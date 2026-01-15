Στη συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων από εξειδικευμένα τεχνικά στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και του ΟΤΕ, για την αεροναυτιλία και την εγκατάσταση νέων πομποδεκτών στο FIR Αθηνών, προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ευρεία σύσκεψη

Η απόφαση αυτή ελήφθη την Πέμπτη σε ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Αντικείμενο της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων θα είναι η υλοποίηση των συστάσεων του πορίσματος της Επιτροπής Διερεύνησης για το περιστατικό που συνέβη στο FIR Αθηνών στις 4 Ιανουαρίου 2026, με σκοπό την καλύτερη εποπτεία, αλλά και την ταχεία αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών ζητημάτων στα παρωχημένα συστήματα αεροναυτιλίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Χρήστος Τσίτουρας, ο διοικητής της ΥΠΑ, Γιώργος Βαγενάς, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κωνσταντίνος Νεμπής, εκπρόσωπος του Eurocontrol, καθώς και ανώτερα στελέχη της ΥΠΑ και του ΟΤΕ.

Η βέλτιστη αρχιτεκτονική

Ειδικότερα, ο ΟΤΕ, σε συνεργασία με την ΥΠΑ, θα συμβάλλουν με την τεχνογνωσία τους ώστε να δημιουργηθεί η βέλτιστη αρχιτεκτονική για τα υπάρχοντα συστήματα της Υπηρεσίας, που θα μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως εναλλακτικές υποδομές.

Επίσης, αντικείμενο της σύσκεψης, ήταν η συνεργασία των μερών στην επικείμενη εγκατάσταση των νέων πομποδεκτών με συστήματα καταγραφής φωνής που προμηθεύεται η ΥΠΑ.

Ειδικότερα, με τη σύμβαση 69/2025 που υπεγράφη τον Οκτώβριο 2025 για την προμήθεια πομποδεκτών VHF τεχνολογίας VoIP, αναμένεται να καλυφθούν οι ανάγκες για αυξημένη τηλεμετρία των πομποδεκτών στους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς. Εντός του Φεβρουαρίου 2026 θα παραληφθούν τα πρώτα συστήματα, καθώς είχε ζητηθεί από την προμηθεύτρια εταιρεία να ξεκινήσει τμηματικές παραδόσεις διαθέσιμων συστημάτων.

Το σύστημα επικοινωνιών

Οι εγκαταστάσεις των συστημάτων αυτών θα ξεκινήσουν στοχευμένα από τους απομακρυσμένους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς, θωρακίζοντας το σύστημα επικοινωνιών του FIR από συναφή με το συμβάν της 4ης Ιανουαρίου προβλήματα.

Στη συνέχεια, ο κ. Δήμας μαζί με τον κ. Σακαρέτσιο και τον κ. Βαγενά, συναντήθηκαν με εκπροσώπους των εργαζόμενων στην ΥΠΑ, όπου συζητήθηκαν τα ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε), την Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριου Κυκλοφορίας (ΗΜΑΕΚ), την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (OΣΥΠΑ) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τηλεπικοινωνιακών Υπαλλήλων (FISO) ΥΠΑ.