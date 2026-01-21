Νύχτα μαγική και ονειρεμένη στο Φάληρο ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Και ο Ολυμπιακός των υπερβάσεων, κρατώντας οριστικά την τύχη στα χέρια του για την πρόκριση στο top 24 του Champions League. Εκαναν στην εντέλεια τη δουλειά οι Ερυθρόλευκοι κόντρα στη Λεβερκούζεν (2-0) και αν σε μια εβδομάδα (28/1) νικήσουν τον -ζωντανό ακόμη έπειτα από το διπλό στην έδρα της Βιγιαρεάλ – Αγιαξ, το εισιτήριο για τα νοκάουτ θα χωρέσει μια χαρά στο τσεπάκι τους. Οι (8+3) έντεκα βαθμοί στη league phase ανοίγουν την πύλη εισόδου (ίσως και οι εννέα αλλά αυτό θα φανεί έπειτα από τα αποψινά αποτελέσματα).

Μεγάλοι πρωταγωνιστές της πιο μεγάλης νίκης ως την επόμενη; Ο δημιουργός Ροντινέι που παίζοντας (όπως πέρσι) σαν winger έφτιαξε το γκολ του Κοστίνια (στα ενενήντα δύο δευτερόλεπτα) και του Μεντί Ταρέμι (45’+1). Και… ο spiderman Κωσταντής Τζολάκης που κράτησε την Μπάγερ Λεβερκούζεν με το… ζόρι δίχως ενεργητικό. Τέσσερις μεγάλες επεμβάσεις στο πρώτο ημίχρονο με το σκορ στο 1-0 και μια στο 80΄ (με τον Τσικίνιο τραυματία στο χορτάρι) στην ύστατη προσπάθεια των Γερμανών να επιστρέψουν. Παντού ο… ιστός του με σάουντρακ το τραγούδι της κερκίδας: «Στο Αμστερνταμ ερχόμαστε…». Για τη νίκη που θα απογειώσει τους Πειραιώτες. Ας πάρουμε όμως τη χθεσινή ιστορία από την αρχή.

O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άνοιξε τη βραδιά με έκπληξη. Από την ανάγνωση κιόλας της αρχικής εντεκάδας του Ολυμπιακού καταλάβαινες πως ο Βάσκος είχε μια όχι συνηθισμένη ιδέα προσέγγισης της αναμέτρησης. Πιο σωστά; Οτι επέλεξε μια ομάδα με δέκα περσινούς και τον Μεντί Ταρέμι υποχρεωτικά στην κορυφή της επίθεσης μιας και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν γνωστό έχοντας παίξει τον τελικό του Κόπα Αφρικα την Κυριακή στο Μαρόκο, ότι χθες θα έρχονταν από τον πάγκο. Κάπως έτσι λοιπόν; 4-2-3-1 με Κοστίνια και Ροντινέι στον δεξιό διάδρομο. Με τον Τσικίνιο μπροστά από τον Σαντιάγκο Εσε και τον Χρήστο Μουζακίτη στα μισά του γηπέδου. Με τον Ζέλσον Μαρτίνς να παίρνει θέση στον αριστερό διάδρομο μπροστά από τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Και φυσικά τον Λορέντσο Πιρόλα να επιστρέφει ένα μήνα μετά, ως το άλλο μισό του Παναγιώτη Ρέτσου στην καρδιά της ερυθρόλευκης άμυνας. Στον πάγκο λοιπόν και ο Ελ Κααμπί. Στον πάγκο όμως και ο Ντανιέλ Ποντένσε με τον Ντάνι Γκαρθία.

Πετάει, πετάει… ο Κοστίνια

Και η Λεβερκούζεν; Εκείνη όπως ακριβώς αναμενόταν. Στην 3-4-2-1 εκδοχή που τη χαρακτηρίζει από την εποχή του Τσάμπι Αλόνσο. Σχηματισμός που είχε την τιμητική του, το Σαββατοκύριακο στον Ρέντη καθώς ο Ολυμπιακός επένδυσε στον τρόπο «αποκωδικοποίησής» του. Επεφταν σαν καμικάζι Τσικίνιο, Ζέλσον, Ροντινέι, Εσε και Μουζακίτης κοντά στον Ταρέμι για να πρεσάρουν στο αμυντικό τρίτο των Γερμανών τις πρώτες πάσες του build up. Διαδοχικές παγίδες που ανέβαζαν αισθητά τον συντελεστή δυσκολίας στην κατοχή των φιλοξενούμενων αλλά και τα… ντεσιμπέλ της κερκίδας. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που με την… πρώτη έγινε και όλας 1-0. Μόλις στα

92 δευτερόλεπτα. Κλέψιμο της μπάλας που έφερε κόρνερ. Ροντινέι στην εκτέλεση, Κοστίνια σε μια απίθανη πτήση και το «Γ. Καραϊσκάκης» στο πόδι! Αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός ο Ολυμπιακός έκανε τη μισή δουλειά από τα αποδυτήρια.

Πετάει (πετάει) ο… Τζολάκης

Φυσικά στο ποδόσφαιρο τέτοια κλισέ δεν είναι δωρεάν. Το επιβεβαίωσε με μια μικρή ραψωδία ο Κωσταντής Τζολάκης. Ο έλληνας πορτιέρο που τέσσερις φορές ως την ανάπαυλα χρειάστηκε να κάνει σπουδαίες επεμβάσεις: Στον Κουάνσα (10΄), τον Βάσκεθ (16΄), τον Γκριμάλδο (37΄), τον Κοφανέ (45΄). Αν προσθέσει κανείς το σωτήριο τάκλιν του Εσε στον Πόκου (38΄) αλλά και τη χαρακτηριστική αστοχία του Βάσκεθ σε ένα… άχαστο

(44΄) καταλαβαίνει ότι στο Φάληρο το σχήμα ήταν οξύμωρο. Η Λεβερκούζεν υπέφερε από την πίεση του Ολυμπιακού, αλλά όταν την περνούσε ήταν φωτιά. Ευτυχώς όμως το σενάριο της βραδιάς έμελλε να γραφτεί από χέρι… βραζιλιάνικο. Γιατί σε μια νύχτα οι υπερβάσεις είναι απαραίτητες. Και ανάμεσα σε αυτούς που ανταποκρίθηκαν κάνοντας ματσάρα ήταν δεδομένα και ο Ροντινέι. Εκείνος εκτέλεσε μαγικά το κόρνερ στο 1-0. Εκείνος πρόλαβε να δώσει και δεύτερη ασίστ πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Την πάσα για το 2-0 (45΄+1΄).

Πετάει (πετάει) και ο Ταρέμι!

Εβγαλε μια ακόμη δύσκολη άμυνα και βρήκε το γήπεδο ανοιχτό. Πέταξε λοιπόν υποδειγματικά την μπάλα στην πλάτη των Γερμανών δημιουργώντας ένα απίθανο τετ α τετ στον Μεντί Ταρέμι. Και ο Ιρανός τέτοιες ευκαιρίες δεν τις αφήνει να περνούν: Οπλισε, πυροβόλησε την εστία του Μπλάσβιτς και ο Ολυμπιακός πριν καν το ημίχρονο είχε παράσταση νίκης. Ενα καθαρό 2-0 προβάδισμα στα μισά του δρόμου. Αν το έβαλε κάτω η Μπάγερ; Προφανώς όχι. Συνέχισε (Μάσα 47΄) από εκεί που σταμάτησε. Οι πρωταθλητές Ελλάδας όμως έπρεπε πλέον να υπερασπιστούν τα κεκτημένα. Και το έκαναν με σωστή διαχείριση. Με τους ίδιους έντεκα ως το 73΄ και υπομονή πίσω από την μπάλα. Με Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μπιανκόν και αργότερα Μπρούνο και Σιπιόνι να έρχονται από τον πάγκο. Και φυσικά με τον Τζολάκη να σταματά τον Σικ στο τετ α τετ του 80΄.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα (73΄ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Εσε, Μουζακίτης (73΄ Ντάνι Γκαρθία), Ζέλσον Μαρτίνς (79΄ Μπρούνο), Τσικίνιο (λ.τρ. 82΄ Σιπιόνι), Ροντινέι, Ταρέμι (73΄ Ελ Κααμπί).

Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Μπαντέ, Αντριχ, Κουάνσα, Βάσκεθ (56΄ Τίλμαν), Γκαρθία, Φερνάντες, Γκριμάλδο, Ποκού (81΄ Κουλμπρεθ), Κοφανέ (71΄ Σικ), Μάζα (71′ Αρτουρ).

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία).