεκέμβριο του 2025 ασκήθηκε νέα προσφυγή από το υπουργείο. Χθες, κοινοποιήθηκε η απόφαση του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία απορρίφθηκε και η εν λόγω προσφυγή.

Θετική ανταπόκριση

Μπροστά στο αδιέξοδο και με τον κίνδυνο να παρουσιαστεί ένα νέο μπλακάουτ στο FIR Αθηνών μέσα στην τουριστική περίοδο, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, χθες απηύθυνε πρόσκληση στις εταιρείες Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ, Fraport Greece, Aegean Airlines, Sky Express και στον Ομιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, να αναλάβουν τη δαπάνη ύψους 4,7 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ώστε να γίνει άμεσα η προμήθεια και η εγκατάσταση των συστημάτων.

Μετά τη θετική ανταπόκριση του ιδιωτικού τομέα, ο Χ. Δήμας δήλωσε: «Η βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, αποδεικνύεται με πλήθος ενεργειών οι οποίες πραγματοποιούνται. Προχωράμε, άμεσα, στην επιλογή της δωρεάς από τον ιδιωτικό τομέα».

Σημειώνεται ότι η επιλογή της δωρεάς είναι εφικτή, επειδή ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2025 ο νόμος που μετατρέπει την ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ και ακολούθως, τον Δεκέμβριο του 2025, το νέο θεσμικό πλαίσιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις δωρεές και στα ΝΠΔΔ.