Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παραξενεύτηκαν όταν είδαν μπροστά τους τον Γιώργο Παπανδρέου στην εκδήλωση για την κοπή πίτας του Παύλου Γερουλάνου χθες – ο πρώην πρωθυπουργός είναι μέλος και της Πολιτικής Γραμματείας, όμως στη συνεδρίαση δεν ήταν. Είχε ενημερώσει για την απουσία του, όπως είπαν από το περιβάλλον του, καθώς βρισκόταν σε συνέδριο στη Γλασκώβη. Και αυτή είναι η αλήθεια: το αεροπλάνο του έφτασε στην Αθήνα στις 18.55 το απόγευμα. Για κάποιον λόγο αποφάσισε να κατευθυνθεί σχεδόν απευθείας στο κέντρο της Αθήνας και μπήκε στην αίθουσα την ώρα που ο Γερουλάνος βρισκόταν στα μισά της ομιλίας του.

Στον πρόεδρο

Θα προλάβει να ξεκουραστεί κιόλας ο Παπανδρέου, καθώς σήμερα, στις 11:30 το πρωί, αναμένεται να περάσει την πόρτα της Ηρώδου Αττικού για μια άτυπη συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχίζει τις επαφές του με πολιτικές προσωπικότητες που έχουν επηρεάσει τη μεταπολιτευτική εποχή – και στη σειρά των πρώην πρωθυπουργών, που έχει ήδη ξεκινήσει να βλέπει, σειρά έχει ο τελευταίος πρωθυπουργός που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Οι κινήσεις Τασούλα γίνονται στη λογική της σταθερότητας, που έχει υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα – με το βλέμμα στραμμένο κυρίως στο 2027 και στην ευελιξία με την οποία θα πρέπει να κινηθεί τότε.

Όλοι εκεί

Ενας ακόμα που δεν περίμεναν πολλοί να δουν στην πίτα του Γερουλάνου ήταν ο Μανώλης Χριστοδουλάκης – ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής βρέθηκε στο στόχαστρο της Ομάδας Αλήθειας για τη δήλωση με τα χαμένα βαγόνια, η οποία έχει εξηγήσει πως αφορούσε την απομάκρυνσή τους από τον χώρο του δυστυχήματος. Μια απάντηση του Γερουλάνου στο vidcast των «ΝΕΩΝ» πριν από μερικές μέρες, στην οποία τόνιζε πως «αν έχει υπάρξει τέτοια δήλωση, το ΠΑΣΟΚ την έχει καταδικάσει», προξένησε εσωκομματικά σχόλια. Ο Χριστοδουλάκης, ωστόσο, έδωσε κανονικά το παρών –οπότε, όντως, δεν έλειψε κανείς. Η ενωτική στάση, βέβαια, δεν αποκλείει μελλοντικές κόντρες.

Θεσμική μνήμη

Χωρίς να κάνει καμία αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού, ο Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε για τη δήλωσή της για τις αμβλώσεις στην Πολιτική Γραμματεία, παίζοντας το χαρτί της «θεσμικής μνήμης» που έχει το ΠΑΣΟΚ: «Το ζήτημα των αμβλώσεων διεγείρει τη θεσμική μνήμη της Δημοκρατικής Παράταξης, την οποία δεν αξιοποιούμε όσο πρέπει», σχολίασε. «Χθες άνοιξε μία συζήτηση, όπου έπρεπε να τοποθετηθούμε ακόμη πιο σκληρά απέναντι σε αυτούς που μας κάνουν μαθήματα για μία σύγχρονη Ελλάδα». Και αργότερα, με μια φράση για την προγραμματική ικανότητα του ΠΑΣΟΚ που θα μπορούσε επίσης να απευθύνεται στην Καρυστιανού, ξεκαθάρισε πως το πρόγραμμά του είναι βγαλμένο «από την κοινωνία» και όχι «από Illuminati».