Η διάγνωση του οφθαλμιάτρου ήταν ότι η βλάβη του συνταξιούχου ασθενούς, τα αρχικά του οποίου είναι Γ.Π., είναι ανεπανόρθωτη και ότι θα μπορούσε να απευθυνθεί στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) που εντάσσεται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για να κάνει αίτηση προσαύξησης σύνταξης γήρατος. Ο οφθαλμίατρος κατέθεσε ηλεκτρονικά όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, όπως και το οπτικό νεύρο, οπότε ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία του ΕΦΚΑ ώστε να κλειστεί ραντεβού και ο ασθενής Γ.Π. να περάσει κλιμάκιο οφθαλμιάτρων.

Πραγματικά, λίγο καιρό αργότερα, τέσσερα άτομα από τον ΕΦΚΑ, εκ των οποίων το ένα ήταν οφθαλμίατρος, επισκέφθηκαν τον Γ.Π. στο σπίτι του καθώς λόγω τυφλότητας δεν μπορεί να μετακινηθεί. Η εξέταση έγινε. Δέκα ημέρες αργότερα, ο ασθενής ενημερώθηκε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail αλλά και στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ) ότι έχει 87% πιστοποίηση αναπηρίας λόγω τυφλότητας και ότι «χρήζει ετέρου προσώπου για βοήθεια και συμπαράσταση εφ’ όρου ζωής». Την ενημέρωση του ΕΦΚΑ τη διάβασε στον ασθενή η σύζυγός του Α.Κ., αφού ο πρώτος δεν είναι σε θέση πλέον να διαβάζει.

Κατάσταση λοιπόν μη αναστρέψιμη. Με εξουσιοδότηση, η σύζυγος του ασθενούς, η Α.Κ., επισκέφθηκε τον ΕΦΚΑ Κορωπίου όπου ανήκουν για να ξεκινήσει τη διαδικασία. Η υπάλληλος κοίταξε τα έντυπα και της είπε ότι ναι, ο ασθενής δικαιούται προσαύξηση της σύνταξής του κατά το ήμισυ. Χρηματικό ποσό δεν αναφέρθηκε, αλλά η υπάλληλος της είπε επίσης ότι ο ασθενής Γ.Π. δικαιούται και αναδρομικά. Η Α.Κ. κατέθεσε και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου όπως και ένα αντίγραφο της κατάθεσης.

Μέχρι εδώ καλά.

Από εδώ και πέρα μπαίνουμε στη σφαίρα του παραλόγου. Σε περίπου έναν μήνα από την κατάθεση, στις 26 Οκτωβρίου 2025, ο ασθενής Γ.Π. έλαβε απάντηση με e-mail ότι «απορρίπτεται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω αναπηρίας – τυφλότητας με αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο ασθενής Γ.Π. δεν χρήζει ετέρου προσώπου για βοήθεια και συμπαράσταση εφ’ όρου ζωής».

Το ζεύγος τα ‘χασε. Μα οι ίδιοι οι γιατροί του ΕΦΚΑ είχαν κάνει τη διάγνωση! Η Α.Κ. αναγκάστηκε να πάρει τον σύζυγό της από το χέρι και να ξαναπάει στον ΕΦΚΑ Κορωπίου, όπου για κακή της τύχη η προηγούμενη υπάλληλος έλειπε. Εφτασε ως τη διευθύντρια έχοντας μαζί της έναν άνθρωπο που πέραν της τύφλωσης υποφέρει κι από άλλες αναπηρίες, όπως π.χ. με το πόδι του. Είναι καρδιακός, με bypass, με STENT, με εγκεφαλικά – όλο το πακέτο.

Η Α.Κ. παρουσίασε στους αρμοδίους τις γνωματεύσεις του ίδιου του… ΕΦΚΑ! Και όμως, ξεκάθαρη απάντηση δεν πήρε. «Νομίζω ότι πάνω από 90% αναπηρία πρέπει να ισχύει για τυφλότητα», είπε, σύμφωνα με την Α.Κ., η διευθύντρια.

«Νομίζω;».

Η Α.Κ. που δεν είναι υπάλληλος του ΕΦΚΑ είχε ξεκοκαλίσει τον νόμο για να είναι απολύτως ενημερωμένη για το ποσοστό 87%. Η δημόσια υπάλληλος του ΕΦΚΑ, όμως, «νομίζει».

«Η απάντηση που δεχτήκατε είναι μια τυποποιημένη απάντηση», σύμφωνα με την Α.Κ. Ορίστε; Δηλαδή τι; Απριόρι απαντάμε αρνητικά; Η τυποποίηση είναι αυτομάτως άρνηση; Πόση λογική έχει το κράτος, μέσω των γιατρών του, να αποφασίζει ότι ένας άνθρωπος είναι τυφλός και στη συνέχεια να λέει στον ίδιο τυφλό ότι δεν είναι τυφλός και ότι θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι;

Ο ασθενής Γ.Π. μέσω της συζύγου του Α.Κ. αναγκάστηκε να κάνει ένσταση. Μάλιστα, η Α.Κ. απευθύνθηκε στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και ο πρόεδρός της Ιωάννης Βαρδακαστάνης υπέγραψε επιστολή διαμαρτυρίας προς τη Διεύθυνση του ΕΦΚΑ, και συγκεκριμένα τον διοικητή του e-ΕΦΚΑ Αλέξανδρο Βαρβέρη, αναφέροντας το απαράδεκτο της υπόθεσης.

Η ένσταση εστάλη τον Νοέμβριο του 2025 και μέχρι σήμερα ο ασθενής Γ.Π. δεν έχει λάβει καμία απάντηση. Από δική της πρωτοβουλία η Α.Κ. έστειλε προσωπικό mail διαμαρτυρίας στον υπουργό Υγείας Αδωνη Γεωργιάδη επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά έγγραφα. Η απάντηση που δέχθηκε αμέσως από το γραφείο του κ. Γεωργιάδη είναι ότι «για το αίτημα αυτό θα πρέπει να απευθυνθεί στο υπουργείο Εργασίας καθώς δεν άπτεται των καθηκόντων του υπουργείου Υγείας».

Οσο για μένα, ακούγοντας αυτή την ιστορία, σκέφτομαι ότι ύστερα απ’ όλ’ αυτά είναι τελικά θαύμα που ο τυφλός Γ.Π. δεν έχει βρει ακόμα το φως του (όλα τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στο κείμενο βρίσκονται στη διάθεση των «ΝΕΩΝ»).