Αλλαξε ρότα ο Ολυμπιακός; Ασφαλώς και όχι. Τα χαρακτηριστικά όλων όσοι φορούν την ερυθρόλευκη παραμένουν τα ίδια: πάθος, πείσμα, αφοσίωση, κατάθεση του 100% στο χορτάρι. Και πίστη πως ακόμη και τα βουνά μπορεί να μετακινηθούν με αέναη προσπάθεια.

Ωστόσο, ίσως το βράδυ της Τρίτης να είδαμε μια διαφορετική προσέγγιση από τον Μεντιλίμπαρ. Περισσότερο κυνική. Οχι τόσο υπέρ του θεάματος, που πάντα είναι το ζητούμενο σε μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Αλλά στο φινάλε, εκείνο που κυρίως μετρά είναι να κλειδώσει κάποιος την επιτυχία και στο τετ α τετ με τον μεγάλο στόχο να φτάσει σε αυτό που ζητεί.

Ο Ολυμπιακός υπήρξε διαβασμένος. Οι Γερμανοί άλλωστε ανά πάσα στιγμή μπορούν να κάνουν τη ζημιά και η Λεβερκούζεν φέτος μοίρασε… ασπιρίνες σε κάθε αντίπαλο που συνάντησε εκτός έδρας. Τι έκαναν οι Ερυθρόλευκοι; Διασφάλισαν τα νώτα τους. Καθόλου τυχαία, όσοι ξεχώρισαν ήταν αμυντικογενείς ποδοσφαιριστές. Ολα τα χαρτιά του έριξε στη μάχη ο προπονητής. Δικαιώθηκε. Τόσο για το πώς αντιμετώπισε τον αγώνα όσο και αναφορικά με τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα δεδομένα.

Δεξιά, γεύση από το παρελθόν. Ο Κοστίνια με τον δυναμισμό του στην άμυνα όπως και πέρυσι στα περισσότερα κρίσιμα ματς, όταν ο Ολυμπιακός δεν είχε εξτρέμ μεγάλης κλάσης. Μπροστά του ο Ροντινέι – ένα δίδυμο τόσο ταιριαστό. Και ω της επιτυχίας, ο μεν Πορτογάλος χρίστηκε και σκόρερ, ο δε Βραζιλιάνος μοίρασε δύο ασίστ.

Στο κέντρο, ο Μουζακίτης ίσως δεν φάνηκε όπως σε προηγούμενους αγώνες, με τις πάσες του όμως ηρέμησε πολλές φορές το παιχνίδι. Ο Εσε ήταν ο καλύτερος Εσε που έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα! Ο Ρέτσος έμοιαζε με τον Σταύρο Παπαδόπουλο του παρελθόντος. Ηγετικός και αρχηγός, έβαζε πόδια και κεφάλι στη φωτιά χωρίς να λογαριάζει το παραμικρό. Ο Πιρόλα επιβεβαίωσε τη μεγάλη του βελτίωση και όταν προέκυψε η ανάγκη, μπήκε στη μάχη και ο Μπιανκόν. Αντί του Μουζακίτη πέρασε ο Ντάνι Γκαρθία στις τελευταίες στροφές του ματς και για περισσότερο τρέξιμο στο κέντρο και μαρκάρισμα σε αργεντίνικο τέμπο, Σιπιόνι ύστερα από κάμποσο διάστημα. Και επειδή έπρεπε η αριστερή πτέρυγα να… ζηλέψει τη δεξιά, Μπρούνο για να προσφέρει βοήθεια στον Ορτέγκα.

Οσοι ήταν διαθέσιμοι αγωνίστηκαν. Και πήραν υψηλό βαθμό. Το 2-0 λέει τα πάντα. Ηταν το ένα βήμα. Το επόμενο στο Αμστερνταμ. Ξανά με την προοπτική μιας μονομαχίας στη σκακιέρα και όχι κατ’ ανάγκη προσδοκίας για χορευτικές κινήσεις στο χορτάρι.

ΥΓ. Τρομερός Λανουά. Τι εμπνεύσεις, αλήθεια. Δίδυμο Σιδηρόπουλος – Τζήλος (VAR) ήταν στο Ολυμπιακός – Ατρόμητος προ πολλών εβδομάδων, τους ίδιους διαιτητές στέλνει ο γάλλος αρχιδιαιτητής και το Σάββατο στο Νέο Φάληρο.