Και νέα εξεταστική επιτροπή σχεδιάζεται στο Ευρωκοινοβούλιο, με θέμα την κατάχρηση λογισμικών κατασκοπείας στην Ευρώπη, με αφορμή την υπόθεση του λογισμικού Paragon, που έρχεται να προστεθεί στο σκάνδαλο του Predator και τις παλιότερες υποθέσεις του Pegasus. Η πρωτοβουλία ανήκει στον ιταλό ευρωβουλευτή Σάντρο Ρουότολο, προκειμένου να συγκροτηθεί μια άτυπη Εξεταστική, με στόχο να παρουσιάσει στο Στρασβούργο νέα στοιχεία και καταγγελίες για παράνομη παρακολούθηση πολιτών, δημοσιογράφων και ακτιβιστών μέσω spyware, ώστε να προχωρήσουν σε θεσμικές δράσεις, με φόντο όσα αποκαλύπτονται και από τις έρευνες στα κράτη – μέλη που έχουν πληγεί, όπως και η Ελλάδα.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τα spyware αφού έχουν βρεθεί πολλοί στόχοι που έχουν «μολυνθεί» με το λογισμικό Graphite της εταιρείας Paragon, το οποίο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές έρευνες, έχει χρησιμοποιηθεί και από ιταλικές υπηρεσίες πληροφοριών. Στόχοι του συγκεκριμένου λογισμικού έχουν εντοπιστεί και στην Ελλάδα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που παρακολουθεί τα «ίχνη» του εδώ και σχεδόν έναν χρόνο.

Ο Βενιζέλος στα «15 ΛΕΠΤΑ»

Η χώρα είναι «μη διακυβερνήσιμη» με ευθύνη της κυβέρνησης, είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στον Γιώργο Παπαχρήστο, στο δεύτερο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής «15 ΛΕΠΤΑ» στην ιστοσελίδα των «ΝΕΩΝ» (tanea.gr), όπου απάντησε για την πολυσυζητημένη αυτή άποψή του. «Μη διακυβερνήσιμη δεν σημαίνει ότι η χώρα δεν έχει κυβέρνηση ή ότι δεν μπορεί να αποκτήσει», εξήγησε, «δεν έχει όμως τις προϋποθέσεις για να κάνει σοβαρά πράγματα, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις εποχής. Δεν υπάρχει καμία συναίνεση, δεν υπάρχει ούτε καν πλαίσιο συζήτησης μεταξύ των πολιτικών κομμάτων». Για την κρίση διακυβέρνησης η ευθύνη είναι της κυβέρνησης, κατά τον Βενιζέλο, «διότι με τη συμπεριφορά της μπορεί να διαμορφώνει ένα κλίμα συναινετικό ή ένα κλίμα συγκρουσιακό» και έχει επιλέξει τη σύγκρουση, κατηγορώντας τη δε ότι 7 χρόνια διακυβέρνησης «δεν έχουν αξιοποιηθεί για να δημιουργηθεί μια εθνική στρατηγική με βάθος». «Πώς να αντιμετωπίσεις τα μεγάλα προβλήματα της εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ασφάλειας, την ανάγκη να γίνουν εξυγιαντικές τομές στην οικονομία, στη Δημόσια Διοίκηση, χωρίς την κοινωνία», επιμένει, λέγοντας πως το πολιτικό σύστημα δεν αρκεί να λειτουργεί απλώς, αλλά απαιτεί κι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.

Κυνηγοί ακρίβειας

Εγκρίθηκαν από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής οι προτάσεις του Τάκη Θεοδωρικάκου για τη στελέχωση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς που ιδρύθηκε με στόχο να «χτυπήσει» τις κακές πρακτικές και την ακρίβεια. Μια ανεξάρτητη Αρχή όπου επικρατεί ένα άρωμα «γαλάζιο», αν και στη θέση της προέδρου έχει επιλεγεί ένα στέλεχος της αγοράς, η Δέσποινα Τσαγγάρη. Σε θέσεις υποδιοικητών εξελέγησαν η Συνήγορος του Καταναλωτή και πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Αννα Στρατινάκη καθώς και ο Σπύρος Περιστέρης από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του υπουργείου Ανάπτυξης. Στα οικονομικά θέματα αρμόδιος θα είναι ο Σεραφείμ Λιάπης, πρώην γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, όπου είχε κληθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να ασκήσει την πειθαρχική δικαιοδοσία του για ανάθεση συμβάσεων της περιφέρειας. Μου λένε ότι είναι ξάδερφος του πρώην υπουργού Μιχάλη Λιάπη. Για την Ιστορία και μόνο (ουδείς ψόγος), συγγενής πρώην υπουργού είναι και η αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή Ελένη Αθανασίου, κόρη του Χαράλαμπου Αθανασίου, που συμπληρώνει τη διοίκηση με τους καθηγητές Χρήστο Λίβα και Βασίλη Κέφη.

Η καταιγίδα έπληξε και το «Πεντάγωνο»

Μια δυνατή βροχή αρκεί για να εντοπιστούν διάφορα προβλήματα υποδομών και κτιρίων του Δημοσίου (και όχι μόνο). Χθες άρχισε να στάζει η οροφή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας, ενός κτιρίου όπου πρόσφατα είχαν γίνει έργα ανακαίνισης. Κι όσο η βροχή δυνάμωνε, τόσο περισσότερα νερά έβρεχαν τον έβδομο όροφο, που στεγάζει γραφεία συνεργατών του αρχηγού. Επιστρατεύτηκαν κουβάδες, σφουγγαρίστρες και πολύ χιούμορ για επιδόματα… ναυτικών, μου έλεγε φίλος της στήλης.

Εκδήλωση για τον Σήφη Βαλυράκη

Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη διοργανώνουν η οικογένεια και οι φίλοι τού πρώην υπουργού και βουλευτή, πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην ΕΣΗΕΑ αύριο το απόγευμα και αναμένεται, μεταξύ πολλών εκπροσώπων φορέων και οργανώσεων, να απευθύνουν χαιρετισμό ο Αντώνης Σαμαράς και ο Γιώργος Παπανδρέου, σε μια ενδιαφέρουσα και ανθρώπινα συγκινητική συνύπαρξη σε αυτό το πολιτικό μνημόσυνο.