Σχεδόν μισό αιώνα μετά την αναστολή λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, για την ακρίβεια 55 χρόνια μετά, οι διεθνείς εξελίξεις δείχνουν να ευνοούν – μέσα από κατάλληλους εκκλησιαστικούς και διπλωματικούς χειρισμούς – την προοπτική επαναλειτουργίας της. «Τα μηνύματα είναι θετικά» υποστηρίζουν διπλωματικές πηγές και οπωσδήποτε η κυβέρνηση «θα καλωσορίσει» το ιστορικό γεγονός.

Οι υπεραισιόδοξοι στο Φανάρι μιλούν για «Ανάσταση» της Χάλκης κοντά στο φετινό Πάσχα (12 Απριλίου), εκφράζοντας έτσι τη διακαή επιθυμία της πατριαρχικής Αυλής η πρώτη επίσημη ανακοίνωση να γίνει μαζί με την αγγελία της Αναστάσεως. Η καταλυτική θετική παρέμβαση του αμερικανού πρεσβευτή στην Άγκυρα, Τόμας Μπάρακ, προς την πλευρά Ερντογάν, όπως αυτή έγινε γνωστή μετά τη συνάντηση Βαρθολομαίου – Μπάρακ, αλλά και τα αρχικά μηνύματα μετά τη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, ενισχύουν τα σενάρια μιας επικείμενης ανακοίνωσης επαναλειτουργίας.

Ωστόσο, όλοι αντιλαμβάνονται ότι η οριστική απόφαση ανήκει επί της ουσίας στον πρόεδρο Ερντογάν. Για αυτόν τον λόγο εκτιμάται ότι το θετικό κλίμα τόσο στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας, όσο και κατά την επικείμενη μετάβαση του Πρωθυπουργού στην Αγκυρα, θα συνδράμει ατύπως προς την επιδιωκόμενη κατεύθυνση. Αν και πρέπει να τονισθεί ξεκάθαρα ότι διαχρονικά το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Χάλκης δεν έχει χαρακτηρισθεί διμερές «και δεν θα έπρεπε» κατά κυβερνητικούς κύκλους, καθώς έχει οικουμενική διάσταση και ειδικά για την Τουρκία είναι ζήτημα που σχετίζεται με την παρουσία της χώρας στα διεθνή φόρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επί του πεδίου, λόγω των πολλών γραφειοκρατικών δεσμεύσεων και περιορισμών για την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης ως πανεπιστημιακού ιδρύματος, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επαναλειτουργήσει ως μεταδευτεροβάθμια δομή εκπαίδευσης ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την «παροχή σε πρώτο στάδιο ενός είδους μεταπτυχιακού τίτλου» σε θεολογικό – διαθρησκειακό επίπεδο. Ως χρόνος έναρξης υπολογίζεται ο Σεπτέμβριος του 2026, ανεξάρτητα από τον χρόνο της αγγελτήριας ανακοίνωσης επαναλειτουργίας. Να σημειωθεί δε ότι οι εργασίες ανακαίνισης των ιστορικών κτιρίων της Σχολής προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, εν γνώσει ασφαλώς των τουρκικών Αρχών.

Η Μονή Σινά σε κατάσταση ακινησίας

Αν και υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν στην περίπτωση της Μονής Σινά από πλευράς της εκεί Αδελφότητας, διπλωματικές πηγές αναφέρουν στα «ΝΕΑ» ότι το ζήτημα συζητήθηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και μεταξύ Ελλάδας – Αιγύπτου «έχει επιτευχθεί κοινή κατανόηση». Το τυπικό όμως τελικό στάδιο της όποιας συμφωνίας για το καθεστώς θα διευθετηθεί μεταξύ αιγυπτιακής κυβέρνησης και Αδελφότητας. Εχει έλθει η ώρα όπου ο νέος ηγούμενος και η Αδελφότητα καλούνται να προτάξουν την ευθύνη τους.Η κατάσταση στη Μονή Σινά επί του πεδίου, όμως, δείχνει απονευρωμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη μονή έχει απομείνει μία ολιγάριθμη ομάδα μοναχών, η οποία φέρεται να μην επαρκεί ούτε για την πλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων καθηκόντων, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο το εάν έχουν επιστρέψει ή όχι, οι μοναχοί που ακολούθησαν τον πρώην Σιναίου στην Αθήνα. Γνώστης της νοοτροπίας σκέψης της Αδελφότητας υποστηρίζει ότι «οι μοναχοί έχουν τη νοοτροπία ότι εάν αφήσουν τα πράγματα ως έχουν, δεν θα αλλάξει τίποτα και θα είμαστε όπως παλιά και αδρανοποιούνται» μη μπορώντας να αντιληφθούν ότι οι εξελίξεις τρέχουν καθώς η περιοχή θεωρείται «φιλέτο» για περαιτέρω οικιστικο-τουριστική αξιοποίηση. Με την ίδια λογική δεν δείχνουν να ενδιαφέρονται για την ενεργοποίηση του ΝΠΔΔ στην Αθήνα, ενώ δεν παρατηρείται κινητικότητα στο να πιεσθεί η αιγυπτιακή κυβέρνηση να εκδώσει το προεδρικό διάταγμα αναγνώρισης του νέου ηγουμένου της Μονής και Αρχιεπισκόπου Σινά, Συμεών.