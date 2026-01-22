Το συνέδριο της Νέας Αριστεράς που ξεκινάει σήμερα μπορεί να είναι κομβικό για την επόμενη μέρα του κόμματος, μπορεί όμως και να λειτουργήσει ως άνω τελεία, μέχρι να σταθεροποιηθεί στο σκηνικό στον υπόλοιπο προοδευτικό χώρο, που αυτή τη στιγμή ανακατατάσσεται. Ολα εξαρτώνται από τις διαθέσεις με τις οποίες κατεβαίνουν στο ΣΕΦ οι δύο πλευρές του κόμματος: εκείνοι που επιμένουν στην ανάγκη συγκρότησης ενός Λαϊκού Μετώπου (και έχουν με το μέρος τους το κύριο μέρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τον πρόεδρο Αλέξη Χαρίτση, αλλά έχουν αποδειχθεί μειοψηφικοί στην Κεντρική Επιτροπή) και οι σκληροί που απορρίπτουν τις συνεργασίες με τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου και του Αλέξη Τσίπρα, αναζητούν επαφές στην εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, έχουν πλειοψηφία στα όργανα, χωρίς μέχρι τώρα να έχουν προβεί σε ρήξη που θα επέφερε διάσπαση, και λειτουργούν με βασική φιγούρα τον γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Ο Αλέξης Τσίπρας, επί της ουσίας, είναι ωσεί παρών σε αυτό το συνέδριο, καθώς η πιθανότητα τα παλιά στελέχη του πάλαι ποτέ κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ να βρεθούν ξανά κάτω από την ίδια πολιτική σκέπη με τον πρώην πρωθυπουργό αποτελεί βασική πηγή έντασης ανάμεσα στις δύο πλευρές – δεν είναι όμως ο μόνος που συζητείται, καθώς το φλερτ του Νίκου Ανδρουλάκη τουλάχιστον προς την πλευρά του Αλέξη Χαρίτση το τελευταίο διάστημα είναι παραπάνω από εμφανές, παρότι δεν φαίνεται πως υπάρχει ανταπόκριση.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη του συνεδρίου είναι απρόβλεπτη, γιατί αν η πλειοψηφία απορρίψει τη στρατηγική του Λαϊκού Μετώπου τουλάχιστον ως κατεύθυνση, ακόμα και χωρίς εξειδίκευση, τότε πολύ πιθανόν να δρομολογηθούν εξελίξεις που ενδεχομένως φτάσουν μέχρι και την αλλαγή της ηγεσίας. Αν όμως το Λαϊκό Μέτωπο υπάρχει ως στρατηγική επιλογή, τότε το συνέδριο, χωρίς καμία πιεστική απόφαση, θα επιτρέψει στα στελέχη να περιμένουν μέχρι να δουν τα νέα δεδομένα – μετά, δηλαδή, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και όσα πιθανώς συμβούν εκεί και μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα.