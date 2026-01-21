Τη μαζική… απόσυρση μαρτύρων από τη λίστα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε η «γαλάζια» πλειοψηφία μετά και την κατάθεση του Παναγιώτη Λαφαζάνη (ήταν για ένα εξάμηνο το 2015 υπερ-υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας) από την οποία δεν προέκυψε κάποιο ουσιαστικό στοιχείο, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τη ΝΔ ότι ωθεί στον ευτελισμό το έργο της επιτροπής σε μια προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών της δικής της περιόδου, την ίδια στιγμή που αρνείται να αποδεχθεί να προσκληθούν ουσιώδεις μάρτυρες. Με τα πολλά, η ΝΔ πρότεινε να αποσυρθούν από τη λίστα μαρτύρων που είχε εγκρίνει η ίδια 17 πρόσωπα, κάτι που ουσιαστικά αποτελεί ένα σήμα λήξης των εργασιών αφού απομένουν μόνον κάποιοι υπουργοί της προ ΣΥΡΙΖΑ εποχής μέχρι το 1998 που ιδρύθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να σταθεί το κυβερνητικό αφήγημα περί διαχρονικών ευθυνών.

Οπως άλλωστε παραδέχθηκε ο «γαλάζιος» εισηγητής Μακάριος Λαζαρίδης «έπειτα από 66 μάρτυρες, 42 συνεδριάσεις και 300 ώρες εργασιών οι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους και πώς αναδείχθηκε το διακομματικό πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Ο ίδιος πάντως απέρριψε την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων και την κλήτευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που πρότεινε η αντιπολίτευση, ενώ έντονη ήταν η αντίδραση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, η οποία δήλωσε στις κάμερες πως «ό,τι ακριβώς έκαναν και στα Τέμπη, με εντολή Μαξίμου αποκλείουν κρίσιμους μάρτυρες και καλούν υπουργούς Γεωργίας του προηγούμενου αιώνα», επισημαίνοντας: «Δεν είναι μόνο φαύλοι, είναι και αμετανόητοι».