Η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ αποτελεί το επόμενο βήμα για το συνέδριο του κόμματος – η ανακοίνωση της ημερομηνίας διεξαγωγής του, που φαίνεται πως έχει προσδιοριστεί για τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου, θα έρθει μαζί με το χρονοδιάγραμμα και την κατεύθυνση του κόμματος, όπως θα περιγραφεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό όμως είναι ίσως το τελευταίο στη φάση που βρίσκονται τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η πρώτη συνεδρίαση πρωτοκλασάτων στελεχών εδώ και καιρό και γίνεται υπό την πίεση δύο κομμάτων υπό διαμόρφωση, που μπορεί να μην απορροφούν ψηφοφόρους από το ΠΑΣΟΚ, όμως το πιέζουν λόγω των στάσιμων ποσοστών που καταγράφει αυτό το διάστημα. Αυτή η συνθήκη δεν έχει περάσει απαρατήρητη από μια σειρά στελεχών, κάποιοι εκ των οποίων θα είναι παρόντες στη συζήτηση.

Ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος έχουν και οι δύο, τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ασκήσει κριτική για την κατεύθυνση του κόμματος και τη βελόνα που δεν ξεκολλάει – ο δήμαρχος Αθηναίων διατείνεται πως «δεν θα κάνει πίσω» στην πρόταση για κατάθεση ψηφίσματος που θα αποκλείει μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ, ενώ ο βουλευτής της Α’ Αθήνας προειδοποίησε για τον κίνδυνο το ΠΑΣΟΚ να μείνει παρατηρητής των εξελίξεων: «Δεν με ενδιαφέρει κανένα Συνέδριο “ομάδων”», σχολίασε (libre.gr). «Θέλω ένα Συνέδριο που θα συμβάλει ώστε να κερδίσει το κόμμα μου στις επόμενες εκλογές και να απαλλάξουμε τον τόπο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αν υποβαθμίσουμε το Συνέδριο σε μάχη ομάδων και “δελφίνων” θα απαξιώσουμε την πολιτική που με τόσο κόπο χτίσαμε στη ΔΕΘ», επεσήμανε. Παρούσα στη συνεδρίαση θα είναι και η Αννα Διαμαντοπούλου, η οποία τόνισε χθες στο Mega News, απαντώντας επί της ουσίας στον Γερουλάνο, πως «όταν σταματήσουμε να συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις και τη βελόνα και πάμε στην ουσία των θεμάτων τότε θα ξεκολλήσει», ενώ έχει χαρακτηρίσει «εμμονή» την επιμονή Δούκα στο ψήφισμα για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

«Κόκκινη γραμμή»

Τα δύο θέματα που επίσης αναμένεται να τεθούν επί τάπητος είναι το προσκλητήριο στις προοδευτικές δυνάμεις, όπως αυτό εκφράστηκε από τον Ανδρουλάκη τις προηγούμενες μέρες, αλλά και η πιθανότητα μεταγραφών – «κόκκινη γραμμή», για παράδειγμα, για τη Διαμαντοπούλου είναι η «ηθική», ενώ ο Δούκας έχει ξεκαθαρίσει πως όποιος θέλει να ενσωματωθεί στο ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του. «Αυτό που είπα είναι ότι η προσυνεδριακή διαδικασία θα είναι ανοιχτή και για άλλους ανθρώπους που έχουν κοινές αγωνίες με εμάς, αν θα μπορούν να συμμετέχουν, να πουν την άποψή τους και αν θέλουν να συμμετέχουν και στο συνέδριό μας, ώστε να γίνει ένα ανοικτό συνέδριο, ένα κοινωνικό και πολιτικό γεγονός», είπε χθες (Ράδιο Θεσσαλονίκη) – εξηγώντας το κάλεσμα που έκανε από την Πεύκη το Σάββατο και αποκλείοντας εμμέσως τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς «η αξία αυτής της συζήτησης έχει να κάνει και με το παρόν αλλά και με τα πεπραγμένα του κάθε προσώπου και του κάθε σχήματος. Εάν ένα πρόσωπο πολιτικά έχει κριθεί και συνεχίζει στο ίδιο μονοπάτι με καταστροφικά αποτελέσματα αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει μία ευρύτερη προσπάθεια».

Στην εκδήλωση που έγινε στον Πειραιά, και περιέγραψε την πρόταση του κόμματος για τα λιμάνια, ο Ανδρουλάκης τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ «δεν ζητά απλά μία πολιτική αλλαγή. Δεν ζητά λευκή επιταγή, ζητά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα (…) Η ΝΔ δεν αντέχει τον βαθύ, δημόσιο, προγραμματικό διάλογο».