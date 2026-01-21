Δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ δικάζονται για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Νοέμβριο του 2020, απέκρυψαν πόρισμα με στοιχεία για εκτεταμένες παρατυπίες. Κοινώς βρήκαν λαδιές στο τραπεζομάντιλο και το γύρισαν από την ανάποδη, ώστε να μη φαίνονται. Βασικός μάρτυρας στην υπόθεση είναι η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντρια εσωτερικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και ο άνθρωπος που έριξε άπλετο φως στη μηχανή με τις παράνομες επιδοτήσεις. Στην κατάθεσή της είπε αυτό που πλέον αντιλαμβάνονται και τα μικρά παιδιά: εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούσε κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων που, σε συνεργασία με τους παραγωγούς, ροκάνιζαν τους ευρωπαϊκούς πόρους. Το 2020 η κυρία Τυχεροπούλου κατέγραψε την κομπίνα σε πόρισμα. Ωστόσο τα ευρήματα δεν έφτασαν ποτέ στη Δικαιοσύνη. Και να που τώρα η πρώην διευθύντρια καταθέτει ενώπιον του δικαστηρίου. Λέει ότι εντός του Οργανισμού υπήρχαν δύο τάσεις.

Από τη μία ήταν αυτοί που τα έβλεπαν όλα καλώς καμωμένα, όμορφα και ανθηρά. Και από την άλλη όσοι έπιαναν τη μύτη τους γιατί δεν άντεχαν τη δυσωδία. Ο πρόεδρος ευλόγως ρώτησε ποια τάση ήταν κυρίαρχη. Η πρώτη, απάντησε η μάρτυρας. Και έφερε ως παράδειγμα ένα συνάδελφό της που εντόπισε το κόλπο στην Κρήτη. Πρώτα ο εμπλεκόμενος παραγωγός απείλησε τη ζωή των παιδιών του και στη συνέχεια ανέλαβε το κύκλωμα εντός υπηρεσίας. Σχεδόν τον έβγαλαν τρελό. Εντάξει. Ομως, λογικά, όλοι αυτοί τώρα θα περιμένουν στη σειρά για να καθίσουν στο εδώλιο. Υπηρεσιακά παροπλισμένοι, ελεγχόμενοι ως επίορκοι κρατικοί λειτουργοί. Ελάτε, πλάκα κάνω! Υπάρχουν 26 διευθυντές και τμηματάρχες του Οργανισμού, που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο και περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στις επισυνδέσεις που περιέχει η δικογραφία. Απαντες επανήλθαν στις θέσεις τους στον νέο φορέα, στην ΑΑΔΕ, διατηρώντας στο ακέραιο της αρμοδιότητές τους. Και εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε δύο εκδοχές. Η πρώτη: παραμένουν στις θέσεις τους επειδή, πολύ απλά, δεν υπάρχουν άλλοι για να «τρέξουν» το μαγαζί. Η δεύτερη: ξέρουν τόσα πολλά ώστε κάποιοι από ψηλά προσέχουν ώστε να μην πέσει ούτε τρίχα από τα μαλλάκια τους. Διαλέξτε την εκδοχή που σας αρέσει.

Το φύλο των αγγέλων

Η Μαρία Καρυστιανού δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα. Δεν είναι καν πρόεδρος του συλλόγου που δημιούργησε. Ιδιωτεύει και προτίθεται να κατέβει στην πολιτική αρένα. Και όμως, ολόκληρος κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να σχολιάσει τη δήλωσή της περί αμβλώσεων. Ποιος ο λόγος; Ειλικρινά, δεν κατάλαβα. Αν δεν με απατά η μνήμη μου, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν συνηθίζουν να σχολιάζουν τις θέσεις ιδιωτών. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκαν σχετικά. Και όλοι μαζί έσπευσαν να επιβεβαιώσουν αυτό που μουρμουρίζει ο κόσμος στις λαϊκές αγορές: ανησυχούν και τη φοβούνται αν και η κυβέρνηση μάλλον την καλοβλέπει ως αντίπαλο. Κάπως έτσι, απέδωσαν στην κυρία Καρυστιανού την ιδιότητα του θεσμικού και πολιτικού συνομιλητή. Ναι, θέλουμε να συνεχίσουν έτσι. Ισως δούμε debate για το φύλο των αγγέλων και την κβαντική μηχανική στη σύγχρονη παιδιατρική. Αλλά περισσότερο διασκεδαστικό είναι το ηλεκτροσόκ όλων εκείνων που έβλεπαν τη «Μαρία των Τεμπών» ως το κύμα που θα σαρώσει το κατεστημένο. Με αριστερό πρόσημο, εννοείται.

Αντίποινα στις ΗΠΑ

Διαβάζω, στην κοινωνική δικτύωση, την παρότρυνση για μποϊκοτάζ των αμερικανικών προϊόντων, μήπως και βάλει μυαλό ο πρόεδρος και αλλάξει κατεύθυνση στη χωρίστρα. Συγγνώμη που το χαλάω, αλλά ως Ευρωπαίοι μπορούμε να κάνουμε πολλά, πλην όμως με κόστος. Ειδικά στην Ελλάδα, η μόνη απειλή που δύναται να εγερθεί έναντι των ΗΠΑ είναι να απαγορευτεί η πρόσβαση της Κίμπερλι στα μπουζούκια, αλλά και αυτό είναι αμφίβολο αν θα σταθεί δικαστικά. Στα σοβαρά τώρα: ως Ευρωπαίοι εισάγουμε κυρίως προϊόντα αεροναυπηγικής, φάρμακα, ενέργεια και τεχνολογικές υπηρεσίες. Μπορούμε να επιβάλουμε κυρώσεις, αλλά θα είναι σαν να κόβουμε τα δάχτυλά μας. Και βαστάτε μην τυχόν και αποφασίσουν αυτοί να μας κόψουν τα social media. Σε μια μέρα, μόνο από τις αυτοκτονίες, θα θρηνήσουμε περίπου όσους χάσαμε στην πανδημία.

Ο star της ημέρας

Ο Mohanad Alkhatib πήρε άσυλο στην Ελλάδα ως παλαιστίνιος πρόσφυγας. Αποκαλύφθηκε ότι υποστήριζε, αν δεν συμμετείχε, τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς. Το άσυλο ανακλήθηκε. Δέχομαι στοιχήματα: θα έχουμε συγκεντρώσεις αλληλέγγυων; Θα αναλάβει κανένας ευρωβουλευτής να πάει το θέμα στις Βρυξέλλες;