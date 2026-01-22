Στον πιο αδυσώπητο χειμώνα του πολέμου η Ουκρανία παγώνει και μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση δοκιμάζει την αντοχή ενός ολόκληρου έθνους. Το Κίεβο και άλλες πόλεις μένουν χωρίς ρεύμα και νερό σε θερμοκρασίες κοντά στους -20 βαθμούς Κελσίου, καθώς ρωσικές επιθέσεις πλήττουν το ενεργειακό σύστημα της χώρας, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε ένα σκοτάδι που διακόπτεται από το βουητό γεννητριών αλλά και τις σειρήνες προειδοποίησης για νέους βομβαρδισμούς.

Καταιγίδα πυραύλων και drones έπληξε την ουκρανική πρωτεύουσα λίγες ώρες μετά την πρόσκληση Τραμπ προς τον Πούτιν να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του. Ανταποκρίτρια του Politico φτιάχνει οδηγό επιβίωσης για έναν χειμώνα τρόμου και κάνει λόγο για πραγματική αλληλεγγύη. «Μου είναι αδύνατο να μην αγαπώ το έθνος μας καθώς αντέχει ατελείωτες δολοφονικές επιθέσεις από μια υπερδύναμη. Οσο κι αν προσπαθούν οι Ρώσοι να κάνουν τη ζωή μας αβίωτη, θα τα καταφέρουμε» λέει.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις της στην Ουκρανία, ειδικά στις κρίσιμες υποδομές της τον χειμώνα, σε μια προσπάθεια – όπως σχολιάζουν ουκρανοί αξιωματούχοι – να γονατίσει τη χώρα, έχοντας τον παγετό σκληρό σύμμαχό της απέναντι σε ένα ήδη εξαντλημένο από τον πόλεμο έθνος. Το μπαράζ ήρθε λίγες ώρες αφότου το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που συστάθηκε για να μεσολαβήσει στη σύγκρουση στη Γάζα και σε άλλα γεωπολιτικά μέτωπα, πιθανώς συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας.

Παραπάνω από τη μισή ουκρανική πρωτεύουσα εξακολουθούσε να μην έχει ρεύμα μια μέρα μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας.

Στην περιοχή του Χάρκοβο στα ανατολικά, όπου το ενεργειακό σύστημα επίσης βομβαρδίστηκε σφοδρά, πάνω από μισό εκατομμύριο καταναλωτές ήταν και χθες χωρίς ηλεκτρικό. Το ίδιο και στην περιοχή της Οδησσού στα νότια.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας, οι οποίες αντιμετωπίζουν οδυνηρές ελλείψεις λόγω της καθυστερημένης προμήθειας πυρομαχικών από τις ΗΠΑ, αναχαίτισαν «σημαντικό αριθμό στόχων» ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αλλά πολλές εκρήξεις που «έκαναν τους τοίχους να τρέμουν» ακούγονταν ασταμάτητα στο κέντρο του Κιέβου, όπως αναφέρει δημοσιογράφος των «Financial Times».

Ο Ολεξίι Σομπόλεφ, υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, ανέφερε ότι οι ρωσικές επιθέσεις από τον Οκτώβριο έως την Τρίτη είχαν καταστρέψει 8,5 GW παραγωγικής ισχύος, περιλαμβάνοντας θερμοηλεκτρικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς. «Πολλά από αυτά έχουν αποκατασταθεί και στη συνέχεια ξαναχτυπηθεί και καταστραφεί… Κι όλα επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά» δήλωσε από το Νταβός, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Ο δήμαρχος του Κιέβου τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 600.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την ουκρανική πρωτεύουσα μετά την έκκλησή του στις 9 Ιανουαρίου να εκκενωθεί προσωρινά το Κίεβο, καθώς τα μισά κτίρια δεν έχουν θέρμανση μετά τα μαζικά ρωσικά πλήγματα. «Η θερμοκρασία αγγίζει τους -20°C και ο Πούτιν το χρησιμοποιεί για να σπάσει την αντίσταση, να βυθίσει όλον τον κόσμο στην κατάθλιψη, να δημιουργήσει ένταση στην κοινωνία» κατήγγειλε. Στη διάρκεια της συνέντευξης που έδινε, ακούστηκε συναγερμός, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο αεροπορικού βομβαρδισμού.

Χωρίς θέρμανση, νερό και ηλεκτρικό έμεινε και το ουκρανικό κοινοβούλιο, όπως δήλωσε ο πρόεδρός του Ρουσλάν Στεφαντσούκ. «Χωρίς ηλεκτρικό για 12 ώρες την ημέρα, το ψυγείο δεν έχει πλέον καμία χρησιμότητα. Αλλά στο μπαλκόνι η θερμοκρασία είναι σταθερά κάτω από τους μείον 10 βαθμούς Κελσίου, οπότε αποθηκεύω εκεί το φαγητό μου. Σήμερα, έξω θα βρείτε κοτόσουπα, την αγαπημένη μου σαλάτα λαχανικών και λίγη από την τούρτα των γενεθλίων μου – όλα παραμένουν φρέσκα στο διαπεραστικό κρύο». Ετσι περιγράφει η ανταποκρίτρια του Politico τη ρουτίνα της στην παγωμένη ουκρανική πρωτεύουσα που δεν το βάζει κάτω.

«Η γιαγιά έκλεισε τα 80 πέρυσι. Τουλάχιστον στο διαμέρισμά της υπάρχει γκαζάκι, οπότε μπορούμε να γεμίζουμε με βραστό νερό μια λαστιχένια θερμοφόρα και να τη δένουμε πάνω της. “Γιατί δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι για να σταματήσει ο Πούτιν;” κλαίει, παραπονούμενη ότι το κρύο τής τρυπάει τα κόκαλα» γράφει η Βερόνικα Μελκοζέροβα. Η ίδια λέει ότι το Κίεβο κραυγάζει για βοήθεια, αλλά η δοκιμασία των Ουκρανών σπάνια γίνεται πια πρωτοσέλιδο. Αναφέρεται και στην αγανάκτηση του προέδρου Ζελένσκι για το ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας χάνουν το ενδιαφέρον τους. Οι γεννήτριες που βουίζουν ασταμάτητα, πολλές δωρεές ουκρανικών επιχειρήσεων και ευρωπαίων συμμάχων ξυπνούν αναμνήσεις μιας ευρωπαϊκής ενότητας που τώρα μοιάζει ξεθωριασμένη.

«Τι μπορώ να κάνω για να σου φτιάξω τη διάθεση;» ρώτησε ένα βράδυ η δημοσιογράφος τη μητέρα της. «Κάνε κάτι με τον Πούτιν» της απάντησε εκείνη σαρκαστικά.