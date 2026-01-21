Την πρώτη φορά μπορείς να το πεις τυχαίο γεγονός. Τη δεύτερη σύμπτωση. Στην τέταρτη και στην πέμπτη όμως έχουμε πλέον να κάνουμε με μία διαμορφωμένη κατάσταση που μας λέει ότι ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς έχει επιστρέψει για τα καλά. Ο Κροάτης βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του στην ΑΕΚ και το απέδειξε για ακόμη μία φορά με την εμφάνισή του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τα τέσσερα γκολ του Λούκα Γιόβιτς επισκίασαν τα πάντα και ήταν απόλυτα λογικό, αφού δεν συμβαίνει κάθε μέρα ένας ποδοσφαιριστής να κάνει καρέ και ειδικά σε ντέρμπι. Υπό αυτή την έννοια, ήταν κάπως… άδικο για τους υπόλοιπους που διακρίθηκαν.

Και ο Λιούμπισιτς είναι ένας από αυτούς, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο που δεν ήταν το καλό της Ενωσης στο ματς. Ο 26χρονος άσος δημιούργησε το πρώτο γκολ του Γιόβιτς, έχοντας για πέμπτο σερί παιχνίδι που αγωνίστηκε συμμετοχή σε γκολ των Κιτρινόμαυρων. Η αρχή έγινε με τον Ατρόμητο που μπήκε αλλαγή στα τελευταία λεπτά και σκόραρε για το 4-1 ενώ ακολούθησε το προσωπικό του σόου με δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ στο 5-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο. Σκόραρε στην ανατροπή (2-1) επί του ΟΦΗ και έδωσε πάρε-βάλε στον Κοϊτά στο παιχνίδι με τον Αρη (1-1) στο «Κλ. Βικελίδης».

Συνολικά δηλαδή εδώ και ενάμιση μήνα έχει συμμετοχή σε εννιά γκολ της ΑΕΚ με τέσσερα τέρματα και πέντε ασίστ. Οταν όλο το προηγούμενο διάστημα, από τον Φεβρουάριο του 2024, είχε έξι γκολ και τρεις ασίστ με τη φανέλα της Ενωσης. Αυτή η μεταμόρφωση-αναγέννηση του Λιούμπισιτς είναι έργο Νίκολιτς ο οποίος έχει καταφέρει να παίρνει από τον ποδοσφαιριστή το 100% σε αυτόν τον ρόλο του δεξιού χαφ που του έχει δώσει. Ο Κροάτης έχει «κουμπώσει» άψογα εκεί και φέρνει σε δύσκολη θέση πλέον τον Νίκλας Ελίασον όσον αφορά στη θέση του στην εντεκάδα. Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι το ότι η ΑΕΚ κερδίζει έναν παίκτη που μέχρι πρότινος φαινόταν να τον χάνει ενώ είχε μπει ακόμη και σε σκέψεις παραχώρησής του.

Ο Λιούμπισιτς δεν είναι το μοναδικό τέτοιο παράδειγμα, αλλά είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό. Ο Γκατσίνοβιτς είναι μία ανάλογη περίπτωση που ξαναβρήκε τον εαυτό του με τον Νίκολιτς, αλλά στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε στο ματς με τον Ατρόμητο. Ο Κοϊτά επίσης δεν έχει σχέση με τον παίκτη που είδαμε πέρσι στην πρώτη του σεζόν με την Ενωση δίνοντας πολύτιμες λύσεις φέτος στην ομάδα του. Ολα βέβαια γίνονται πιο εύκολα όταν το σύνολο λειτουργεί καλά. Γιατί όταν δεν συμβαίνει αυτό, ακόμη και οι καλοί παίκτες μπορεί να δείχνουν κακοί.

Στο μεταξύ, παρελθόν από την ΑΕΚ αναμένεται να αποτελέσει ο Μόουζες Οντουμπάτζο που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ομόνοια. Ο άγγλος μπακ δεν βρισκόταν στα πλάνα του Νίκολιτς και ήρθε σε συμφωνία με την κυπριακή ομάδα η οποία θα τον αποκτήσει πιθανότατα ως ελεύθερο. Εξάλλου το καλοκαίρι τελείωνε το συμβόλαιό του με την Ενωση, με την οποία φέτος είχε μόλις πέντε εμφανίσεις με 257 λεπτά χρόνο συμμετοχής. Συνολικά, στον ενάμιση χρόνο που ήταν κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας κατέγραψε 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με ένα γκολ, εκείνο στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο.

Τέλος, ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το «παρών» προχθές στην κοπή της πίτας της ΕΠΣΑΝΑ και παίρνοντας το μικρόφωνο έστειλε το μήνυμα πως «το ποδόσφαιρο αλλάζει σελίδα, το θέλουν δεν το θέλουν». Αναφέρθηκε επίσης και στο 1,5 εκατ. ευρώ που είχε υποσχεθεί πέρσι για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο λέγοντας χαρακτηριστικά πως «Γαργάρες δεν κάνω. Ο λόγος μου είναι συμβόλαιο ακόμη και σε χαρτοπετσέτα μετράει. Το ποσό δεν θα πάει από θολά κανάλια. Θα πάει όπως πρέπει γιατί πρέπει να αξιοποιηθεί. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα ίδρυμα εδώ και 1½ χρόνο αλλά υπάρχει γραφειοκρατία».