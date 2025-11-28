Περίπου 54 χρόνια μετά το κλείσιμο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης από το τουρκικό κράτος, φαίνεται ότι για πρώτη φορά δημιουργούνται σοβαρές προοπτικές για την επαναλειτουργία της.

Την αποκάλυψη έκανε μιλώντας στον ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ. Η είδηση έρχεται σε μια ιστορική συγκυρία για τη χριστιανοσύνη, με τον Πάπα Λέοντα και τον Οικουμενικό Πατριάρχη να πραγματοποιούν κοινό προσκύνημα στη Νίκαια της Βιθυνίας, εκεί όπου δημιουργήθηκε το Σύμβολο της Πίστεως.

Ο πρέσβης έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της σχολής, κάνοντας λόγο για τον Σεπτέμβριο του 2026.

«Όταν η Παναγιότητά του επισκέφθηκε τις ΗΠΑ και τον Πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο, έθεσε το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που είναι υψίστης σημασίας τόσο για τον Πρόεδρο Τραμπ όσο και για τον Πρόεδρο Ερντογάν. Στόχος μας ήταν να παρακολουθήσουμε την πρόοδο και να δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε, να επιταχύνουμε και να στηρίξουμε τις συζητήσεις, με τελικό στόχο την πιθανή επαναλειτουργία της Σχολής τον Σεπτέμβριο του 2026», δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης.

Παράλληλα, ο πρέσβης προανήγγειλε και πρωτοβουλίες που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Αιγαίο και την Κύπρο.

Διαβάστε επίσης: