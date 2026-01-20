Η επίσημη πρώτη του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup έγινε εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας στην ΕΕ από τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών εναντίον οκτώ ευρωπαϊκών κρατών που αντιτίθενται στην πρόθεσή του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Ομως, παρά τον έντονο προβληματισμό που επικρατεί στις Βρυξέλλες γύρω από το ζήτημα αυτό, αξιωματούχοι με τους οποίους συνομίλησα από το πρωί χθες δεν έχαναν την ευκαιρία να μιλήσουν, έστω και πολύ σύντομα, για τον Πιερρακάκη με αφορμή την πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup, της οποίας προήδρευσε. Ενας εξ αυτών μάλιστα μου θύμισε πόσο ευδιάθετος είχε εισέλθει στη συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου, όταν εκλέχθηκε.

Ο Πιερρακάκης, μπαίνοντας χθες στην αίθουσα όπου συνεδρίαζε το Eurogroup, στον πέμπτο όροφο του Justus Lipsius, ως πρόεδρος πλέον, χαιρέτησε έναν έναν τους ευρωπαίους ομολόγους του, ξεκινώντας από την αριστερή πλευρά του στρογγυλού τραπεζιού, γύρω από το οποίο κάθονται οι υπουργοί της ευρωζώνης. Χωρίς να βιάζεται, αντάλλαξε μια σύντομη κουβέντα με τον καθένα. Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», η υποδοχή ήταν θερμή από όλους τους υπουργούς. Ξεχώρισε, μάλιστα, ως ιδιαίτερα θερμή η αντίδραση του ιταλού υπουργού Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζορτζέτι, όταν τον χαιρέτησε ο έλληνας ομόλογός του. Ο γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ φαινόταν σαν να βρήκε την ευκαιρία να αναφέρει στον Πιερρακάκη κάποιο θέμα που τον απασχολούσε. Πιο χαλαρή και εγκάρδια φάνηκε η στιγμή του χαιρετισμού του με τον Γερμανό Λαρς Κλινγκμπάιλ. Ο Γερμανός ήταν, άλλωστε, ο υπουργός που «σπάζοντας» την παράδοση είχε δηλώσει «προεκλογικά» ότι θα ψήφιζε τον Πιερρακάκη. Σε εγκάρδιο κλίμα ήταν και ο χαιρετισμός του με τον επίτροπο Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις, τον οποίο μάλιστα χαιρέτησε πρώτο, ταυτόχρονα με τους υπουργούς της Λιθουανίας Κριστούπας Βαϊτιεκούνας και της Λετονίας Αρβιλς Ασεραντένς, που μιλούσαν ήδη με τον επίτροπο. Αφού έκανε τον γύρο του στρογγυλού τραπεζιού, ο Πιερρακάκης επέστρεψε στην κορυφή για να χτυπήσει το καμπανάκι. Ηταν εμφανώς ευδιάθετος.

Ομως, λίγα λεπτά νωρίτερα, στις καθιερωμένες δηλώσεις που κάνει ο εκάστοτε πρόεδρος του Eurogroup αλλά και οι υπουργοί Οικονομικών στους δημοσιογράφους, καθώς προσέρχονται προς τη συνεδρίαση, ο Κ. Πιερρακάκης, εμφανώς συγκρατημένος, περιορίστηκε μόνο σε μία εισαγωγή. «Θα δεχτώ τις ερωτήσεις σας στη συνέντευξη Τύπου αργότερα», είπε, απογοητεύοντας τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί για να του απευθύνουν ερωτήματα σχετικά με την περίπλοκη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η Ευρώπη έναντι των απειλών των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς σε χώρες που αντιτίθενται στο σχέδιό τους για ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας. Αναπόφευκτα βέβαια αναφέρθηκε, έστω και έμμεσα, στο ζήτημα στις εισαγωγικές του δηλώσεις.

«Συναντιόμαστε σήμερα υπό το πρίσμα των πρόσφατων διεθνών εξελίξεων σε ένα εξαιρετικά ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον», είπε, όπου η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο ευρωπαϊκός συντονισμός είναι «ουσιαστικής σημασίας, προκειμένου να τηρηθούν οι βασικές αρχές της κυριαρχίας και της τήρησης του διεθνούς δικαίου», άποψη που εξέφρασε επίσης στο τέλος της συνεδρίασης. «Η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία είναι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Είναι απαραίτητες για την Ευρώπη. Είναι απαραίτητες για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Ο διάλογος παραμένει το κλειδί. Οι δασμοί θα υπονόμευαν συνολικά τις διατλαντικές σχέσεις και θα τις έθεταν σε κίνδυνο σε μια επικίνδυνη καθοδική πορεία. Και η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και αφοσιωμένη στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της».

Αλλωστε, Γαλλία και Γερμανία εμφανίστηκαν ενωμένες όσον αφορά τις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών που συνδέονται με τη Γροιλανδία. Ο γάλλος υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι «δεν μας αρέσει να χρησιμοποιούμε τους δασμούς ως γεωπολιτικό όπλο», ενώ ο γερμανός υπουργός Οικονομικών είπε ότι οι συνεχείς «προκλήσεις και μορφές αντιπαλότητας» από τον Τραμπ καθιστούν αναγκαίο να γίνει σαφές ότι «το όριο έχει πλέον ξεπεραστεί».

Η ΕΕ διαθέτει έτοιμο κατάλογο με δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ύψους 100 δισ. δολαρίων, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η ενεργοποίηση του εργαλείου κατά του οικονομικού εξαναγκασμού, γνωστού ως «μπαζούκας». Οπως δήλωσε εισερχόμενος στη συνεδρίαση ο Ντομπρόβσκις, «τίποτα δεν είναι εκτός συζήτησης», επισημαίνοντας ότι «αυτή τη στιγμή διεξάγονται εντατικές συζητήσεις και διαβουλεύσεις». Στον ίδιο τόνο μετά το Eurogroup χαρακτήρισε «μη αποδεκτή» την απειλή των ΗΠΑ για δασμούς στο πλαίσιο της Γροιλανδίας, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ επιδιώκει «την εξεύρεση μιας εποικοδομητικής λύσης», αλλά εξετάζει επίσης «άλλες πιθανές απαντήσεις». Νωρίτερα, απαντώντας σε ερώτηση των «ΝΕΩΝ» στη διάρκεια της παρουσίασης στις Βρυξέλλες των προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας, ο Πιερ – Ολιβιέ Γκουρίτσας, οικονομικός σύμβουλος και διευθυντής Ερευνας του ΔΝΤ, κάλεσε «όλα τα μέρη να βρουν μια φιλική επίλυση της τρέχουσας κατάστασης».

Κροάτης για ΕΚΤ

Το Eurogroup αποφάσισε επίσης να προτείνει ως υποψήφιο για αντιπρόεδρο της ΕΚΤ τον Βόρις Βούτσιτς, κεντρικό τραπεζίτη της Κροατίας. Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε στα «ΝΕΑ» ότι η εκλογή αυτή έδειξε πόσο «αποτελεσματικός πρόεδρος» είναι ο Πιερρακάκης. «Η εκλογή του αντιπροέδρου της ΕΚΤ ήταν περίπλοκη, δεδομένου του πρωτοφανούς αριθμού υποψηφίων, και τη διηύθυνε πολύ καλά», σχολίασε. Στον ίδιο τόνο, ο επικεφαλής του ESM Πιερ Γκραμένια συνεχάρη τον Πιερρακάκη για το πρώτο του Eurogroup, επισημαίνοντας ότι «διαπίστωσα ότι προήδρευσε αριστοτεχνικά, με παραγωγικές και εποικοδομητικές συζητήσεις. Δώσατε έναν πολύ θετικό τόνο για τη θητεία σας», του είπε.